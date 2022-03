Cuối tuần đi sự kiện pop-up local brand và dùng bữa ở nhà hàng hybrid

Zing gợi ý bạn đi sự kiện pop-up giới thiệu các local brand, tham dự triển lãm cá nhân và ăn uống ở nhà hàng hybrid vào cuối tuần này.

Các hoạt động thú vị, mới lạ sẽ mang đến cho bạn một cuối tuần vui vẻ và tràn đầy năng lượng tích cực.

Nếu chưa có kế hoạch cho ngày nghỉ của mình, bạn có thể đi sự kiện pop-up giới thiệu các thương hiệu women-owned, đắm chìm trong không gian nghệ thuật tại buổi triển lãm cá nhân và dùng bữa ở nhà hàng hybrid



Sự kiện pop-up

OHQUAO là một concept store nằm trên đường Phạm Ngọc Thạch (quận 3).

Sự kiện pop-up Blooming For Myself được tổ chức tại đây nhằm giới thiệu các local brand được sáng lập bởi nữ giới. Chương trình sẽ kéo dài đến cuối tháng 3 và mở cửa 9-20h hàng ngày.

Ảnh: OHQUAO

Đến với buổi pop-up, bạn sẽ tìm được những bộ quần áo, đồ trang sức, gốm,... với phong cách và tinh thần hiện đại nhưng vẫn mang những giá trị thủ công truyền thống.

Đặc biệt, các thương hiệu giới thiệu lần này đều được sáng lập bởi nữ giới. Một số cái tên tiêu biểu có thể kể đến như: AAA Corner, SonSon Collective, Beadoof Studio,...

Không chỉ mua sắm cho bản thân mà bạn còn có thể tìm được những sản phẩm ưng ý dành tặng mẹ hoặc "hội chị em" cho dịp 8/3 sắp tới.



Tham dự triển lãm nghệ thuật

Một hoạt động nhẹ nhàng, phù hợp với những tâm hồn yêu nghệ thuật vào cuối tuần này là tham dự buổi triển lãm cá nhân "Nghe những tàn phai" của họa sĩ Nguyễn Công Hoài.

Ảnh: Trần Quang Đại

Với bộ tranh này, họa sĩ Nguyễn Công Hoài vẫn tiếp tục đi sâu vào những hình thể cô đơn, ẩn chứa sự khó khăn, nhọc nhằn và đau thương trong cuộc sống.

Tôi đặc biệt chú ý đến 3 bức tranh: Hình hài, Mục ruỗng và Lăn tăn được đặt cạnh nhau. Cả tên gọi và nét vẽ của chúng đều rất ấn tượng.

Ảnh: MAY artspace

26 tác phẩm hiện được đặt tại MAY artspace (Nguyễn Gia Trí, quận Bình Thạnh) đến hết ngày 10/3. Buổi triển lãm không thu phí vào cổng, bạn có thể ghé đến chiêm ngưỡng chúng trong khoảng thời gian 8h30-18h.



Dùng bữa ở nhà hàng hybrid

Nhà hàng hybrid là mô hình nhà hàng kép. Tại đây, bạn có thể tận hưởng nhiều loại hình dịch vụ tại cùng một địa chỉ.

Cuối tuần này nếu đang tìm một không gian sang trọng, đồ ăn chất lượng và phục vụ theo mô hình hybrid thì The Monkey Gallery (Mạc Thị Bưởi, quận 1) sẽ là điểm đến dành cho bạn.

Ảnh: @bearbrickbtws

Bạn sẽ bắt gặp quầy dessert của The Monkey Gallery DESSERT BAR ngay khi bước vào. Các món tráng miệng ở đây theo phong cách plated dessert nên không chỉ có hương vị rất ấn tượng mà còn được trang trí đầy kỳ công và đẹp mắt.

Còn The Monkey Gallery DINING phục vụ theo phong cách course menu. Tuy nhiên, các món ăn ở đây khá đa dạng, có nhiều sự lựa chọn hơn so với các nhà hàng khác.

Ảnh: @culinary.frank

Mức giá cho các món tráng miệng tại The Monkey Gallery DESSERT BAR là từ 150.000 đồng trở lên và menu của The Monkey Gallery DINING sẽ từ 900.000 đồng trở lên.

Vào cuối tuần, để tránh mất vị trí yêu thích và được phục vụ tốt nhất, bạn có thể gọi điện đặt bàn trước.