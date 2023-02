Cuộc đua của 'nam thanh nữ tú' trên màn ảnh Hàn

Dù số lượng có phần ít hơn những tháng trước, các bộ phim lên sóng trong tháng 2 lại đa dạng về mặt nội dung, thể loại. Từ những mối tình lãng mạn thời hiện đại, đến loạt chuyện giả tưởng hay các tác phẩm đề cập các vấn đề nóng trong xã hội đều được thể hiện thông qua diễn xuất của dàn diễn viên trẻ tuổi và đầy tài năng.

Dựa trên webtoon và tiểu thuyết web nổi tiếng, bộ phim truyền hình lãng mạn, giả tưởng xoay quanh câu chuyện hoán đổi thân xác của nhân vật Pontifex Lembrary (Kim Min Gyu) - một người được biết đến với sức mạnh thần thánh. Trong khi chiến đấu chống lại ác quỷ, anh bị chuyển đến một thế giới khác.

The Heavenly Idol đánh dấu màn tái xuất của "nam phụ quốc dân" - Kim Min Kyu. Ảnh: tvN.

Tại đây, Pontifex Lembrary nhận thấy mình đang ở trong cơ thể của Woo Yeon Woo - thành viên nhóm nhạc thần tượng Wild Animal. Nhóm đã hoạt động 3 năm nhưng đang phải đối mặt với nguy cơ tan rã vì không đạt được thành tích như kỳ vọng.

Sau khi hoán đổi thân xác với Yeon Woo, Lembrary theo nhóm lên sân khấu trình diễn. Buổi biểu diễn đã trở thành thảm họa, nhưng cũng vì thế, Yeon Woo và Wild Animal lại được công chúng và truyền thông chú ý. Về phía Lembrary, không những phải tập làm quen với công việc idol, anh còn phải giải quyết những rắc rối liên quan đến ác quỷ, giáo phái kỳ bí cũng như tìm cách trở về với thế giới của mình.

Đồng hành cùng Lembrary trong phim là Kim Dal (Go Bo Gyeol) - người hâm mộ số một của Woo Yeon Woo. Nhờ thông minh và nhanh nhẹn, Kim Dal cuối cùng cũng trở thành quản lý của Wild Animal. Cô sẵn sàng làm mọi thứ để giúp thần tượng thành công.

Bộ phim đánh dấu màn tái xuất của “nam phụ quốc dân” Kim Min Kyu sau thành công vang dội của Business Proposal cũng là lần hợp tác đầu tiên giữa anh và nữ chính Go Bo Gyeol.

Sau phần 1 lên sóng vào đầu năm 2021, Taxi Driver nhận được những phản hồi tích cực của khán giả và giới chuyên môn. Không chỉ có nội dung chặt chẽ, phim còn gây ấn tượng bởi diễn xuất của dàn cast thực lực. Thừa thắng xông lên, phần 2 của Taxi Driver tiếp tục được thực hiện.

Taxi Driver 2 trở lại với vai chính do Lee Je Hoon đảm nhận. Ảnh: Naver.

Phần 2 tiếp nối câu chuyện về một dịch vụ taxi bí ẩn mang lại công lý và trả thù thay cho những nạn nhân phải chịu áp bức, bất công, không được luật pháp giúp đỡ và bảo vệ.

Đặc biệt, ở phần này, một số phân cảnh đã được đoàn phim thực hiện quay hình tại Đà Nẵng - Việt Nam. Điều này khiến “mọt phim” Việt không khỏi phấn khích và chờ đợi.

Đảm nhận vai chính vẫn là Lee Je Hoon. Anh sẽ trở lại với vai Kim Do Gi - một cựu sĩ quan lực lượng đặc biệt cũng là tài xế “át chủ bài” của đội. Bên cạnh đó, các thành viên chủ chốt của Rainbow Taxi do Kim Eui Sung, Pyo Ye Jin, Jang Hyuk Jin và Bae Yoo Ram đảm nhận cũng đều tiếp tục góp mặt ở phần tiếp theo này.

Tác phẩm tâm lý tội phạm được chuyển thể từ tiểu thuyết Nhật Bản cùng tên của Akira Teshigawara. Phim kể về Na Mi (Chun Woo Hee) - một nhân viên văn phòng bình thường bị đe dọa tính mạng khi làm mất chiếc điện thoại thông minh chứa tất cả thông tin cá nhân của mình.

