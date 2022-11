Cuộc chiến cổ trang đang chờ Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch và Nhiệt Ba

Dàn tiểu hoa đán 8X-9X Trung Quốc liên tục tham gia các dự án phim được sản xuất công phu, đẹp mắt.

Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ đối đầu nhau với loạt dự án cổ trang mới.

Theo Sina, năm 2022 các nền tảng video như Tencent, Iqiyi, Youku đã mời dàn tiểu hoa đán 8X-9X hot nhất Trung Quốc như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba, Bạch Lộc tham gia vào các dự án phim ngôn tình cổ trang. Mỗi bộ phim đều có ưu điểm khiến khán giả mong ngóng và tạo nên cuộc chiến phim truyền hình vào năm 2023.

Hồ yêu tiểu hồng nương

Trong đó, bộ phim Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt Hồng thiên của Dương Mịch được đánh giá cao hơn cả. Trên các bài bàn luận tại diễn đàn Douban, nhiều khán giả đặt kỳ vọng vào dự án này và đánh giá phim có nhiều yếu tố thu hút người xem, gây bùng nổ.

Trước hết Hồ yêu tiểu hồng nương quy tụ dàn sao nổi bật gồm Dương Mịch, Cung Tuấn, Chúc Tự Đan, Hồ Liên Hinh, Quách Hiểu Đình, Trần Dao, Trương Lăng Hách, Mao Tử Tuấn, Trần Đô Linh, Ngụy Triết Minh. Dương Mịch là tiểu hoa đán 8X nổi tiếng nhất Trung Quốc, nam chính Cung Tuấn cũng đang là tiểu sinh có lượng fan hùng hậu. Dàn diễn viên trẻ đẹp, trang phục bắt mắt là điểm cộng lớn cho phim.

Phim của Dương Mịch - Cung Tuấn được mong chờ nhất.

Bên cạnh đó phim được chuyển thể từ tựa game ăn khách, vốn có nhiều fan trung thành. Nhà sản xuất còn đầu tư các thiết bị tối tân và công nghệ mới để thực hiện bộ phim. Theo CEO Vương Nhất Hủ của công ty Hằng Tinh Dẫn Lực cho biết đây là phim truyền hình thương mại đầu tiên của Trung Quốc áp dụng công nghệ màn hình cong XR để tạo bối cảnh phim, đem lại cảm giác chân thực hơn.

Điểm yếu của Hồ yêu tiểu hồng nương nằm ở diễn xuất chưa ổn định của Dương Mịch. Qua hình ảnh hậu trường và trailer, Dương Mịch và bạn diễn Cung Tuấn không thực sự ăn ý, hòa hợp với nhau. Bên cạnh đó, nội dung phim có đủ sức hấp dẫn để lôi kéo khán giả hay không vẫn còn là câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Dữ phượng hành

Dự án được đánh giá cao khác là Dữ phượng hành do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính. Sự tái hợp của hai ngôi sao Sở Kiều truyện, bộ phim có lượt xem online cao nhất lịch sử phim truyền hình Trung Quốc trong thời điểm chiếu, là yếu tố thu hút khán giả.

Ngoài ra, Triệu Lệ Dĩnh được đánh giá có trạng thái tốt, ngoại hình đẹp khi quay Dữ phượng hành. Khả năng diễn xuất của "nữ hoàng rating" Trung Quốc cũng khiến công chúng hài lòng.

Sự tái hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân là ván bài chưa rõ may rủi.

Tuy nhiên, điểm yếu của phim là ngoại hình và khả năng diễn xuất của nam chính Lâm Canh Tân và dàn diễn viên phụ. Lâm Canh Tân bị đánh giá là cao to, không phù hợp với hình tượng ốm yếu của nhân vật Hành Chỉ trong nguyên tác.

Dữ phượng hành cũng có cốt truyện không mới lạ, khó thu hút người xem. Trong đó, Triệu Lệ Dĩnh vào vai Bích Thương Vương của ma giới, xuống phàm trần mất hết pháp lực, gặp gỡ Hành Chỉ và đem lòng yêu chàng. Trả lời phỏng vấn, Triệu Lệ Dĩnh cho biết dự án sẽ đi theo hướng hài nhẹ nhàng. Sự thay đổi này khiến những người yêu thích nguyên tác vừa mong chờ, vừa lo lắng.

An Lạc truyện

An Lạc truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba không được đánh giá cao. Bởi hình tượng nhân vật nữ chính giống với các vai diễn trước đó của mỹ nhân Tân Cương trong Trường Ca hành hay Ngự giao ký.

Bên cạnh đó, khả năng diễn xuất và giọng thoại của Nhiệt Ba, Cung Tuấn hay nam phụ Lưu Vũ Ninh cũng là điểm yếu. Trailer phim bị đánh giá cắt ghép kém hấp dẫn, kỹ xảo dàn dựng qua loa, không cho thấy được sự chỉn chu trong sản xuất, dù được quảng bá là có mức đầu tư khủng.

Phim của Địch Lệ Nhiệt Ba luôn có nhiều khán giả chờ đón.

Tuy nhiên, theo Sina, An Lạc truyện vẫn sẽ tạo độ hot và có lượng khán giả nhất định vì cả hai diễn viên chính đều là những ngôi sao lưu lượng (fan đông, chỉ số truyền thông cao). Trong phim, Địch Lệ Nhiệt Ba đóng vai nữ chính Nhậm An Lạc từng rơi vào cảnh diệt môn, cả gia tộc chỉ còn lại nàng. Sau này, An Lạc trở thành trại chủ của An Lạc Trại, một lòng phục thù.

