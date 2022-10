Cửa xe Mercedes-Benz S 400 thay hết hơn 260 triệu đồng

Theo hóa đơn được chủ xe chia sẻ, để thay mới phần cửa xe bên trái bị hư hỏng nặng, người này đã phải chi số tiền khoảng 260,2 triệu đồng.

Cửa xe Mercedes S400 bị hư hỏng sau va chạm với xe máy được thay mới với giá 260,2 triệu đồng. Ảnh: P.Y.

Chiều 28/9, camera an ninh đã ghi lại cảnh chiếc ôtô Mercedes-Benz S 400 tấp vào lề đường tại khu vực TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Khi tài xế mở hé cửa, một xe máy lao tới từ phía sau, tông trúng cánh cửa ôtô gây hư hỏng nặng.

Mới đây, hóa đơn để sửa chữa cho cánh cửa đã bị hỏng của chiếc Mercedes-Benz S 400 cũng được chủ phương tiện chia sẻ rộng rãi. Theo thông tin, chi phí để thay mới toàn bộ phần cửa xe bị hỏng có giá lên tới hơn 260 triệu đồng (đã bao gồm thuế VAT).

Trong đó, chi tiết có giá thành cao bao gồm phần cửa trước bên trái có giá khoảng 59,3 triệu đồng, phần khóa cửa trước có giá 17,3 triệu đồng. Cá biệt, để thay mới phần khung tapi cửa trước, chủ phương tiện cần chi thêm 71,3 triệu đồng để lắp ráp.

Hóa đơn sửa chữa này được xuất bởi Công ty TNHH Ôtô Ngôi sao Việt Nam, có địa chỉ tại Long Biên, Hà Nội.

Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa) cho biết theo Điều 18 Luật Giao thông đường bộ 2008, người điều khiển ôtô không được mở cửa xe, để cửa xe mở hoặc bước xuống xe khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn.

Tuy nhiên đoạn video cho thấy sau 6 giây mở cửa thì xe máy mới lao đến với tốc độ cao, vì vậy luật sự nhận định lỗi thuộc về người điều khiển xe máy.

"Nội dung clip cho thấy ôtô đã mở cửa đủ rộng, người lái xe máy có trách nhiệm quan sát và làm chủ tốc độ trước khi xảy ra tình huống. Đây không phải trường hợp bất ngờ, yếu tố lỗi phần lớn sẽ thuộc về lái xe máy do thiếu quan sát và không làm chủ tốc độ. Do đó, người này sẽ phải bồi thường thiệt hại trong phạm vi do lỗi của mình gây ra", luật sư này phân tích.