Ngoài Chun Woo Hee, phim còn có sự tham gia của Im Siwan trong vai Jun Yeong – người vô tình nhặt được điện thoại của Na Mi. Anh tìm cách trả lại cho cô sau khi cài đặt phần mềm gián điệp. Từ đó, anh tiếp cận cô bằng cách che giấu danh tính thật của mình.

Trong khi đó, Kim Hie Won vào vai thám tử cảnh sát Ji Man – người tìm thấy dấu vết của con trai mình là Jun Yeong ngay tại hiện trường vụ án giết người. Vì thế, ông đã bí mật điều tra chính con trai của mình.

Bộ phim tình cảm lãng mạn khai thác câu chuyện tình yêu của những người trẻ mang nhiều vết thương lòng. Trong đó, nội dung trọng tâm của tác phẩm xoay quanh mối tình của hai nhân vật chính Sim Woo Joo (Lee Sung Kyung) và Han Dong Jin (Kim Young Kwang).

Call It Love là câu chuyện tình cảm của những người trẻ chịu nhiều tổn thương. Ảnh: Disney+.

Họ là những người trẻ được sinh ra trong gia đình không trọn vẹn. Cuộc sống của Sim Woo Joo trở nên khốn khổ vì chính bố đẻ và nhân tình của ông. Sau khi người bố qua đời, Woo Joo bị mẹ kế đuổi khỏi nhà. Từ đó, cô quyết định trả thù người phụ nữ đó bằng cách tiếp cận con trai của bà là Dong Jin.

Trớ trêu thay, khi tiếp xúc với Han Dong Jin - một người nghiện công việc, bị tổn thương bởi tình yêu và phải chịu đựng sự cô đơn trong suốt cuộc đời, Woo Joo bắt đầu nhận ra tình cảm đặc biệt dành cho anh. Về phía Han Dong Jin, cuộc sống của anh cũng có nhiều thay đổi kể từ khi gặp Woo Joo. Cả hai bắt đầu với những cảm xúc gay gắt nhưng dần trở nên đồng cảm và thấu hiểu lẫn nhau.

Ngoài ra, Call It Love còn đem đến nhiều câu chuyện tình yêu dưới góc nhìn khác nhau của các nhân vật. Đặc biệt, nữ thần tượng nhóm EXID - Hani sẽ thể hiện khả năng diễn xuất trong vai Kang Min Young - bạn gái cũ của Han Dong Jin. Nhận xét về Call It Love, đạo diễn Lee Kwang Young cho biết: “Những câu chuyện tình yêu đích thực của những người trẻ trong phim sẽ mở ra và chạm đến trái tim của người xem”.

Ở mùa đầu tiên, Island đã giới thiệu sơ bộ về các nhân vật trung tâm trong cuộc chiến chống lại cái ác đang muốn hủy diệt thế giới liên quan đến loài ác ma sắc dục.

Đồng thời, lời nguyền trong mối quan hệ giữa Van (Kim Nam Gil) - pháp sư nửa người nửa quỷ và Won Mi Ho (Lee Da Hee) - thần nữ có khả năng thanh tẩy cái ác cũng đã được làm sáng tỏ.

Theo nhà sản xuất, mùa hai sẽ trở lại với loạt tình tiết gay cấn, hấp dẫn hơn khi Johan (Cha Eun Woo) - một linh mục trừ tà tuổi trẻ tài cao sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ sau cái chết đầy oan ức của anh trai.

Tác phẩm được giới chuyên môn đánh giá là một trong những bộ phim truyền hình đáng mong đợi nhất 2023.

6 cuốn sách hay về Kpop:

Các cuốn sách Shine, I'll Be The One, Kpop Revolution... khai thác nhiều khía cạnh trong Kpop như quá trình trở thành thần tượng, khó khăn, áp lực từ công chúng. Trong đó, tiểu thuyết Shine của Jessica Jung (cựu thành viên SNSD) kể về Rachel Kim - thực tập sinh tại một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Để thực hiện ước mơ, Rachel phải đối mặt với nhiều thử thách khác nhau trong giới giải trí.