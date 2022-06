Cuốn 'Harry Potter và hòn đá phù thủy' có giá khởi điểm 250.000 USD

Một trong 500 bản bìa cứng của cuốn “Harry Potter và hòn đá phù thủy” in năm 1997 chuẩn bị được đấu giá.

Một trong những ấn bản đầu tiên của cuốn Harry Potter and the Philosopher’s Stone (tiêu đề Việt là Harry Potter và hòn đá phù thủy) đang chuẩn bị được đấu giá tại Christie's ở London, với giá khởi điểm từ 250.000 USD .

Theo tin từ CNN, ấn bản này là một trong 500 bản bìa cứng của cuốn Harry Potter và hòn đá phù thủy được in lần đầu vào năm 1997. Ba trăm bản trong số đó đã được gửi đến các thư viện. Điều đặc biệt của ấn bản này là có chữ ký của tác giả J.K. Rowling và có một số lỗi sai trong cuốn sách.

Cuốn Harry Potter and the Philosopher’s Stone bìa cứng, được in năm 1997. Ảnh: Reuters.

Sàn đấu giá Christie's chịu trách nhiệm đấu giá cuốn sách này. Đây cũng là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình "The Art of Literature: Loan and Selling Exhibition" sắp tới, nơi giới thiệu khoảng 200 tác phẩm nghệ thuật thể hiện mối liên quan giữa nghệ thuật và văn học tới công chúng.

Mark Wiltshire, chuyên gia về sách in và đồng quản lý triển lãm "The Art of Literature", thông tin với hãng Reuters: "Có một số thứ dường như đã sai trong quá trình xuất bản sách. Ví dụ, trên bìa sau, từ ‘philosophers’ (trong tiếng Việt là các phù thuỷ), là một từ rất quan trọng nhưng đã bị viết sai thành 'philosphers', thiếu chữ 'o' thứ hai. Ngoài ra, ở trang 53, trong danh sách những thứ học sinh được yêu cầu mang theo đến trường Hogwarts, từ ‘one wand' (tiếng Việt là một cây đũa phép) được lặp lại hai lần".

Chữ ký của tác giả trong sách. Ảnh: Reuters.

Thời điểm đó, tác giả J.K. Rowling chưa được biết đến nhiều nhưng những cuốn sách về thế giới phép thuật của phù thủy và pháp sư đã dần trở thành một hit lớn trên toàn thế giới, mở ra cả một loạt truyện phía sau và các chương trình sản xuất phim ăn theo hút khách.

Ông Wiltshire chia sẻ: “Theo nhiều cách, cuốn sách này là sự hiện diện về mặt vật chất của những ký ức liên quan tới thế giới phép thuật của rất nhiều người. Và đó là điều khiến cuốn sách này trở nên đáng mơ ước”.

Sự kiện "Art of Literature" của sàn đấu giá Christie's sẽ mở cửa cho công chúng từ ngày 7/6 đến ngày 15/6.