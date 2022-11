Cuộc thanh lọc tại Twitter đã bắt đầu

Vào 9h ngày 4/11 (23h theo giờ Việt Nam), mọi nhân viên Twitter đều nhận một trong 2 email, giữ việc hoặc mất việc.

Chỉ trong vòng một tuần kể từ khi tiếp quản Twitter, Elon Musk đã sa thải một nửa số nhân viên của công ty, bao gồm toàn bộ dàn lãnh đạo trước đây. Ảnh: Cnet.

Trong một tuần kể từ khi Elon Musk tiếp quản Twitter, nhân viên tại nền tảng mạng xã hội này cũng không biết gì hơn những người bên ngoài theo dõi vụ việc về “số phận” công việc của họ, cho đến cách đây vài tiếng.

Email nội bộ “hướng dẫn” quy trình sa thải, gửi cho nhân viên Twitter vào ngày 3/11, nói rằng đúng 9h sáng ngày 4/11 theo giờ Mỹ (23h theo giờ Việt Nam), mỗi người sẽ nhận được email với tiêu đề "Vị trí của bạn tại Twitter" cho biết được giữ việc hay nghỉ việc.

"Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của bạn", một số nhân viên mô tả lại nội dung email sa thải mình vừa nhận được.

Nội dung email được cho là gửi đến nhân viên Twitter, thông báo việc chấm dứt làm việc. Ảnh: Insider.

Tuy nhiên, có vẻ như để tránh bị kiện vì sa thải không báo trước, các nhân viên được thông báo họ vẫn sẽ được giữ lại công ty và nhận lương, thưởng cho đến ngày 2/2/2023. Trong thời gian này, họ sẽ không phải làm việc và không được truy cập các hệ thống nội bộ của Twitter.

Người đứng đầu bộ phận an ninh của Twitter ngày 5/11 thông báo công ty đã sa thải 50% nhân viên, đồng thời cho biết khả năng kiểm duyệt nội dung của nền tảng này vẫn được duy trì.

Email phán quyết cuối cùng

“Có vẻ như nhóm PR, truyền thông của Twitter, vốn có khoảng 80-100 người, giảm xuống chỉ còn 2 người”, Kurt Wagner, phóng viên Bloomberg theo dõi vụ việc, cập nhật một giờ sau “deadline” nêu trong email nội bộ, 23h ngày 4/11.

Rumman Chowdhury phát hiện mình thuộc diện bị cho nghỉ việc sau khi mất tài khoản. Ảnh: HN.

Từ một ngày trước, nhân viên có tên Rumman Chowdhury phát hiện mình bị đuổi việc trước email “phán quyết” sau khi không đăng nhập được tài khoản Google dưới tên miền @twitter.com, và gọi động thái lần này của sếp Twitter là “cú búng tay của Thanos”.

Đây cũng là cách nhiều nhân viên phát hiện ra mình bị cho nghỉ việc, trước khi được công ty thông báo chính thức.

Đến nay vẫn chưa rõ tổng số nhân viên Twitter bị cho nghỉ việc là bao nhiêu người. Tuy nhiên, theo Reuters, khoảng 50% số nhân viên đã bị sa thải.

Nhiều người đã đăng bài tạm biệt đồng nghiệp và nơi làm việc cũ trong #LoveWhereYouWorked trên Twitter, cùng ảnh chụp tại văn phòng San Francisco hoặc các sự kiện của Twitter.

Yash Agarwal, 25 tuổi, nhân viên chính sách công tại Twitter, là một trong những người đầu tiên đăng ảnh tri ân đồng nghiệp và công ty cũ trong #LoveWhereYouWorked sau khi nhận mail sa thải. Ảnh: Yash Agarwal.

Trước đó vài tiếng, Wagner cho biết trong số các nhân viên Twitter đã nhận được email có một số người đang mang thai và không biết phúc lợi của họ sau khi bị cho nghỉ việc như thế nào. Một số phúc lợi của nhân viên Twitter đã bị cắt bỏ dưới thời sếp mới, chẳng hạn như chính sách làm việc từ xa hoặc một ngày nghỉ thêm hàng tháng ngoài cuối tuần.

“Những người bị sa thải chưa từng nghe bất cứ giải thích gì từ Elon Musk, bị sa thải sau một tuần làm việc mệt mỏi và một số vụ sa thải có thể đã phá vỡ các quy định về việc làm”, theo Orosz.

Twitter cũng đang bị kiện tại tòa án liên bang San Francisco vì sa thải hàng loạt nhân viên mà không thông báo trước.

Số phận bất định

Từ khi sếp mới tiếp quản, nhiều nguồn tin từ các nhân viên Twitter cho biết công việc của họ tại nền tảng mạng xã hội trở nên căng thẳng. Nhân viên phải đáp ứng các yêu cầu khó hiểu của sếp mới, chẳng hạn như in số code đã viết trong một tháng qua để đánh giá lại, hoặc làm thêm nhiều giờ để đáp ứng các deadline phát triển tính năng mới gấp gáp.

Nguồn tin của The Verge cho biết sau khi sếp mới Twitter chốt thu phí tick xanh, đội phát triển sản phẩm bị buộc hoàn thiện tính năng trước ngày 7/11 hoặc sẽ bị đuổi việc. “Có quá nhiều việc phải làm trong suốt cuối tuần đến mức một số người ngủ trên ghế dài hoặc mang sẵn túi ngủ”, Gergely Orosz, cây viết của trang The Pragmatic Engineer đã nói chuyện với các kỹ sư Twitter, chia sẻ.

Một lập trình viên iOS của Twitter, Leah Culver, đã thu về gần 40.000 lượt thích và 3.000 lượt chia sẻ cho bức ảnh cô cầm một tập code đã in ra theo lệnh sếp mới. Nhưng chỉ vài giờ sau, Musk "quay xe", yêu cầu nhân viên dừng in và hủy số tài liệu đã in ra.

Leah Culver, một kỹ sư tại Twitter, gây bất ngờ khi đăng tải ảnh mình cầm một tập code đã in. Ảnh: Leah Culver.

Các kỹ sư tại Twitter cũng cho biết không có tài liệu nào được sử dụng để “đánh giá lại” như ý định ban đầu của sếp mới.

Đến trước ngày 3/11, tuy vẫn “nhận lệnh” đều đặn từ sếp mới, các nhân viên Twitter cũng không được biết thông tin chính thức nào từ ban lãnh đạo. “Tôi đã nói chuyện với một số kỹ sư phần mềm tại Twitter, họ đều nói với tôi rằng nhân viên cũng đang theo dõi tin tức để biết điều gì sắp xảy ra”, Orosz cho biết.

Trong các nhóm nội bộ, nhân viên Twitter đồn đoán về quy mô của đợt sa thải lần này sau khi Musk yêu cầu cấp quản lý thực hiện một đợt đánh giá và phân cấp hiệu suất nhân viên. Có một ảnh chụp màn hình danh sách với 3.738 cái tên, trong số khoảng 7.500 nhân viên.