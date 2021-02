Cuộc sống không như mơ tại tòa tháp đắt đỏ bậc nhất New York

Chi bộn tiền mua căn hộ trong tòa chung cư sang chảnh 432 Park ở New York (Mỹ), nhiều người hối hận khi gặp phải vấn đề như rò nước, hỏng thang máy, tường ọp ẹp.

Tòa tháp cao 426 m tại 432 Park Avenue từng là chung cư cao nhất thế giới. 6 năm trước, công trình này được coi là đỉnh cao của sự bùng nổ căn hộ sang trọng ở thành phố New York, được thúc đẩy phần lớn bởi những người mua ngoại quốc tìm kiếm lợi nhuận lớn.

Các cư dân của tòa tháp nhiều đặc quyền hiện lại mâu thuẫn lẫn nhau và với những nhà phát triển. The New York Times nhận định ngay cả những căn hộ hàng triệu USD cũng không thể đảm bảo cuộc sống không nảy sinh vấn đề.

Lời phàn nàn từ cư dân của 432 Park đang bộc lộ xung đột bên trong tòa tháp đắt đỏ và nhiều đặc quyền ở New York. Ảnh: Karsten Moran/The New York Times.

Mặt trái

Loạt yêu cầu bồi thường từ cư dân bao gồm thiệt hại hàng triệu USD do các vấn đề liên quan đến hệ thống ống nước, trục trặc thang máy và tường ọp ẹp. Tất cả đều có thể liên quan tới điểm thu hút chính của tòa nhà là chiều cao, theo nhận định của cư dân, kỹ sư và tài liệu The New York Times thu thập được.

Chưa đầy một thập kỷ sau khi 432 Park phá kỷ lục đạt đến tầm cao mới ở New York, các báo cáo đầu tiên về những sai sót và khiếu nại đang xuất hiện. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng một số phương pháp xây dựng và vật liệu được sử dụng không đạt yêu cầu kỹ thuật.

Nhiều kỹ sư cho biết các vấn đề tương tự đang diễn ra âm thầm trong những tòa tháp mới khác.

Cuộc tranh chấp tại 432 Park cũng làm nổi bật khía cạnh hiếm thấy của Billionaire’s Row (dãy chung cư chọc trời sang trọng nằm dọc theo đầu phía nam của Công viên Trung tâm ở Manhattan, New York) - nơi danh tính của gần như tất cả người mua đều được giấu kín.

Tòa tháp ở 432 Park Avenue (ngoài cùng bên trái) trở thành chung cư cao nhất thế giới vào năm 2015 và bị vượt mặt không lâu sau đó. Ảnh: Karsten Moran/The New York Times.

Dù gây tranh cãi về chiều cao, tòa nhà gần như được bán hết với giá trị dự kiến ​​là 3,1 tỷ USD . Năm 2016, căn penthouse trên đỉnh tòa nhà (tầng 96) được mua với giá gần 88 triệu USD bởi công ty đại diện cho ông trùm bán lẻ Ả Rập Saudi Fawaz Alhokair.

Ca sĩ Jennifer Lopez và cầu thủ bóng chày Alex Rodriguez từng mua căn hộ rộng 370 m2 tại 432 Park với giá 15,3 triệu USD vào năm 2018. Họ nhanh chóng bán đi khoảng một năm sau đó.

Giờ đây, sự trao đổi giữa các cư dân - nằm trong số người giàu và có ảnh hưởng nhất thế giới - lộ ra những tranh cãi gay gắt về cách khắc phục các vấn đề mà không làm giảm giá trị tài sản.

Sarina Abramovich - một trong những cư dân đầu tiên của 432 Park - cho biết: “Tôi từng tin rằng đây là tòa nhà tốt nhất New York. Họ vẫn rêu rao nó như món quà mà Chúa ban cho thế giới nhưng không phải”.

CIM Group - một trong số nhà phát triển - tuyên bố tòa nhà “là dự án được thiết kế, xây dựng thành công và hầu như đã bán hết”. Họ đang “hợp tác làm việc” với ban quản lý chung cư mới được bầu ra và nắm quyền kiểm soát từ tháng 1.

“Giống như tất cả công trình mới, có các hạng mục bảo trì và đóng cửa trong thời gian đó”, phía CIM nói.

Lendlease - nhà quản lý xây dựng - cho biết họ đã liên hệ với các nhà phát triển để xem xét, đánh giá về phản hồi từ người thuê.

Cuộc sống không như mơ

Vợ chồng Abramovich và Mikhail - chủ doanh nghiệp dầu khí đã nghỉ hưu - mua căn hộ tầng cao, rộng 325 m2 tại tòa tháp với giá gần 17 triệu USD vào năm 2016.

Ngày đầu tiên mua, bà lập tức cảm thấy thất vọng vì tòa chung cư và căn hộ của mình nói riêng đều chưa hoàn thiện.

“Họ đưa tôi vào thang máy chở hàng được bao quanh bởi các tấm thép và ván ép. Đó là cách tôi đi tới căn hộ ‘sang chảnh’ của mình”.