Trường tương tư

Bộ phim Trường tương tư do Dương Tử đóng chính cũng là dự án được mong chờ trong thời gian tới. Trong phim mới, Dương Tử sẽ có mối quan hệ tình ái với 4 nhân vật nam, nổi bật là Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi diễn), Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ đóng) và Chuyên Húc (Trương Vãn Ý thể hiện).

Nguyên nhân khiến bộ phim có thể không đạt kỳ vọng là đội ngũ sản xuất bị đánh giá thấp, không có nhiều tác phẩm chất lượng cao. Diễn xuất của dàn tài tử trong trailer chưa làm hài lòng khán giả.

Đội hình diễn viên phim của Dương Tử cũng hùng hậu.

Bên cạnh đó, dù Dương Tử được đánh giá tốt hơn về diễn xuất và khả năng đọc thoại, vai diễn Tiểu Yêu của cô cũng không có sự mới lạ, tính cách, câu chuyện khá giống với các dự án trước đó như Hương mật tựa khói sương, Trầm hương như tiết.

Vô ưu độ

Bộ phim Vô ưu độ do Tống Tổ Nhi và Nhậm Gia Luân đóng chính được dự đoán có thể gây sốt khi phát sóng nhờ vào thể loại phim mới mẻ.

Trong phim, Nhậm Gia Luân là một Âm Dương sư có pháp lực cao cường, nữ chính Tống Tổ Nhi trời sinh có con mắt kỳ lạ, nhìn thấy oán linh. Hai người kết hợp với nhau thu thập yêu ma tà ác, gặp các loại quỷ quái có số phận bi thảm và siêu độ cho chúng.

Bộ phim mang màu sắc của Liêu trai chí dị kỳ ảo ma quái. Ngoài ra, cả Tống Tổ Nhi và Nhậm Gia Luân đều có cũng danh tiếng nhất định giúp tác phẩm được chú ý ngay từ khi khai máy.

Sự kết hợp giữa Tống Tổ Nhi và Nhậm Gia Luân mang lại nét mới lạ.

Trường nguyệt tẫn minh

Trường nguyệt tẫn minh do hai diễn viên Bạch Lộc và La Vân Hi thể hiện cũng là dự án được khán giả mong chờ nhờ tạo hình mới lạ, đẹp mắt. Hai nghệ sĩ từng hợp tác trong dự án Nửa là đường mật nửa là đau thương nên có sự ăn ý trên phim trường. Bên cạnh đó, khả năng diễn xuất của La Vân Hi và Bạch Lộc được đánh giá tốt, họ đã có những tác phẩm tiêu biểu, gây tiếng vang trong sự nghiệp.

Tạo hình đẹp của Bạch Lộc trong phim.

Điểm yếu của Trường nguyệt tẫn minh là kịch bản không có nhiều điểm mới mẻ, vẫn là câu chuyện yêu hận tình thù kéo dài nhiều kiếp giữa nam nữ chính đã khiến khán giả phát ngán. Vì vậy, khi ra mắt vào năm 2013, Trường nguyệt tẫn minh sẽ có ít lợi thế hơn.

Trường phong độ

Hai diễn viên Bạch Kính Đình và Tống Dật vừa bị phát hiện hẹn hò khiến cho khán giả càng mong chờ vào sự hợp tác của họ trong dự án Trường phong độ. Bộ phim không phải đề tài tiên hiệp mà thuộc dạng cổ trang quyền mưu, với nguyên tác tiểu thuyết gây xúc động, được nhiều khán giả yêu thích.

Bạch Kính Đình sẽ vào vai công tử ăn chơi trác táng nhưng có tình có nghĩa Cố Cửu Tư, Tống Dật thể hiện vai tiểu thư khuê tú mẫu mực Liễu Ngọc Như. Vì hiểu nhầm, họ nên duyên. Liễu Ngọc Như quyết tâm thay đổi chồng và cùng chàng vượt qua nhiều hoạn nạn.

Tống Dật là mỹ nhân cổ trang có diễn xuất tốt.

Bạch Kính Đình và Tống Dật đều là những diễn viên có khả năng diễn xuất tốt. Trailer hậu kỳ cho thấy đoàn phim rất công phu trong quá trình tạo bối cảnh. Do đó, Trường phong độ được dự đoán sẽ gây sốt khi phát sóng. Nhược điểm của phim là hai diễn viên chính đều không phải nghệ sĩ lưu lượng có nhiều người hâm mộ, nên mức độ tuyên truyền sẽ hạn chế hơn.

Bảy kiếp may mắn

Đây là dự án quan trọng với "thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới" Dương Siêu Việt. Cô đã thất bại trong nhiều bộ phim được giao vai nữ chính như Luận anh hùng ai mới là anh hùng, Thả thính phượng minh, Em đến cùng mùa hè. Mỹ nhân sinh năm 1998 bị đánh giá có khả năng diễn xuất kém, chỉ biết trợn mắt. Do đó, cô cần một tác phẩm gây tiếng vang để cứu vãn sự nghiệp.

Dương Siêu Việt xinh đẹp trong phim Bảy kiếp may mắn.

Bảy kiếp may mắn (Bảy kiếp cát tường) chuyển thể từ tiểu thuyết Nhất thời xúc động bảy kiếp không may của nhà văn Cửu Lộ Phi Hương, một tác giả có lượng người đọc đông đảo. Phim do công ty Hằng Tinh Dẫn Lực sản xuất với tạo hình đẹp, đầu tư vào kỹ xảo. Đây là những yếu tố giúp Bảy kiếp may mắn được khán giả chú ý. Bạn diễn của Dương Siêu Việt là tài tử sinh năm 1995 Đinh Vũ Hề.