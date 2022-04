Cuộc truy bắt tên cướp ngân hàng đam mê xe phân khối lớn

Thấy cảnh sát ập vào phòng, Nam chĩa khẩu súng đã lên đạn. Tuy nhiên, kẻ cướp ngân hàng ở Hải Phòng nhanh chóng bị khống chế.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đang củng cố hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Nam (24 tuổi, trú ở huyện Cát Hải, Hải Phòng) sau vụ cướp 3,5 tỷ đồng tại phòng giao dịch Vietcombank Đình Vũ.

Hành trình 42 giờ truy vết tên cướp mang hàng nóng được thành viên ban chuyên án chia sẻ với Zing.

Nguyễn Văn Nam tại phòng giao dịch. Ảnh: N.D.

Tên cướp nghiệp dư nhưng manh động

Chiều 7/1, tiếng súng phát ra từ phòng giao dịch Vietcombank Đình Vũ (phường Đông Hải 2, TP Hải Phòng). Nghi phạm là một thanh niên cướp 3,5 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Trung úy Nguyễn Tiến Đạt, cán bộ Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng, cho biết qua hệ thống camera giám sát tại phòng giao dịch, cảnh sát xác định nghi phạm là nam giới mặc quần áo đen, đeo khẩu trang, đội mũ, sử dụng súng để đe dọa nhân viên.

“Ban chuyên án nhận định tên cướp không có tính chất chuyên nghiệp, gây án có thể do nhu cầu bộc phát. Tên này không chuẩn bị phương tiện để bỏ trốn mà phải cướp xe máy của bảo vệ ngân hàng, hành động một mình, không có đồng phạm”, trung úy Đạt nói.

Từ hình ảnh camera giám sát, ban chuyên án xác định tên cướp bỏ trốn theo hướng cầu Đình Vũ - Tràng Cát. Tuyến đường này cũng dẫn đi Quảng Ninh, nơi có biên giới giáp Trung Quốc.

Hình ảnh nhận dạng của kẻ cướp. Ảnh: N.D.

“Thời điểm đó, việc rà soát, truy vết nghi phạm gặp khó khăn bởi địa bàn tên cướp bỏ trốn rất rộng, lượng phương tiện di chuyển dày đặc. Đồng thời, chứng cứ tại hiện trường ít ỏi và nghi phạm cũng tìm cách xóa dấu vết trên hành trình bỏ chạy”, cán bộ điều tra nói và cho biết thời điểm đó, ban chuyên án đặt ra nhiều giả thuyết và không loại trừ trường hợp kẻ cướp sẽ tìm cách trốn ra nước ngoài.

Manh mối ít ỏi mà ban chuyên án có được là xe máy nghi phạm bỏ lại ở lối lên cầu Đình Vũ - Tràng Hải. Hình ảnh camera giám sát cho thấy tên cướp xuất hiện tại khu vực siêu thị Plaza và khu giải tỏa phường Ngô Quyền, cách nhau khoảng 20 km.

“Khoảng 60 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt kiểm tra khu vực cuối cùng mà nghi phạm xuất hiện. Hình ảnh nhận dạng của tên cướp được đưa cho từng nhà nghỉ, khu trọ và người dân nhưng kết quả thu được là số 0”, trung úy Đạt kể.

Xác định đây là nghi phạm manh động, có vũ khí nóng, ban chuyên án tiếp tục rà soát từng phương tiện ra - vào khu vực giải tỏa trong khoảng thời gian 14h30-14h50 ngày 7/1. Một tài xế taxi khi đó xác nhận đã chở một người giống tên cướp.

Lúc 16h, tài xế chở nghi phạm quay lại nhà riêng, rồi đi TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Lúc này, Công an TP Hải Phòng đã xác định danh tính kẻ cướp.

Khoảnh khắc sinh tử

“Theo xác minh tại địa phương, Nam sống lang bạt từ nhỏ, không có nghề nghiệp. Nam thanh niên này từng đi trại cải tạo”, cán bộ điều tra nói.