Theo Abramovich, các vấn đề leo thang từ đó. Tòa nhà từng xảy ra nhiều sự cố ngập nước. Ngày 22/11/2018, sự cố đường ống nước xảy ra ở tầng 60. Chỉ 4 ngày sau, thảm họa tương tự tái diễn ở tầng 74, khiến 2 trong số 4 thang máy của khu dân cư không thể hoạt động trong nhiều tuần.

Cả hai vụ việc đều xảy ra vì các sàn nâng cơ khí bị chỉ trích là cao quá mức cho phép.

Sau sự cố đầu tiên, nước đã thấm vào căn hộ của bà Abramovich, gây thiệt hại ước tính 500.000 USD . Một số cư dân khác cũng than vãn điều tương tự. Chủ căn hộ 84B (giấu tên) nói một vụ ngập nước vào năm 2016 đã gây thiệt hại lớn cho các tầng từ 83 đến 86, song được giải quyết lặng lẽ một năm sau đó.

Nhiều vấn đề về máy móc cũng xảy ra tại 432 Park và một số tòa nhà chọc trời khác. Tất cả tòa tháp đều lắc lư trong gió, nhưng ở độ cao đặc biệt, điều này trở nên dữ dội hơn.

Một email của ban quản lý tòa tháp giải thích rằng “gió lớn đã khiến thang máy dừng hoạt động và làm cư dân bị mắc kẹt trong 1,5 tiếng tối 31/10/2019”. Theo một kỹ sư giấu tên ở New York, gió lớn có thể khiến các dây cáp trong trục thang máy va đập, dẫn đến tốc độ chậm lại hoặc ngừng hoạt động.

Căn penthouse 82 triệu USD nằm ở tầng 95 của 432 Park có diện tích gần 767 m2 với 6 phòng ngủ và 7 phòng tắm. Ảnh: DBOX.

Luke Leung - giám đốc công ty kiến ​​trúc Skidmore, Owings và Merrill - cho biết một trong những phàn nàn phổ biến nhất ở các tòa nhà chọc trời là tiếng ồn. Ông có thể nghe thấy vách ngăn bằng kim loại giữa các bức tường kêu khi tòa nhà lắc lư hay tiếng rì rào ma quái của luồng không khí lọt vào ô cửa và trục thang máy.

Các cư dân tại 432 Park phàn nàn về những tiếng động cót két, va đập và lách cách trong căn hộ của họ. Khi rác bị ném vào máng, âm thanh “nghe như bom nổ”, theo ghi chú từ cuộc họp cư dân năm 2019.

Các vấn đề tại tòa nhà đi đôi với khoản phí mới đáng kể. Phí hàng năm tăng gần 40% vào năm 2019, mà theo ban quản lý, là do đội phí bảo hiểm, sửa chữa và một số mục khác.

Eduard Slinin - cư dân được bầu vào ban quản lý tòa tháp vào cuối năm ngoái - gửi thông báo cho hàng xóm là chi phí bảo hiểm của tòa nhà đã tăng 300% trong 2 năm. Bảo hiểm tăng một phần do 2 “sự cố liên quan đến nước” trong năm 2018 khiến tòa nhà thiệt hại khoảng 9,7 triệu USD .

Một số cư dân cũng phản đối việc tăng phí tại nhà hàng của tòa nhà, được giám sát bởi Shaun Hergatt - bếp trưởng từng đoạt sao Michelin.

Khi tòa tháp mở cửa vào cuối năm 2015, cư dân được yêu cầu nộp 1.200 USD /năm phí dịch vụ. Năm 2021, khoản phí tăng lên 15.000 USD /năm, dù số giờ hoạt động hạn chế vì đại dịch và bữa sáng không còn miễn phí.

Các cư dân - nhiều người dọn ra sống ở nơi khác gần như hết năm - chia thành từng nhóm. Ông Slinin - chủ tịch Tập đoàn Vận tải Doanh nghiệp - cho biết đang làm việc với khoảng 40 “chủ căn hộ có liên quan” trong số khoảng 103 để giảm thiểu chi phí và giải quyết các mối nguy cơ có thể xảy ra với tòa nhà.

Nhóm đã ủy quyền cho SBI Consultants - công ty kỹ thuật chuyên nghiên cứu các vấn đề cơ khí và kết cấu. Những phát hiện ban đầu cho thấy 73% máy móc, điện và đường ống nước không phù hợp với bản vẽ của các nhà phát triển. Gần 1/4 có thể dẫn đến vấn đề về an toàn.

Sau đó, ông Slinin nói giảm đi các phát hiện “nghiêm trọng” của SBI, khẳng định những vấn đề máy móc “chỉ là điều nhỏ nhặt”.

Bà Abramovich cho biết căng thẳng trong tòa nhà đã âm ỉ trong nhiều năm. “Ở đây, mọi người đều ghét nhau nhưng tránh xung đột”.

Do dịch Covid-19, bà Abramovich gần như không rời khỏi căn hộ tại 432 Park. Bà không lo lắng giá bán nhà bị ảnh hưởng, bởi mục đích mua không phải để sang tay kiếm lời. Vì từ chối chi trả khoản phí duy trì gần đây, bà phải đối mặt với 82.000 USD phí trả chậm và lãi - nhiều hơn gấp đôi thu nhập trung bình của hộ gia đình ở Bronx.

“Mọi thứ đều thật giả tạo. Nếu biết trước thế này, tôi không bao giờ mua nhà ở đây”.