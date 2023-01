Cuộc sống không còn riêng tư của nghề quản lý cho TikToker

Mẩu tin tuyển dụng trên Indeed cho biết đang cần tuyển vị trí trợ lý và quản lý mạng xã hội. Trong đó, người được tuyển sẽ đảm nhiệm nhiều trách nhiệm như xử lý kênh truyền thông xã hội cho một Influencer 23 tuổi, và làm quản lý cho một ngôi sao 24 tuổi khác.

Người nhận vị trí này còn kiêm luôn việc nấu nướng, dọn dẹp và đảm bảo ngôi sao họ quản lý sẽ luôn khỏe mạnh.

Đơn tuyển dụng cho nói rõ người được nhận sẽ "không có cuộc sống cá nhân": "Đây là một công việc tồi tệ", dòng đầu tiên của danh sách tuyển dụng viết. "Nó rất khắt khe, bạn sẽ không có cuộc sống cá nhân".

Quảng cáo trên là của Tyler Bray LLC, một công ty điều hành bởi Tyler Bray, người quản lý các nhân vật giải trí, bao gồm cả các ngôi sao TikTok của North Star Boys.

Insider đã liên hệ với Bray để tìm hiểu câu chuyện nhưng không nhận được phản hồi.

Trách nhiệm của người quản lý được liệt kê bao gồm đăng nội dung trên Snapchat, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter và TikTok. Người này cũng phải chạy việc vặt, dọn dẹp, giặt giũ và nấu ăn cho các ngôi sao.

Ứng viên mà công ty này đang tìm kiếm cũng nên là người không ngại đảm nhiệm cùng lúc nhiều vai trò và thích chăm sóc người khác.

"Ứng viên nên là cánh tay phải cho chúng tôi. Bạn là người mà chúng tôi có thể tin tưởng, nhìn thấy những gì chúng tôi không nhận ra, lấp đầy khoảng trống và giúp chúng tôi thành công", nội dung tuyển dụng cho biết.

Tuần làm việc cho vị trí này là thứ 2 đến thứ 6, ca 12 tiếng và thời gian rảnh vào cuối tuần, tổng cộng hơn 60 tiếng/tuần, và "chủ nhật cũng không ngoại lệ" nếu Influencer đi diễn.

Mức lương được đưa ra cho người ứng tuyển là 30.000 - 50.000 USD /năm, làm việc tại Anaheim, California, cùng khu vực với North Star Boys có trụ sở tại thành phố Los Angeles.

Chi phí sinh hoạt trung bình hàng năm ở California là $46,636/năm, theo dữ liệu từ Cục Phân tích Kinh tế Mỹ, và sẽ cao hơn nếu ở gần các thành phố lớn như Los Angeles.

Từ các chi tiết của tin tuyển dụng và mối liên hệ với Bray, có thể suy đoán rằng người quản lý này được tuyển để làm việc cho North Star Boys, nhóm tạo nội dung trên TikTok và YouTube, đồng thời lưu diễn với tư cách là một ban nhạc.

Nhóm được thành lập bởi Oliver và Sebastian Moy, các thành viên khác bao gồm Regie Macalino, Ryan Nguyen, Justin Phan, Darren Liang và Kane Ratan. Họ hiện có 5,5 triệu người theo dõi trên TikTok.

Có thể thấy các bức ảnh ở cuối tin tuyển dụng là khoảnh khắc North Star Boys tại Playlist Live, trên sân khấu và gặp gỡ người hâm mộ, mặc dù trong đó không nêu tên nhóm.

"Công việc này rõ ràng là không dành cho những người muốn nổi tiếng. Thay vào đó, nó dành cho những người muốn chứng kiến ​​​​cuộc sống đằng sau hậu trường của những người có ảnh hưởng. Nó không dành cho những người thích được chú ý", nội dung tuyển dụng viết.

Công việc cũng được quảng cáo là dành cho những ai muốn tạo mối quan hệ lâu dài, không phải là một cột mốc sự nghiệp ngắn hạn. Ứng viên được cho là sẽ bám sát ngôi sao của họ "ở khắp mọi nơi", kể cả khi lưu diễn thế giới, liên tục đăng lên các kênh xã hội của họ.

Vị trí này dành cho những người "thích sự tự nhiên" và chắc chắn không dành cho những người "thích lịch trình và cấu trúc rất dễ đoán và nhất quán". Tất cả chi phí sẽ được thanh toán, danh sách cho biết và "tiền thưởng" sẽ được đề cập.