Ngay khi có manh mối tên cướp xuất hiện ở TP Vĩnh Yên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) lập tức truy bắt. Một tổ rà soát tất cả những người Hải Phòng đang cư trú tại TP Vĩnh Yên, tổ còn lại kiểm tra các nhà nghỉ, nhà trọ...

“Sau 4 giờ rà soát, tổ công tác xác định Nam từng ở TP Vĩnh Yên nhưng đã rời đến thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Manh mối lần này có thêm chi tiết Nam đi một xe phân khối lớn màu xanh”, thành viên ban chuyên án kể.

Tang vật cảnh sát thu giữ tại phòng nghỉ của Nam. Ảnh: T.Đ.

Cảnh sát đã cung cấp hình ảnh nhận dạng cho quản lý của khoảng 60 nhà nghỉ, khách sạn tại thị xã Phổ Yên. Đến 10h ngày 9/1, cảnh sát xác định một người giống Nam, đi mô tô phân khối lớn đến nhà nghỉ Bắc Sơn.

“Thách thức đặt ra khi đó là phải bắt giữ nghi phạm có vũ khí nóng một cách an toàn. Đề phòng việc Nam tiếp tục bỏ trốn, ban chuyên án triển khai lực lượng chốt chặn các lối có thể thoát ra từ nhà nghỉ”, trung úy Đạt nói.

Khi phương án vây bắt sẵn sàng, trung úy Đạt cùng đại tá Lê Hồng Thắng (Trưởng phòng Cảnh sát hình sự) đạp cửa, lao vào căn phòng.

“Nam lúc đang ngồi trên giường. Khi thấy cảnh sát, hắn ta chĩa súng vào chúng tôi nhưng bị khống chế chỉ trong 10 giây”, vị trung úy kể và cho biết khi kiểm tra, khẩu súng đã được lên đạn. Tại nhà nghỉ, ban chuyên án thu giữ 2 khẩu súng, 800 triệu đồng, một môtô phân khối lớn.

Đưa 17 cọc tiền cho bạn gái

Vì đam mê môtô phân khối lớn, Nam quyết định gây ra vụ cướp tại phòng giao dịch Vietcombank Đình Vũ để có tiền mua xe.

Cuối tháng 12/2021, Nam đặt mua 2 khẩu súng và đạn trên Facebook với giá 31 triệu đồng. Chiều 7/1, anh ta đeo khẩu trang, mang theo balo và một túi chéo đựng 2 khẩu súng đến ngân hàng.

Sau khoảng 15 phút ngồi chờ, Nam vào một quầy giao dịch rồi chĩa súng, yêu cầu nhân viên để tiền lên bàn.

Nam mua chiếc phân khối lớn bằng tiền cướp được. Ảnh: T.Đ.

Sau đó, Nam bỏ ra ngoài, 2 lần định cướp xe máy và ôtô của người dân nhưng bất thành. Đến lần thứ 3, Nam cướp được xe máy của bảo vệ ngân hàng để đi đến cầu vượt Tân Vũ.

Lên một chiếc taxi đã hẹn đón từ trước, Nam yêu cầu chở về nhà riêng ở thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải. Kẻ cướp ngân hàng đã đưa cho bạn gái 17 cọc tiền nhiều mệnh giá khác nhau và giấu 2 cọc tiền trong phòng ngủ. Số còn lại, Nam cất vào một balo khác rồi đốt bộ quần áo đã mặc để tránh bị nhận diện.

Sau khi rời khỏi Hải Phòng, Nam mua một chiếc iPhone. Tại Hà Nội, thanh niên này mua chiếc Kawasaki ZX10R giá 680 triệu đồng. Thỏa niềm đam mê môtô, Nam lái xe đến thị xã Phổ Yên rồi bị bắt.

Quá trình điều tra, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nam về các tội Cướp tài sản, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Bạn gái của bị can cũng bị khởi tố về tội Chứa chấp, Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.