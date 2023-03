Cú tát cho Marvel

Bộ phim thứ 31 trong MCU đang đối mặt với nguy cơ thua lỗ cao. Đây là bài học cảnh tỉnh dành cho hãng phim khổng lồ về việc định hình và phát triển dự án trong giai đoạn mới.

Khởi chiếu từ ngày 17/2, Ant-Man and the Wasp: Quantumania là phần phim thứ 3 trong thương hiệu siêu anh hùng Người Kiến. Theo nhà sản xuất tiết lộ, dự án này đóng vai trò quan trọng, là phát súng khởi động Giai đoạn 5 của MCU (Vũ trụ Điện ảnh Marvel).

Dù được quảng cáo rầm rộ, bộ phim vẫn thất bại trong việc thu hút sự chú ý của đại chúng – điều mà rất nhiều phim MCU làm được trước đó. Hiện thực này làm dấy lên nỗi lo tương lai series Ant-man đứng trước bờ vực phá sản do thất bát về doanh thu.

Giải trí không tệ, nhưng thiếu sáng tạo

Lấy bối cảnh sau sự kiện Endgame, Quantumania xoay quanh cuộc sống của siêu anh hùng Scott Lang/Ant-man (Paul Rudd), con gái Cassie và gia đình bạn gái Hope van Dyne. Một sự cố xảy ra bất ngờ cuốn tất cả vào thế giới lượng tử. Trong lúc tìm cách thoát khỏi nơi này, họ đụng độ quân đội của Kẻ chinh phạt - Kang the Conqueror (Jonathan Majors). Kể từ đây, nhiều bí mật dần được hé lộ, làm nổ ra cuộc chiến lượng tử giới.

Nội dung phim tập trung khám phá Multiverse (Đa vũ trụ) – yếu tố đã xuất hiện trong một số sự kiện của Giai đoạn 4. Đây cũng là chủ đề chính trong Saga thứ 2 của MCU – Multiverse Saga, sau Infinity Saga kết thúc bằng siêu bom tấn Endgame (2019).

Dễ thấy, điều mà đạo diễn Peyton Reed muốn hướng đến là việc đề cao các yếu tố giải trí. Chuyện phim đơn giản, kết hợp các tình tiết vui nhộn, thư giãn. Tổng quan, Quantumania là một tác phẩm dễ xem.

Quantumania là bộ phim khởi động Giai đoạn 5 của MCU.

Thế nhưng, thực tế chứng minh rằng khẩu vị xem phim của thượng đế không hề dễ dãi. Trải nghiệm giải trí đơn thuần là chưa đủ. Thứ họ kỳ vọng là một tác phẩm đột phá, với tình tiết, thông điệp sáng tạo. Và rõ ràng Quantumania chưa làm tốt điều này.

Sở dĩ nói như vậy vì bối cảnh chính phim không được như kỳ vọng. Dù được xây dựng chỉn chu, thế nhưng giới lượng tử vẫn chưa đủ ấn tượng, đặc sắc. Người xem dễ có cảm giác từng bắt gặp bóng dáng nó đâu đó trong các dự án tiền nhiệm của Marvel, chẳng hạn Star Wars hay The Guardian of the Galaxy ra mắt trước đây.

Ngoài ra, kỹ xảo hoạt họa trong phim chưa quá ấn tượng. Tiết lộ với tờ Vulture, nhân viên hậu kỳ của Marvel Studios cho biết Quantumania không phải là dự án được chú trọng. Hãng đã ưu tiên Black Panther 2, với việc đổ dồn nguồn nhân sự tốt nhất cho nó. Bởi vậy, hình ảnh của phần 3 series về Người Kiến khó lòng được hoàn thiện tốt, bị đánh giá là nhạt nhòa, không đột phá.

