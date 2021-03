Cục Đường sắt đề nghị làm rõ vụ tàu hỏa tông ôtô khiến bé trai tử vong

Cục Đường sắt yêu cầu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan trong vụ tàu hỏa tông ôtô ở Quảng Ngãi khiến một người chết, 2 người bị thương.

Liên quan đến vụ tàu hàng SH3 tông ôtô 7 chỗ khiến bé trai 1 tuổi tử vong ở Quảng Ngãi, Cục Đường sắt Việt Nam vừa yêu cầu Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam khẩn trương phân tích nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: T.L.

Theo đó, Tổng Công ty Đường sắt VN có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Cơ quan công an điều tra vụ tai nạn trên, cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ công tác điều tra theo quy định pháp luật. Đơn vị khẩn trương tổ chức tìm nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan, báo cáo kết quả gửi về Cục Đường sắt Việt Nam trước ngày 15/3.

Trường hợp do nguyên nhân chủ quan, đề nghị Tổng công ty Đường sắt Việt Nam xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan trong việc để xảy ra vụ tai nạn.

Cục Đường sắt Việt Nam cũng yêu cầu tổng công ty chấn chỉnh ngay công tác đảm bảo trật tự đường sắt, siết chặt quy định đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu như lái tàu, trưởng tàu, gác chắn đường ngang, trực ban chỉ huy chạy tàu...

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định trong công tác quản lý, bảo trì, đảm bảo chất lượng cầu đường. Đặc biệt, đội ngũ lái tàu, gác đường ngang, gác cầu chung trên các tuyến đường sắt phải chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy trình tác nghiệp kỹ thuật và nồng độ cồn khi lên ban làm nhiệm vụ. Đơn vị xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân để xảy ra tại nạn do chủ quan, gắn trách nhiệm cá nhân người đứng đầu doanh nghiệp theo quy định.

Khu vực gác chắn ở xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: T.Phong.

Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố có đường sắt đi qua tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường sắt trong phạm vi địa bàn quản lý, các quy định về trách nhiệm của địa phương trong việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt...

Trao đổi với Zing về vấn đề này, ông Cao Minh Hỷ, Giám đốc Chi nhánh khai thác đường sắt Nghĩa Bình (Quảng Ngãi), cho hay vị trí xảy ra vụ tai nạn có gác chắn, đèn tín hiệu giao thông.

Theo ông Hỷ, lúc xảy ra tai nạn, trạm chỉ có một nữ nhân viên gác chắn túc trực là Võ Thị Uyên (30 tuổi, ngụ xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn). Vụ tai nạn xảy ra một phần vì nhân viên gác chắn kéo xuống hơi chậm so với quy định.

"Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, tinh thần chị Uyên hoảng loạn nên Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng tạm thời cho nữ nhân viên gác chắn này nghỉ việc ở nhà. Nguyên nhân vụ tai nạn chúng tôi vẫn chờ kết luận điều tra của Công an tỉnh Quảng Ngãi", ông Hỷ nói.

Trước đó, khoảng 6h30 ngày 7/3, tàu chở hàng SH3 từ bắc vào nam, khi đến thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, xảy ra va chạm với ôtô 7 chỗ. Tàu SH3 làm ôtô lật úp khiến bé trai Nguyễn Thiên Phúc (1 tuổi) tử vong tại chỗ. Hai vợ chồng ông Nguyễn Trí Minh và Trần Thị Mỹ Trinh bị thương nặng. Hai nạn nhân đang được cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.