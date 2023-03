Cửa hàng hoa giảm nửa đơn hàng dịp 8/3

Đại diện nhiều cửa hàng hoa tươi cho biết lượng khách đặt hoa giảm mạnh so với năm ngoái. Trong khi đó, các sản phẩm hoa kết hợp trái cây, nến hay bánh kem hình hoa lại lên ngôi.

Nhắc đến dịp lễ Quốc tế Phụ nữ 8/3, hoa luôn là mặt hàng được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn để làm món quà ý nghĩa. Tuy nhiên, theo ghi nhận của Zing, tình hình kinh doanh tại một số cửa hàng hoa năm nay không như dự kiến, nhiều người nhận định khách hàng đang dần thắt chặt hầu bao hơn cho những khoản này.

Đơn cử, anh Minh Nguyễn - đại diện chuỗi cửa hàng hoa Happy Flower ở TP.HCM, Nha Trang, Đà Nẵng, Cần Thơ cho biết chỉ mới nhận được 50% tổng số đơn hàng so với năm ngoái.

Số lượng và giá trị đơn hàng hoa tươi đều giảm mạnh

Theo anh Minh, các cửa hàng không chỉ ghi nhận sự sụt giảm về số lượng đơn đặt hàng, mà ngay cả giá trị trên từng đơn hàng cũng không bằng các năm trước.

"So với những bó hoa tiền triệu như mọi năm, khách hàng năm nay tập trung nhiều vào những bó dao động từ 600.000 đến 1 triệu đồng. Nhìn chung, lượng khách đặt hoa rất chậm, đến ngày 6/3 chỉ mới có đơn hàng đặt trước tương đương khoảng 30% tổng lượng hoa dự kiến bán ra trong dịp lễ này", anh nói với Zing.

Tương tự, anh Đào Đức Thành - chủ cửa hàng hoa tươi Qualá (quận 1, TP.HCM) cũng cho biết đến ngày 6/3 chỉ nhận được gần 200 đơn đặt hàng cho dịp lễ 8/3. Con số này giảm 20-30% so với cùng thời điểm năm ngoái.

Xét về giá trị đơn, trong khi năm ngoái có đơn hàng giá cao nhất lên tới 7 triệu đồng/bó, năm nay chỉ có đơn 2 triệu đồng với khoảng 22 cành tulip Hà Lan. "Do kinh tế đang gặp khó khăn, người mua hoa phải cân đo đong đếm giữa việc mua quà, bánh, đi chơi hay mua hoa. Mà hoa là mặt hàng thứ yếu nên sức mua giảm cũng là điều bình thường", anh Thành nhìn nhận.

Có lẽ vì vậy, anh cho hay sản phẩm được ưa chuộng nhất tại cửa hàng là các sản phẩm hoa sáng tạo kết hợp với lời nhắn gửi, giá khoảng 350.000-600.000 đồng.

Hoa tin nhắn mini và hoa bó tròn đang được ưa chuộng trong năm nay. Ảnh: Qualá & Happy Flower.

Không chỉ người tiêu dùng cá nhân mà ngay cả doanh nghiệp cũng cắt giảm khoản tiền này. Chị Nga, chủ một cửa hàng hoa ở quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết tình hình buôn bán dịp 8/3 năm nay không mấy khá khẩm.

"Các khách hàng doanh nghiệp thân quen nay chỉ đặt hoa tặng nhân viên theo dạng bông thay vì bó như mọi năm, tương đương mức chi khoảng 20.000-50.000 đồng/người. Còn các đơn hàng lẻ khó dự báo nhưng tôi nghĩ cũng sẽ không quá nhiều", chị chia sẻ.

"Hoa ăn được" hút khách

Thực tế, bên cạnh xu hướng thắt chặt chi tiêu, các cửa hàng hoa cũng phải đối diện với áp lực cạnh tranh từ những sản phẩm có thể thay thế hoa tươi hoặc các sản phẩm kết hợp hoa tươi với trái cây, nến..., hay các loại bánh kem có hình dạng bó hoa.

Tại chuỗi cửa hàng của anh Minh, anh nhìn nhận trào lưu năm nay là hoa và trái cây ghép chung với nhau. "Trái cây không tăng giá vừa không bị hút hàng, ngoài ra còn có thể ăn được nên được nhiều khách ưa chuộng", anh nói.

Chia sẻ với Zing, anh Thanh Sơn - chủ tiệm bánh kem Hạnh Phúc Bakery (Biên Hòa, Đồng Nai) cũng nhìn nhận nhờ mẫu bánh kem hình hoa mới ra mắt, lượng khách của cửa hàng tăng gấp nhiều lần so với bình thường.

"Do kinh tế khó khăn, thị trường bánh và hoa năm nay giảm hơn nhiều so với các năm. Vì vậy, chúng tôi cố gắng tạo ra nhiều sản phẩm mới để thu hút khách hàng hơn, đảm bảo lượng khách không giảm so với thị trường chung", anh chia sẻ.

Bánh kem hình hoa và trái cây kết hợp hoa tươi hút khách dịp 8/3 năm nay. Ảnh: Hạnh Phúc Bakery & Country Garden.

Theo anh Sơn, thay vì tặng hoa, khách hàng có thể chọn bánh kem hình hoa với mức giá 300.000-600.000 đồng.

"Lợi thế của bánh kem trong dịp lễ là mức giá không bị đội lên quá cao do giá thành nguyên vật liệu vẫn ổn định. Đồng thời, xu hướng khách hàng bây giờ luôn cần hình ảnh đẹp để đăng tải lên mạng xã hội, họ luôn muốn đó là hình ảnh độc đáo, nên sản phẩm bánh kem hoa là lựa chọn hợp lý", anh nói thêm.

Dù dự báo tình hình kinh doanh không khả quan bằng các tiệm hoa, song anh Minh vẫn tin đến ngày 8/3 sẽ bán hết hàng.

"Vấn đề là bán được hết sớm hay muộn. Chứ đây là ngày lễ lớn, nhiều khách hàng sẽ mua tặng bạn bè, đồng nghiệp, người yêu, mẹ, vợ... nên chắc chắn lượng người mua như nhau, nhưng số tiền chi ra cho bánh kem sẽ ít hơn hoa tươi", anh nhìn nhận.