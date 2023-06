Cung ứng điện ở miền Bắc có chuyển biến mới

Lưu lượng về các hồ chứa khu vực Bắc Bộ đang tăng, đặc biệt ở một số lưu vực sông, suối nhỏ các tỉnh Lai Châu, Lào Cai. Trong khi đó, sự cố của nhà máy nhiệt điện than giảm dần.

Lượng nước tại nhiều hồ thủy điện đã tăng nhưng vẫn ở mức thấp. Ảnh: EVN.

Theo số liệu cập nhật sáng ngày 15/6 của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) và Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0), ngày 14/6, phụ tải toàn hệ thống điện giảm so với ngày hôm qua nhưng vẫn ở mức cao đạt 815,8 triệu kWh.

Trong đó miền Bắc ước khoảng 375,4 triệu kWh, miền Trung khoảng 79,3 triệu kWh, miền Nam khoảng 360,4 triệu kWh. Công suất đỉnh hệ thống điện (Pmax) quốc gia đạt đỉnh vào lúc 14h30 mức 38.415 MW.

Huy động từ thủy điện tăng

Về thủy điện, trong ngày 14/6, tổng sản lượng huy động từ nguồn điện này khoảng 171,1 triệu kWh (trong đó miền Bắc huy động là 64,3 triệu kWh) tăng so với ngày hôm qua. Theo cập nhật mới nhất của Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp, ngày 15/6, lưu lượng về các hồ chứa khu vực Bắc Bộ tăng. Đặc biệt, lưu lượng ở một số lưu vực sông, suối nhỏ khu vực Bắc Bộ các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang tăng nhanh.

Tuy nhiên, báo cáo cho biết lượng nước về hồ chủ yếu để điều tiết nước đảm bảo dòng chảy tối thiểu, các nhà máy thủy điện vận hành phát điện bằng lưu lượng nước về.

Các nhà máy khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phát điện cầm chừng với cột nước, công suất thấp để đảm bảo an toàn cho tổ máy khi vận hành, khó có thể đáp ứng được việc phát điện theo quy trình vận hành hồ chứa tại thời kỳ này.

Mực nước tại các hồ thủy điện tại miền Bắc đến ngày 15/6

(Số liệu: Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp) Hồ thủy điện mực nước hồ/mực nước chết Lai Châu 274.78 m/265 m Sơn La 177.17 m/175 m Hòa Bình 102.78 m/80 m (yêu cầu mực nước tối thiểu là 81.9 m) Thác Bà 46.09 m/46 m (yêu cầu tối thiểu 46.5 m) Tuyên Quang 93.68 m/90 m (yêu cầu tối thiểu: 90.7 m) Bản Chát 433.85 m/431 m

Một số hồ thủy điện xấp xỉ mực nước chết như Thác Bà, Bản Vẽ, Thác Mơ, Đồng Nai 3; Một số hồ mực nước thấp: Sơn La, Bản Chát, Tuyên Quang, Hủa Na. Có 9 nhà máy thủy điện phát điện cầm chừng với cột nước, công suất thấp: Sơn La, Huội Quảng, Bản Chát, Thác Bà, Tuyên Quang, Hủa Na, Trung Sơn, Thác Mơ, Đồng Nai 3.

Các hồ lớn đều trên mực nước chết tuy nhiên chưa nhiều, nếu tính tổng công suất đặt các nhà máy này khoảng 5.000 MW (Sơn La, Lai Châu, Bản Chát, Huội Quảng, Tuyên Quang, Thác Bà, Hủa Na, Bản Vẽ...). Hiện các hồ đang tích thêm nước để có độ an toàn phát điện thời gian tới.

Sự cố nhiệt điện than giảm

Đối với nguồn nhiệt điện than miền Bắc, ngày hôm qua, tổng sản lượng huy động từ nhiệt điện than huy động 434,1 triệu kWh (miền Bắc 259,1 triệu kWh) giảm so với ngày 13/6. EVN cho biết nguồn nhiên liệu than cho sản xuất được đảm bảo.

Sự cố nhiệt điện than có dấu hiệu giảm, tổng sự cố dài ngày 2.100 MW còn tổng sự cố ngắn ngày 300 MW. Trong ngày hôm qua, tổ máy 1 nhiệt điện Thăng Long và Nghi Sơn 2; tổ máy 2 Nhiệt điện Thái Bình 1 đã hòa lưới trở lại. Chỉ còn tổ máy 1 Nhiệt điện Nghi Sơn 1 đang ngừng chờ nguội.

Kế hoạch hai tháng tới, Tập đoàn công nghiệp than, khoáng sản Việt Nam (TKV) sẽ cấp bổ sung cho các nhà máy điện của EVN bình quân 10.000 tấn/tháng/nhà máy so với hợp đồng. Lượng than cấp cho nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 khoảng 300.000 tấn, cao hơn gấp đôi kế hoạch trong hợp đồng.

Như vậy, khối lượng than cấp cho sản xuất điện 6 tháng cuối năm gần 18,75 triệu tấn, tăng 1,2 triệu so với hợp đồng cam kết. Dự kiến cả năm đạt 39,7 triệu tấn, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ 2022 (tăng khoảng 4,7 triệu tấn).

Sản lượng điện huy động từ thủy điện tăng dần

(Số liệu: Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia) Ngày Thủy điện Nhiệt điện than 9/6 48,2 triệu kWh 261,4 triệu kWh 10/6 59 triệu kWh 262,9 triệu kWh 11/6 49,5 triệu kWh 273,9 triệu kWh 12/6 52,8 triệu kWh 288 triệu kWh 13/6 61,3 triệu kWh 271 triệu kWh 14/6 64,3 triệu kWh 259,1 triệu kWh

Về nguồn điện tái tạo, tổng sản lượng huy động từ điện tái tạo trong ngày 14/6 là trên 80 triệu kWh, trong đó điện gió là 33,7 triệu kWh, điện mặt trời huy động 46,4 triệu kWh. Nếu tính cả điện mặt trời mái nhà con số huy động năng lượng tái tạo đạt trên 110 triệu kWh. Không phải huy động nguồn điện dầu.

Theo Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia, tính đến hết ngày hôm qua, có 51 dự án điện tái tạo chuyển tiếp với tổng công suất 2.852 MW đã trình Bộ Công Thương phê duyệt giá điện tạm. Có 10 nhà máy tổng công suất 450 MW đã vận hành thương mại (COD), 6 nhà máy đang thí nghiệm và 9 nhà máy đang thí nghiệm xong chờ COD.

Theo ghi nhận, hiện nay tình hình cắt điện ở các tỉnh miền Bắc có dấu hiệu giảm. Tại Hà Nội, theo kế hoạch trước đó, ngày 15/6, có nhiều khu vực tại quận Hà Đông, huyện Thanh Oai, huyện Mỹ Đức có thể bị cắt điện. Tuy vậy, lịch cập nhật mới nhất, trên địa bàn thành phố không có thông tin ngừng cấp điện trong ngày.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày và đêm 15/6, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40 mm, có nơi hơn 60 mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Mưa vừa, mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Dự báo, mưa dông ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 16/6.