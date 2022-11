Cuốn sách giúp Bill Gates vượt qua cảm xúc tiêu cực tuổi 20

"The Inner Game of Tennis" là cuốn sách đã giúp Bill Gates thoát khỏi thói quen tự trách khi gặp thất bại và hình thành phong cách lãnh đạo của ông tại Microsoft.

Bill Gates trong một trận Tennis tại Seattle năm 2017. Ông cho biết mình đã trở lại với môn thể thao yêu thích sau tuổi 40. Ảnh: Kevin Lisota/GeekWire.

Gates đọc khoảng 50 cuốn sách mỗi năm. Hàng năm, vào dịp lễ, ông thường giới thiệu 5 cuốn sách yêu thích của mình. The Inner Game of Tennis của Timothy Gallwey là một trong 5 cuốn sách của năm nay.

Trên thực tế Bill Gates đã đọc cuốn sách này từ những năm 1970 vì niềm đam mê tennis của mình. Tuy nhiên, những bài học từ môn thể thao này còn đem lại cho ông nhiều lợi ích hơn thế, bao gồm thái độ sống bình thản và bình tĩnh hơn khi đối mặt với những khó khăn trong công việc.

Vượt qua những cảm xúc tiêu cực

Được xuất bản lần đầu năm 1974, The Inner Game of Tennis là tác phẩm nổi tiếng được viết bởi Gallwey - một huấn luyện viên tennis chuyên nghiệp ở miền nam California.

Trong tác phẩm, ông đã đưa ra ý tưởng rằng bộ môn tennis thực chất là hai trò chơi riêng biệt: phần bên ngoài, tức phần cơ học là cách bạn cầm vợt, cách bạn điều khiển cánh tay… và phần bên trong là “trò chơi diễn ra trong tâm trí người chơi”.

Hầu hết huấn luyện viên và người chơi chỉ tập trung vào trò chơi bên ngoài với đối thủ thực tế của họ. Trong khi đó, trò chơi bên trong là trận đấu giữa người chơi với “những trở ngại như mất tập trung, căng thẳng, nghi ngờ bản thân và tự lên án. Nói tóm lại, đó là trò đấu trong việc rèn luyện thói quen của tâm trí và đạt đến xuất sắc trong hiệu suất”, Gallwey viết.

“Ý tưởng đó ăn sâu vào tôi đến nỗi tôi đã đọc cuốn sách nhiều lần, điều này thật mới lạ đối với tôi”, Bill Gates chia sẻ trên blog cá nhân. Gates tự nhận mình là một vận động viên quần vợt "bán chuyên" vào thời điểm đó. Tuy nhiên, ông có một thói quen xấu đó là thường tự trách mình mỗi khi có một cú đánh tồi.

"Tôi phát điên lên với những cú đánh trượt. Tôi thật tệ trong khoản này", ông tự nghĩ. “Sự tiêu cực đó được củng cố trong thời gian dài và nó dẫn đến việc tôi thường nghĩ mãi về cú đánh tồi tệ đó sau khi trận đấu đã kết thúc”, ông nhớ lại.

Sau đó, cuốn sách của Gallwey xuất hiện đã giúp ông học cách phản ứng tốt hơn khi mọi thứ không như ý muốn: “Gallwey đã giúp tôi vượt qua những cảm xúc tiêu cực đó và thoát khỏi lối mòn của chính mình để chuyển sang điểm tiếp theo”.

“Trò chơi bên trong thực chất chính là trạng thái tâm trí của bạn: vượt lên hoặc để bị nhấn chìm? Hầu hết chúng ta dễ dàng rơi vào tình trạng tự phê bình chính mình, điều này sau đó sẽ cản trở hiệu suất của chúng ta nhiều hơn là giúp ta cải thiện. Chúng ta cần học hỏi từ những sai lầm của mình nhưng không nên để chúng ám ảnh quá lâu”, Gates nhận xét.

The Inner Game of Tennis của Timothy Gallwey được xuất bản từ năm 1974 và vẫn còn được tái bản cho đến nay. Ảnh: Gates Notes.

Bí quyết để chiến thắng bất kỳ trò chơi nào

Mặc dù Bill Gates đọc cuốn sách với mục đích cải thiện môn thể thao yêu thích của mình, ông cũng nhanh chóng nhận ra những bài học này có thể đem lại cho ông nhiều hơn thế.

Ở độ tuổi đôi mươi, Bill Gates đã ngừng chơi tennis để tập trung cho công việc phát triển Microsoft. Song, những bài học từ môn thể thao này, và nhất là triết lý trò chơi của Gallwey vô hình trung đã ảnh hưởng đến cách làm việc của ông ở Microsoft.

“Mặc dù tôi rất tin tưởng vào việc tự phê bình và những đánh giá khách quan về thành tích của mình, tôi cố gắng làm theo cách của Gallwey: nhìn nhận mọi thứ theo cách tích cực để cải thiện thành tích của mình", ông nhớ lại.

Gallwey có một cái nhìn sâu sắc và có vẻ điên rồ đối với những người lần đầu nghe. Ông viết: “Bí quyết để chiến thắng bất kỳ trò chơi nào là đừng cố gắng quá sức".

Gates thừa nhận không phải lúc nào ông cũng làm được điều điều đó, nhưng ông luôn cố gắng dẫn dắt đội nhóm của mình với tinh thần này. Ông nhớ về một sự cố vào nhiều năm trước của một nhóm nhân viên đã khiến Microsoft phải thu hồi đĩa phần mềm và gây ra thiệt hại lớn cho công ty.

“Khi họ nói với tôi tin xấu, tôi thấy họ đang thực sự tự dằn vặt mình. Tôi nói với họ: 'Tôi rất vui vì các bạn thừa nhận việc cần thu hồi sản phẩm. Hôm nay chúng ta đã mất rất nhiều tiền. Ngày mai, hãy đến và cố gắng làm tốt hơn. Và hãy tìm hiểu vì sao lỗi đó xuất hiện trong sản phẩm để nó không xảy ra lần nữa”.

Quần vợt đã phát triển qua nhiều năm. Những cầu thủ xuất sắc trên thế giới ngày nay chơi theo một phong cách rất khác so với những nhà vô địch của 50 năm trước. Nhưng với Bill Gates, triết lý trong The Inner Game of Tennis ngày nay vẫn phù hợp như năm 1974.

“Ngay cả khi trò chơi bên ngoài đã thay đổi, trò chơi bên trong vẫn không thay đổi. Đó là cuốn sách hay nhất về tennis mà tôi từng đọc, và những lời khuyên sâu sắc trong đó có thể áp dụng cho nhiều khía cạnh khác của cuộc sống”, ông viết.