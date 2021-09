Cửa hàng Bách Hóa Xanh ở TP.HCM bị trộm hơn 100 triệu

Thiếu tiền tiêu xài, Rớt cùng đồng bọn rủ nhau đột nhập cửa hàng Bách Hóa Xanh ở TP.HCM để trộm tài sản hơn 100 triệu đồng.

Ngày 2/9, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) đang tạm giữ Nguyễn Văn Rớt (27 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (25 tuổi, cùng quê An Giang), Nguyễn Thị Ngọc Giao (25 tuổi, quê Đồng Nai), Nguyễn Ngọc Dinh (21 tuổi, ngụ quận 6), Trần Thị Thu Hương (33 tuổi) cùng 2 người khác để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Rạng sáng 1/9, chị Lưu Kim Y (34 tuổi, quê Cà Mau), là nhân viên của cửa hàng Bách Hóa Xanh ở phường An Lạc A, quận Bình Tân, đang ngủ thì nghe các nhân viên báo mất trộm 4 điện thoại di động. Qua kiểm tra, các nhân viên phát hiện kẻ trộm còn lấy đi 130 triệu đồng trong tủ sắt tại quầy thu ngân.

Rớt, Tuấn, Dinh, Giao, Hương (từ trái qua) bị cảnh sát tạm giữ. Ảnh: L.T.

Theo camera an ninh ghi lại, nhóm trộm có nhiều người, tụ tập trước cửa hàng. Một nghi phạm sau đó leo rào vào trong để lấy tiền và điện thoại.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Bình Tân vào cuộc điều tra, bắt giữ các nghi phạm tại khách sạn Hoàng Yến ở phường An Lạc A, quận Bình Tân.

Nhóm trộm khai vì dịch Covid-19 không thể về quê nên cả nhóm thuê phòng tại khách sạn Hoàng Yến để cư ngụ.

Đến khi thiếu tiền tiêu xài, các nghi phạm rủ nhau đi trộm tài sản. Sau khi lấy được tiền, cả nhóm chia nhau tiêu xài và đem điện thoại của các nạn nhân đi bán.