Cuộc đua phim Tết 2022 có còn sức nóng?

Bốn phim Việt cùng ra mắt vào ngày 1/2, hứa hẹn cuộc đua phòng vé sôi động, dù vẫn còn đó nỗi lo dịch bệnh.

Ngày 17/1, nhà phát hành công bố phim Mưu kế thượng lưu sẽ khởi chiếu ngày 1/2 (tức mùng Một Tết). Đây là tác phẩm thứ tư gia nhập đường đua mùa Tết, hứa hẹn sự vận động tích cực ở phòng vé.

Cuộc tham gia đường đua Tết vào phút chót

Loạt phim Tết năm nay mang nhiều màu sắc, từ hài hước, lãng mạn, hành động đến cả kinh dị. Chìa khóa trăm tỷ là dự án nặng ký với bộ đôi Kiều Minh Tuấn, Thu Trang đóng chính. Tác phẩm chuyển thể từ phim Key of Life nổi tiếng của Nhật Bản. Trong phim, một sát thủ khét tiếng vô tình mất trí sau tai nạn, rồi trở thành một diễn viên quần chúng. Chuyện trớ trêu xảy ra khi anh chàng quên hẳn cuộc đời sát thủ để trở thành một ngôi sao hành động. Với Võ Thanh Hòa ở ghế đạo diễn, dự án nhiều khả năng màu sắc hài và hành động giống Chị Mười Ba: Ba ngày sinh tử.

Poster phim Mưu kế thượng lưu có sự tham gia của Thiên An, Anh Tú.

10 tháng sau khi dời lịch, dự án 1990 của đạo diễn Nhất Trung ấn định ra mắt dịp Tết 2022. Ba diễn viên Lan Ngọc, Nhã Phương và Diễm My hóa thân ba cô bạn với cá tính khác biệt. Khi bước vào ngưỡng cửa 30, họ đối mặt hàng loạt vấn đề về tình yêu, hôn nhân, sự nghiệp và phải cùng nhau vượt qua thời điểm sóng gió này. Những hình ảnh đầu tiên cho thấy không khí lãng mạn và hoài niệm trong tác phẩm.

Nhà không bán quy tụ nghệ sĩ Kim Xuân, Việt Hương, Nam Em lại mang màu sắc kinh dị vào mùa Tết 2022. Trong phim, bà Ngọc (NSND Kim Xuân) - một Việt kiều Mỹ - dẫn theo cháu ngoại và người chị Thúy Liễu (Việt Hương) về thăm quê. Bà và em trai là ông Ngà (Minh Hoàng) muốn nhanh chóng bán ngôi nhà được thừa kế nhưng nhiều hiện tượng lạ xảy ra. Khác Chìa khóa trăm tỷ và 1990 đều là phim dời lịch, Nhà không bán mới ghi hình từ tháng 11/2021.

Thu Trang (phải) và Kiều Minh Tuấn trong Chìa khóa trăm tỷ.

Mưu kế thượng lưu (đạo diễn Trần Bửu Lộc) là phim cuối cùng nhập cuộc, khi Tết chỉ còn hai tuần. Thiên An vào vai Ngân (Diana), một cô gái sống giữa hai thế giới siêu giàu và siêu nghèo với quan điểm sống, tiêu chuẩn hạnh phúc khác nhau. Đóng cặp cùng cô là Anh Tú trong vai một chàng công tử thừa mứa vật chất.

Phim nào sẽ lên ngôi mùa Tết?

Có thể thấy bốn dự án năm nay đều có điểm mạnh nhờ tên tuổi ngôi sao. 1990 quy tụ ba diễn viên nữ có sức hút, trong đó Lan Ngọc từng “xưng hậu” mùa Tết 2019 khi đóng cùng Trấn Thành trong Cua lại vợ bầu. Chìa khóa trăm tỷ có Thu Trang, Kiều Minh Tuấn, Anh Tú và Jun Vũ.

Anh Tú cũng sẽ xuất hiện trong Mưu kế thượng lưu bên cạnh Thiên An, cô gái được biết đến nhiều nhờ sự việc với ca sĩ Jack. Chỉ mới ghi dấu trong các MV, đây là lần đầu Thiên An có dịp chứng tỏ khả năng diễn xuất trên màn ảnh rộng. Dự án này có thể là ẩn số tiềm tàng ở cuộc đua sắp tới. Cuối cùng, Nhà không bán cũng có át chủ bài là danh hài Việt Hương.

Dàn diễn viên Nhà không bán.

So về thực lực, Chìa khóa trăm tỷ có phần trội hơn cả. Tác phẩm được giới thiệu là “phim hài duy nhất trong mùa Tết”, đánh vào tâm lý thích tiếng cười của khán giả trong giai đoạn này. Thu Trang cũng là ngôi sao đang có chuỗi thành tích doanh thu ấn tượng, với nhiều phim ăn khách liên tiếp.

Với giá vé cao, lượng khán giả đông, mùa Tết luôn là thời điểm sôi nổi của điện ảnh Việt. Các phim Cua lại vợ bầu, Gái già lắm xhiêu 3, Siêu sao siêu ngố, Trạng Quỳnh đều từng cán mốc trăm tỷ vào giai đoạn này. Nhưng sắp tới, dù dẫn đầu, Chìa khóa trăm tỷ dường như sẽ khó đạt doanh thu như tựa đề.

Nguyên nhân là thị trường đang yếu đi thấy rõ so với trước. Dịch bệnh khiến nhiều địa phương chưa mở rạp, ngoài ra đời sống người dân cũng sa sút. Rạp chiếu bóng có thể không phải một lựa chọn dễ dàng như hồi hai năm trước. Một ví dụ đáng ngại là bom tấn Spider-Man: No Way Home đạt độ phủ truyền thông cực mạnh trong tháng 12 nhưng vẫn chưa thể cán mốc trăm tỷ.

Ba diễn viên nữ nổi tiếng quy tụ trong 1990.

Sau Chìa khóa trăm tỷ, 1990 có phần nhỉnh hơn hai dự án còn lại, song cũng đứng trước câu hỏi về chất lượng. Những thước phim giới thiệu tác phẩm này chưa tạo được hiệu ứng tương ứng với tên tuổi dàn sao. Ngoài ra, mùa Tết còn Trạng Tí, ra rạp lại từ ngày 1/2. Với nhãn P (cho mọi lứa tuổi), phim của nhà sản xuất Ngô Thanh Vân và đạo diễn Phan Gia Nhật Linh có thể hy vọng hút thêm một số khán giả nhí để cải thiện thành tích.

Sau mùa Tết, dịp lễ 14/2 cũng chứng kiến hai phim Việt cạnh tranh (đều công chiếu ngày 11/2). Phim kinh dị Chuyện ma gần nhà của đạo diễn Trần Hữu Tấn sẽ khai thác các truyền thuyết đô thị Việt Nam, có diễn viên Mạc Can, Khả Như, Vân Trang. Còn Bẫy ngọt ngào cũng mới công bố ngày ra mắt sau nhiều lần dời lịch. Tác phẩm quy tụ dàn sao Minh Hằng, Bảo Anh, Diệu Nhi, Thuận Nguyễn trong vai một nhóm bạn trải qua nhiều sóng gió.

Dù còn không ít nỗi lo, việc các nhà sản xuất tự tin công bố phim là tín hiệu đáng mừng sau thời gian dài ì ạch. Doanh thu trong giai đoạn tới cũng sẽ mang ý nghĩa quyết định trong việc đánh giá liệu thị trường đã chuyển biến tích cực hay chưa.