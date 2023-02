Cuốn sách nói đoạt giải Grammy 2023

Cuốn hồi ký "Finding Me" của nhà sản xuất Viola Davis đã chiến thắng giải "Best Audiobook, Narration and Storytelling Record" tại lễ trao giải Grammy lần thứ 65.

Nhà sản xuất, diễn viên người Mỹ Viola Davis giành giải thưởng "Best Audiobook, Narration and Storytelling Record" tại lễ trao giải Grammy lần thứ 65. Ảnh: People.

Lễ trao giải Grammy lần thứ 65 diễn ra sáng 6/2 (giờ Việt Nam). Viola Davis (nhà sản xuất, kiêm diễn viên người Mỹ) đã giành chiến thắng ở hạng mục "Best Audiobook, Narration and Storytelling Record". Cuốn sách Finding Me đã vượt qua các đối thủ như Act Like You Got Some Sense (Jamie Foxx), Music Is History (Questlove)... để giành chiến thắng.

Finding Me từng được câu lạc bộ sách của Oprah's, tạp chí Harper Bazaar và tạp chí Marie Claire bình chọn là cuốn sách hay nhất 2022. Trên mạng xã hội Goodreads, Finding Me nhận được hơn 500 lượt đánh giá và gần 42.000 lượt xếp hạng 4,6/5 sao.

Cuốn sách là sự hồi tưởng Viola Davis từ ngày còn bé khi sống ở căn hộ đổ nát ở Central Falls, Rhode Island cho đến khi đặt chân tới sân khấu ở Thành phố New York và xa hơn nữa.

Davis đã trải qua những tháng ngày u ám, đầy tuyệt vọng. Sau tất cả, cô đã tìm lại được sự thành thực với chính bản thân mình và có một cách sống dũng cảm hơn. Davis học được cách đối mặt với những tréo ngoe của đời sống.

Trong phần lớn thời thơ ấu của mình, Davis và gia đình cô sống trong một tòa nhà mà cô và các chị gái của cô thường rùng mình khi nhắc đến cái tên đơn giản là “128”, những khu nhà chật chội đầy chuột. Gia đình hiếm khi đủ ăn và thường xuyên chịu cảnh giá rét. Cô đã nỗ lực thoát ra khỏi nơi sống tồi tàn đó để đến New York học diễn xuất.

Năm 2001, cô giành giải thưởng diễn xuất Tony Award cho vai diễn Wilson trong King Headley II. Năm 2010, Davis đạt được một giải Oscar và một giải Tony cho vai diễn Rose Lee Maxson trong Fences.

Davis viết trong cuốn sách của mình rằng: “95% diễn viên không làm việc và chưa đến 1% kiếm được 50.000 USD trở lên một năm". Vì vậy, Finding Me không chỉ là bức thư gửi cho bản thân, đây còn là cuốn sách cô muốn gửi đến các lớp diễn viên trẻ đang lênh đênh trên con đường tìm ánh hào quang. Vì vậy cuốn sách không giống một cuốn hồi ký của người nổi tiếng thường thấy.

"Các trang viết của Davis đến với bạn đọc bằng ngôn từ gần gũi, không bóng bẩy như các cuốn hồi ký người nổi tiếng (những cuốn sách thường được viết bởi ghostwriter). Finding Me giống Davis đang mời bạn ngồi xuống để trò chuyện trực tiếp về cuộc đời của cô ấy, đau khổ và thành công", tờ USA Today nhận định.

Trong bài phát biểu nhận giải tại lễ trao giải Grammy, Davis chia sẻ: "Tôi viết cuốn sách này để tôn vinh cô bé Viola sáu tuổi... để tôn vinh cuộc đời, niềm vui và chấn thương của cô ấy". Với giải thưởng hạng mục Best Audio book tại Grammy, Viola Davis chính thức ghi tên mình vào danh sách những người sưu tầm đủ 4 giải thưởng lớn gồm Grammy, Oscar, Tonny và Emmy.