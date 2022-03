Cục Cảnh sát hình sự cảnh báo về lệnh truy nã giả mạo

Cục Cảnh sát hình sự cho biết quyết định truy nã là bản giấy có đóng dấu đỏ hoặc bản sao có ký duyệt. Các tin nhắn thông báo truy nã qua điện thoại đều là giả mạo.

Gần đây, nhiều người phản ánh việc nhận được tin nhắn điện thoại có nội dung thông báo họ bị cơ quan cảnh sát điều tra truy nã về hành vi lừa đảo, cấu kết chiếm đoạt tài sản.

Ảnh công an cung cấp về mẫu quyết định truy nã theo quy định.

Đáng chú ý, người nhắn tin còn yêu cầu các cá nhân nhận được tin nhắn phải tự giác ra trình diện, nếu không sẽ chuyển giao khoản vay cho công ty đòi nợ thuê.

Khẳng định những tin nhắn mang nội dung như trên đều là tin nhắn giả mạo quyết định truy nã của công an, đại tá Trần Ngọc Cường, Trưởng phòng Truy nã truy tìm thuộc Cục Cảnh sát hình sự, khuyến cáo người dân cần cảnh giác, tránh bị kẻ xấu lừa đảo.

Theo đại tá Cường, quyết định truy nã phải được thể hiện bằng bản giấy có đóng dấu đỏ hoặc bản sao của người có thẩm quyền ký duyệt. Cơ quan công an không công bố quyết định truy nã qua tin nhắn điện thoại.

Bên cạnh đó, quyết định truy nã bị can cần thể hiện đầy đủ các nội dung như: Thời gian, địa điểm ra quyết định; cơ quan, họ tên, chức vụ người ra quyết định; căn cứ truy nã, đặc điểm nhận dạng, ảnh (nếu có) của người bị truy nã; tội danh người đó bị khởi tố, truy tố và địa chỉ, số điện thoại của cơ quan ra quyết định.

Sau khi ban hành, quyết định truy nã được gửi đến: Công an địa phương nơi đăng ký cư trú (thường trú, tạm trú); quê quán của người bị truy nã; công an cấp tỉnh nơi bị can lẩn trốn hoặc công an cấp tỉnh trên toàn quốc; VKSND cùng cấp với cơ quan ra quyết định... hoặc thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đại tá Trần Ngọc Cường nhấn mạnh theo Điều 112 Bộ luật Tố tụng hình sự, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt bị can bị truy nã và giải ngay đến cơ quan công an, VKSND hoặc UBND nơi gần nhất để bàn giao. Ngoài ra, người dân có thể cung cấp thông tin tố giác tội phạm, hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng công an khi xác minh, truy bắt bị can bị truy nã. Quá trình phối hợp, cơ quan chức năng sẽ đảm bảo an toàn thông tin, giữ bí mật tuyệt đối nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Đặc biệt, cơ quan công an có chế độ khen thưởng, động viên bằng tinh thần, vật chất theo quy định của Bộ Công an dành cho công dân đưa tin chính xác, hỗ trợ lực lượng công an trong quá trình xác minh, truy bắt bị can truy nã.