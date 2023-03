Cục Hàng không xử lý thế nào với 4 tiếp viên Vietnam Airlines?

"Hành vi này sẽ bị xử lý theo Thông tư 46/2013 của Bộ GTVT về kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không. Trong đó có quy định nhân viên sẽ không được thực thi nhiệm vụ của nhân viên hàng không nữa", Cục trưởng Hàng không Đinh Việt Thắng nói với Zing biện pháp xử lý 4 tiếp viên Vietnam Airlines mang hộ hàng hóa qua đường hàng không từ Pháp về Việt Nam.

Cụ thể, điều 6 của Thông tư 46/2013 nêu rõ: "Không sử dụng làm việc tại vị trí nhân viên hàng không ở bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động trong lĩnh vực hàng không dân dụng đối với hành vi lợi dụng vị trí làm việc để buôn lậu, vận chuyển trái phép người, tài sản, hàng hóa".

Trước đó, Cục Hàng không đã có báo cáo sơ bộ gửi Bộ GTVT về vụ 4 tiếp viên Vietnam Airlines bị các cơ quan, đơn vị chức năng tại TP.HCM tạm giữ vì nghi ngờ buôn lậu, gian lận thương mại liên quan đến ma túy.

Lãnh đạo Cục Hàng không khẳng định ngay trong ngày 23/3 sẽ ra một chỉ thị quán triệt các đơn vị về việc xách tay hàng hóa nói riêng và phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại qua đường hàng không nói chung. Ông Thắng cho biết Ban chỉ đạo 389 quốc gia về buôn lậu đang xử lý rất gắt gao và Cục sẽ phải báo cáo Ban về những vụ việc như vừa qua.

Phóng viên cũng gửi câu hỏi đến lãnh đạo Vietnam Airlines về phương hướng xử lý 4 tiếp viên hàng không sau khi họ được cơ quan điều tra trả tự do, tuy nhiên phía hãng hàng không chưa phản hồi.

Trước đó, đại diện đoàn tiếp viên của Vietnam Airlines khẳng định các tiếp viên bay quốc tế của hãng đều được quán triệt không mang hộ, cầm giúp bất cứ thứ gì và phải ký cam kết trước mỗi chuyến bay.

Theo Công an TP.HCM, lúc 8h45 ngày 16/3, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện lô hàng hóa khoảng 60 kg, gồm 4 vali của 4 tiếp viên Vietnam Airlines bay từ Pháp về Việt Nam dấu hiệu nghi vấn.

Sau đó, đơn vị này phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM tiến hành kiểm tra, phát hiện trong 4 vali có tổng cộng 327 tuýp kem đánh răng và 17 chai nước súc miệng, bên trong chứa tổng cộng 11,2 kg ma túy các loại.

Nhóm tiếp viên bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Tuy nhiên đến ngày 22/3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên này với lý do chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự.