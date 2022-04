Cục Phát thanh Truyền hình sẽ có biện pháp xử lý MV của Sơn Tùng M-TP

Phó cục trưởng Cục PTTH & TTĐT Lê Quang Tự Do cho biết Cục đã nắm thông tin về hình ảnh tiêu cực gây tranh cãi trong MV mới của Sơn Tùng.

Trao đổi với Zing sáng 29/4, ông Lê Quang Tự Do, Phó cục trưởng Cục PTTH&TTĐT (Bộ TT&TT) cho hay ông đã xem MV There's No One At All ba lần.

"Hình ảnh trong MV có nội dung tiêu cực tới giới trẻ, thể hiện suy nghĩ, lối sống và hành động tự tử gây tác hại lớn. Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều bạn trẻ có vấn đề về tâm lý sau hai năm về đại dịch, hình ảnh đó càng nguy hiểm", ông Do chia sẻ.

Bên cạnh đó, ông Do cũng cho hay MV của Sơn Tùng vi phạm khoản 4, Điều 3, Nghị định 144/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động biểu diễn. Cục PTTH&TTĐT đang phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để có hướng xử lý chính thức.

MV của Sơn Tùng mang màu sắc u tối.

Nói với Zing về hình ảnh tiêu cực trong MV mới của Sơn Tùng, bà Nguyễn Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.HCM cho biết Sở đã nắm rõ thông tin.

Trước những phản ứng của dư luận, bà Thúy cho hay: "Sở đang họp bàn, phối hợp cùng các sở liên quan để xem xét, đánh giá MV. Sau đó, Sở sẽ có những biện pháp xử lý phù hợp".

There's No One At All của ca sĩ Sơn Tùng được ra mắt tối 28/4. MV đánh dấu sự trở lại của Sơn Tùng sau thời gian dài. Do đó, anh đầu tư về mặt hình ảnh. Chris Gehringer – chuyên gia đến từ Mỹ - có vai trò xử lý âm thanh. Anh từng cộng tác với nhiều ngôi sao thế giới trong các dự án như Loud của Rihanna, Born This Way của Lady Gaga, Take Care (Drake)… Jacob McKee thực hiện phần chỉnh sửa hiệu ứng hình ảnh.

Phần âm nhạc do Sơn Tùng tự viết lời, thực hiện hòa âm phối khí. Ca khúc được viết phần lời bằng tiếng Anh. Nội dung MV kể về chàng trai được nuôi lớn trong cô nhi viện, có tuổi thơ khốn khổ. Khi trưởng thành, cậu bé đối mặt với nỗi cô độc trong cuộc sống khi không có gia đình bên cạnh. Cậu bé sống lang bạt, lang thang, gây rối và bị bắt nạt. Ngoài nội dung có phần bi kịch, cảnh tự tử cuối MV mới là chủ đề gây tranh cãi.

Trong bối cảnh có nhiều vụ học sinh nhảy lầu tự tử xảy ra thời gian qua, nhiều phụ huynh lo lắng MV của Sơn Tùng có thể tác động xấu đến học sinh, giới trẻ. Một số khác phản ứng rằng MV cổ súy hành động tiêu cực, suy nghĩ cực đoan.

Một cảnh trong MV mới của Sơn Tùng.

"Sơn Tùng là ca sĩ có hàng triệu fan trẻ. Trong số đó, rất nhiều fan đang ở lứa tuổi học sinh - những đứa trẻ đang ở tuổi nổi loạn, muốn chứng tỏ bản thân, nhưng lại đang phải chịu nhiều áp lực trong việc học hành, điểm số, thành tích và rất nhiều vấn nạn khác, có thể là bạo lực học đường, bạo lực gia đình, thậm chí là bi kịch cảm xúc tuổi mới lớn... Có thể Sơn Tùng không chủ ý cổ suý cho cách giải quyết vướng mắc cuộc sống bằng nhảy lầu tự tử nhưng vô tình nó lại trở thành một trong những giải pháp. Điều này thực sự nguy hại" - khán giả để lại bình luận.

Trước phản ứng của dư luận, Sơn Tùng M-TP vẫn im lặng, chưa phản hồi.