Cuộc sống bị đảo lộn của các tay chơi New York

Vì tình hình dịch bệnh căng thẳng, nhiều người New York (Mỹ) phải gác lại cuộc sống tiệc tùng, buông thả để sống chậm lại và suy nghĩ nghiêm túc hơn trong tình yêu.

“Trước dịch Covid-19, tôi có buổi hẹn hò vào mỗi tối thứ 5. Tôi đưa các cô gái đến những nhà hàng Italy hay hải sản. Cũng có rất nhiều tacos và tequila. Đó từng là thói quen của tôi”, Jack Lemmens - doanh nhân 25 tuổi sống ở Mahopac, New York - cho biết.

Kể từ khi thống đốc và thị trưởng cấm tiệc tùng, Lemmens học cách khiến mọi thứ chậm lại.

“Tôi tự gọi mình là ‘tay chơi hoàn lương’. Tôi đang cố gắng kết nối và tìm ra người đặc biệt với mình”, anh nói.

Nghiêm túc hơn trong tình yêu

Vì đại dịch, nam giới bắt đầu nghĩ nhiều hơn đến việc cầu hôn và ổn định cuộc sống gia đình, theo New York Post.

Theo cuộc khảo sát với 5.700 người dùng ứng dụng hẹn hò Hinge, 1/2 cho biết họ đã ngừng theo đuổi những ai không quan tâm đến mình. Hơn 2/3 nói “đang suy nghĩ nhiều hơn về người mà họ thực sự tìm kiếm”.

Jack Lemmens đã thay đổi đáng kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Ảnh: Jack Lemmens.

Dữ liệu do công ty cung cấp cho thấy với việc hẹn hò qua video và ít cơ hội được ghép đôi ngẫu hứng hơn, tỷ lệ match thất bại trong tháng 8 đã giảm 27% so với năm trước.

“Tôi nhận được lời yêu cầu giúp đỡ từ những người từng muốn độc thân cả đời nhưng giờ đang sợ cô đơn mãi mãi”, Maureen Tara Nelson - người mai mối ở Long Island - nói.

Một trong số khách hàng của Nelson - DJ tên là Phil Vollaro - cho biết dịch Covid-19 đã khiến công việc kinh doanh và cả cuộc sống tình yêu của anh thay đổi.

“Tôi từng gặp gỡ phụ nữ ở khắp New York, Long Island và hẹn hò hết ngày này qua ngày khác. Nhưng bây giờ, tôi tự trách mình vì không ổn định sớm hơn”, DJ 45 tuổi - người thường xuyên đến các câu lạc bộ để chơi nhạc và giải trí - nói.Greta Tufvesson của công ty mai mối The Bevy cho biết: “Có rất nhiều đàn ông từng cảm thấy thoải mái khi hẹn hò và tận hưởng phụ nữ cũng như sự ồn ào ở thành phố New York”.

Trước đây, phần lớn khách hàng của Tufvesson là đàn ông lớn tuổi muốn kết hôn lần 2. Nhưng bây giờ, khách hàng điển hình có thể là chàng trai ở độ tuổi đầu đến giữa 30 đang tìm cách bỏ lại lối sống Lothario (thích tán tỉnh phụ nữ).

“Trong đại dịch, tình dục là điều không thể tiếp cận vì mọi người sợ lây lan virus”, chuyên gia hẹn hò cho biết.

Tufvesson nói thêm rằng đàn ông đang học cách suy nghĩ nghiêm túc và gắn bó thay vì tìm kiếm “điều tốt nhất tiếp theo”.

Devin Shallop (30 tuổi) - nhà môi giới bất động sản và nhiếp ảnh gia sống ở Hell's Kitchen - thừa nhận anh từng đắm chìm trong vô số cuộc hẹn hò tại các địa điểm tiệc tùng như Le Bain.

“Tôi có lỗi với điều đó. Không ai muốn ổn định ở thành phố New York”, Shallop nói và ước mình đã có thể gặp được người cùng anh trải qua những đêm đông dài lạnh giá.

Devin Shallop (giữa) hối hận vì từng sống buông thả. Ảnh: Devin Shallop.

Tufvesson - cung cấp các dịch vụ mai mối cao cấp bắt đầu từ 25.000 USD - cho biết những “tay chơi” đã thay đổi đáng kể so với trước đây.

“Khách hàng của tôi ngồi trên ghế đá công viên để uống cà phê hoặc đi dạo dọc West Side. Họ thậm chí còn làm quen với nhau qua điện thoại - điều chưa từng xảy ra trước đây”, cô nói.

Trước đây, những người PR cho các hộp đêm sẽ kết nối giới giàu có trên bàn tiệc đắt đỏ để chiêu đãi bạn bè và đối tượng hẹn hò tiềm năng.

“Từ 21 bữa tiệc mỗi tuần, chúng tôi đã đi đến con số 0”, nhà PR nổi tiếng - người quản lý danh sách khách mời tại các địa điểm như Lavo ở Midtown và Vandal (hiện đã đóng cửa) tại Nolita - cho biết.

“Rất nhiều chàng trai đã thay đổi góc nhìn kể từ khi các bữa tiệc chấm dứt. Họ đang làm việc tại nhà và ổn định cuộc sống với một người bạn gái”.

Lemmens - người ưa thích tiệc tùng ở Montauk và tại các quán bar ở trung tâm Manhattan - nói rằng những ngày này, anh nhiều khả năng sẽ tìm hiểu về đối tượng hẹn hò trước khi lên giường với cô ấy.

“Tôi đang hẹn hò với một cô gái. Chúng tôi nói về thần thoại Hy Lạp và cuộc sống. Dịch bệnh đã dạy tôi rằng không nên làm tổn thương phụ nữ”, Lemmens nói.