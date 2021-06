Cuốn sách về bác sĩ Lý Văn Lượng dạy trẻ em sự dũng cảm

Cuốn sách mới dành cho thiếu nhi là câu chuyện về bác sĩ Lý Văn Lượng ở Trung Quốc. Ông là người đầu tiên đưa ra cảnh báo về virus corona.

Cuốn sách Doctor Li and The Crown-Wearing Virus (tạm dịch: Bác sĩ Lý và virus đeo vương miện) do tác giả Francesca Cavallo thực hiện với mong muốn giáo dục trẻ em trước những ảnh hưởng của đại dịch toàn cầu.

Cavallo chia sẻ với CNN rằng cô mong mỗi đứa trẻ lớn lên trong thời điểm này đều sẽ trân trọng sự can đảm và nỗ lực của bác sĩ Lý Văn Lượng.

"Trẻ em trên toàn thế giới đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cuộc khủng hoảng này. Tôi hy vọng cuốn sách có thể cung cấp cho các bậc cha mẹ cơ hội giao tiếp cởi mở với con trẻ về những gì đang xảy ra", Cavallo nói thêm.

Cuốn sách Doctor Li and The Crown-Wearing Virus truyền cảm hứng về lòng dũng cảm. Ảnh: CNN.

Cuối tháng 12/2019, bác sĩ Lý Văn Lượng đã cảnh báo về virus mới có khả năng gây bệnh như SARS đang lây lan nhanh ở Vũ Hán, Trung Quốc.

Giữa lúc đó, các quan chức tại đây cố tình hạ thấp mức độ nghiêm trọng của đại dịch. Cảnh sát Vũ Hán tìm cách ngăn cản bác sĩ Lý song anh vẫn lên tiếng vì sức khỏe toàn cầu.

Trả lời phỏng vấn CNN, tác giả cũng chia sẻ nỗi lo về sự gia tăng phân biệt chủng tộc đối với người Mỹ gốc Á.

Thông qua Doctor Li and The Crown-Wearing Virus, tác giả cũng mong truyền cảm hứng về câu chuyện của Lý Văn Lượng, bởi anh là "biểu tượng của tầm quan trọng trong việc lắng nghe các nhà khoa học".

"Tôi không muốn mỗi khi nhìn thấy người châu Á, lũ trẻ lại nhớ về đại dịch Covid-19. Đó là kiểu phân biệt chủng tộc rất khó xóa bỏ khi bạn lớn lên. Tôi muốn họ nhớ đến bác sĩ Lý, người anh hùng đầu tiên đã chiến đấu vì sự an toàn của cộng đồng", Francesca Cavallo khẳng định.

Ngay khi ra mắt, cuốn sách đã vào danh sách bán chạy nhất trên New York Times. Phiên bản trực tuyến được tải xuống hơn 60.000 lần chỉ trong vài tuần.

Tác phẩm của cây bút người Mỹ cũng được các tình nguyện viên dịch sang 38 ngôn ngữ.