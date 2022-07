Cuộc sống Hoàng gia Nhật Bản sau khi cựu công chúa Mako sang Mỹ

Trong khi đó, sau đám cưới đầy tranh cãi, cựu công chúa Mako Komuro dường như đang có khoảng thời gian tuyệt vời cùng chồng tại New York (Mỹ). Hiện cô sống trong căn hộ cao cấp, thực tập tại bảo tàng The Met và tự do làm điều mình muốn. Cô cũng chuyển sang mặc các trang phục giản dị. Ảnh: The Image Direct.