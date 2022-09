Cuộc sống xa hoa của người mẫu 29 tuổi sở hữu khối tài sản 3,8 tỷ USD

Gustav Magnar Witzøe trở thành một trong những tỷ phú trẻ trên thế giới khi cha cho anh 47% cổ phần của đế chế đánh bắt cá.

Gustav Magnar Witzøe được Forbes xếp hạng thứ 3 trong danh sách 5 tỷ phú trẻ nhất thế giới đầu năm 2018. Ảnh: Premium.

Người mẫu, nhà đầu tư, người thừa kế 29 tuổi không ngần ngại thảo luận về sự khởi đầu khiêm tốn của mình và khoe những ngày vinh quang hiện tại trên mạng xã hội, SCMP bình luận.

Gustav Magnar Witzøe sinh năm 1993, tại Frøya, một hòn đảo nhỏ ở Trøndelag, Na Uy. Theo Hot Fast News, mẹ anh làm nội trợ và cha anh là doanh nhân.

Cách giáo dục của gia đình tỷ phú

Ông Gustav thành lập SalMar vào năm 1991. Công ty này đã trở thành một trong những nhà sản xuất cá hồi nuôi lớn ở châu Á, Mỹ, Canada, Nga và Na Uy.

Gustav Magnar Witzøe là người mẫu nổi tiếng tại Na Uy. Ảnh: Fredjonny.

Gustav Magnar Witzøe tiết lộ với The Telegraph rằng gia đình có điều kiện tốt nhưng anh đã trượt đại học và tự làm việc tại các trang trại cá hồi trong hai năm để học nghề.

"Mọi chuyện sẽ khác nếu tôi lớn lên với tiền, nhưng vì gia đình đã không làm vậy khi tôi còn nhỏ. Tôi rất vui vì điều đó", anh nói.

Theo Tạp chí Cord, nam người mẫu đã xăm lên cánh tay mình dòng chữ "My true heroes" (tạm dịch: Những anh hùng thực sự của tôi) để nhắc đến cha mẹ của mình. Hàng tuần, anh vẫn đến thăm cha mẹ và gặp lại những người bạn thời thơ ấu trên hòn đảo nhỏ nơi anh lớn lên.

Cuộc sống xa hoa

Theo The Telegraph, doanh nhân tỷ phú 29 tuổi đang là tấm gương cho thế hệ trẻ khi cân bằng cuộc sống với công việc. Anh tự cho mình là chàng trai bình thường thích bóng đá, tập thể dục, tiệc tùng và đi chơi với bạn bè.

Gustav nói với The Telegraph rằng anh tập thể dục 9 lần/tuần và không ngại khoe cơ thể người mẫu của mình trên mạng xã hội.

Gustav Magnar Witzøe sinh ra tại một thị trấn nhỏ ở Na Uy. Ảnh: PageSix.

Anh cũng thích những chuyến du lịch đến Italy, Pháp, Dubai. Theo truyền thông Anh, Witzøe cũng chia sẻ thoáng qua về phương tiện di chuyển sang trọng của mình, bao gồm một chiếc Porsche và một chiếc Aston Martin.

Theo Forbes, năm 2013, Witzøe được cha tặng 47% cổ phần của SalMar ASA. Người mẫu trẻ khi đó mới 19 tuổi. Theo The New Zealand Herald, động thái này được cho là nhằm tránh một hóa đơn thừa kế kếch xù.

Mặc dù là chủ sở hữu của một trong những tập đoàn đánh cá lớn nhất thế giới, Witzøe dường như không khoe khoang việc mình được hưởng tài sản của gia đình.

Chia sẻ với tờ báo Na Uy Dagbladet, anh giải thích: "Bạn không thể trở thành ông chủ nếu bạn không có kiến thức và sự phù hợp. Có rất nhiều áp lực đè nặng khi bạn làm chức vụ cao".

Sự nghiệp người mẫu và các khoản đầu tư khởi nghiệp

Theo The Telegraph, Witzøe được một người bạn khuyến khích đi làm người mẫu. Điều này đã đưa anh đến với Idol Look và Next Models Worldwide.

Bên cạnh sự nghiệp người mẫu thăng hoa, anh cũng đang đầu tư vào các công ty mới thành lập như Gobi - công ty thách thức Snapchat và dịch vụ dẫn chương trình Airbnb Keybutler.

Theo The Telegraph, Gustav cũng điều hành quỹ từ thiện W Initiative - tập trung vào sức khỏe và giáo dục trẻ em. Tổ chức này đặt mục tiêu cung cấp khả năng tiếp cận nước sạch và các thiết bị vệ sinh cho hơn 4.000 trẻ em ở Uganda.

Gustav Magnar Witzøe được bạn thuyết phục tham gia vào nghề người mẫu. Ảnh: The Telegraph, SCMP.