Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam bị bắt

Mở rộng điều tra sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Cảnh sát đọc lệnh bắt Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Sau khi VKSND TP.HCM phê chuẩn, cơ quan cảnh sát điều tra đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Đặng Việt Hà.

Chiều 11/1, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, về tội Nhận hối lộ. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM phê chuẩn để thực hiện.

Trước đó, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an TP.HCM, các lực lượng thuộc Công an TP.HCM tập trung phát hiện, đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến các hoạt động của các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.

Đến nay, Công an TP.HCM đã khám xét 13 trung tâm đăng kiểm bảo gồm: 5 Trung tâm đăng kiểm tại các tỉnh: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Sóc Trăng; 8 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tống đạt lệnh bắt tạm giam ông Đặng Việt Hà. Ảnh: T.L.

Cơ quan điều tra đã khởi tố, ra lệnh khám xét nơi làm việc và chỗ ở của 84 bị can về các tội: Đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ và giả mạo trong công tác. Trong đó có 80 bị can là giám đốc, phó giám đốc, nhân viên các trung tâm đăng kiểm và môi giới. Ngoài ra, 3 bị can là cán bộ thuộc Phòng Kiểm định xe cơ giới thuộc Cục Đăng Kiểm bị khởi tố về tội Nhận hối lộ, gồm: Trần Anh Quân (quyền Trưởng phòng kiểm định xe cơ giới), Đặng Trần Khanh (Phó Trưởng phòng kiểm định xe cơ giới), Phạm Đức Ngọc (chuyên viên Phòng Kiểm định xe cơ giới).



Vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm được Công an TP.HCM phát hiện từ tháng 10/2022. Khi đó, lực lượng CSGT TP.HCM đã chặn dừng xe tải 50H-100.20 trên đường để kiểm tra thành thùng và giấy kiểm định phương tiện.

Qua kết quả đo thành thùng phương tiện về chiều dài, rộng, cao và đối chiếu với sổ giấy kiểm định, phương tiện này không khớp với thông số kỹ thuật trên giấy kiểm định do Trung tâm kiểm định 62-03D cấp. Thấy có dấu hiệu tội phạm, Phòng PC08 lấy lời khai tài xế, chủ xe và phối hợp với cơ quan điều tra để làm rõ dấu hiệu sai phạm.