Chưa kể, sự thiếu sáng tạo còn thể hiện trong kịch bản phim, cũng như cách truyền tải của đạo diễn. Biên kịch sai lầm khi ôm đồm tình tiết, trong khi cách phát triển quá công thức, rập khuôn. Mối quan hệ và diễn biến tâm trạng nhân vật cũng hời hợt, thiếu chiều sâu. Càng về sau, nội dung câu chuyện ngày càng trở nên dễ đoán. Ngay cả cú twist cuối phim cũng vội vã và kém hiệu quả. Thành thử, Quantumania dễ xem, nhưng khó đọng lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả.

Doanh thu thảm hại

Sau hơn 1 tháng ra rạp, bộ phim thứ 31 của Vũ trụ Điện ảnh Marvel đối diện nguy cơ thua lỗ cao. Theo đơn vị thống kê phòng vé Box Office Mojo, Quantumania hiện thu về hơn 460 triệu USD trên toàn cầu, trong đó có khoảng 260 triệu USD từ thị trường quốc tế (tính đến tối ngày 20/3/2023).

Đây là một con số thấp đáng kinh ngạc, đặc biệt khi so sánh với kinh phí sản xuất hơn 200 triệu USD . Theo tính toán, bộ phim phải thu về tối thiểu 600 triệu USD mới đạt điểm hòa vốn.

Đáng chú ý, Quantumania có khởi đầu tuyệt vời với hơn 135 triệu USD ngay trong tuần đầu tiên tại nội địa. Đây cũng là phần có doanh thu mở màn cao nhất trong lịch sử series về Người Kiến. Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi chóng mặt ngay trong tuần thứ 2 phát hành. Doanh thu nội địa của phim sụt giảm nghiêm trọng (71%), dắt túi chưa tới 40 triệu USD .

Đây được nhận định là mức giảm lớn nhất lịch sử Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Thậm chí, xét chung trong dòng phim siêu anh hùng, Quantumania cũng đứng đầu danh sách phim có doanh thu “tụt dốc không phanh” theo tuần.

Bộ phim của Peyton Reed có doanh thu khởi đầu tốt nhưng nhanh chóng sụt giảm vào tuần thứ 2 phát hành.

Từ ngày 17/3, Shazam! Fury of the Gods của nhà DC chính thức khởi chiếu, kéo theo tốc độ tăng trưởng doanh thu của Quantumania ngày càng giảm. Nhiều khả năng, bộ phim nhà Marvel sẽ chỉ kiếm được khoảng 500- 550 triệu USD trước khi rút rạp. Thành tích này còn thua kém cả phần 2 ra mắt trước đó ( 622 triệu USD ). Trong khi, phần đầu tiên cũng đã kiếm được 519 triệu USD .

Những con số trên đã phản ánh tỷ lệ thua lỗ rất cao của Quantumania. Thực chất, kết quả này đã được nhiều chuyên gia quốc tế lường trước.

Phim thất bại trong việc tạo hiệu ứng truyền miệng, nên không có sức hút đối với những khán giả chưa biết đến Marvel. Trong khi đó, cốt truyện nhạt nhòa và hình ảnh thiếu đột phá khiến chính fan hãng phim cũng không tha thiết xem lại lần hai.

Multiverse Saga có hoạt động hiệu quả?

Trước đó, Marvel Studios từng đánh mất thiện cảm của fan suốt một khoảng thời gian dài. Nhiều bộ phim được quảng bá là “bom tấn” nhưng kết quả lại không như mong đợi. Riêng trong năm 2022, cả ba bộ phim Thor 4, Dr. Strange 2 hay Black Panther 2 đều dừng chân trước cột mốc 1 tỷ USD doanh thu phòng vé.

Kể từ khi Giai đoạn 4 của MCU mở ra, duy nhất Spider-Man: No Way Home (2021) dắt túi trên 1 tỷ USD . Các bộ phim còn lại đều có thành tích không quá ấn tượng. Bên cạnh Quantumania, một vài dự án cũng có kết quả phòng vé thua lỗ. Đó là Black Widow ( 380 triệu USD ), Eternals ( 402 triệu USD ) hay Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ( 432 triệu USD ). Cả 3 bộ phim này đều ra mắt năm 2021 - thời điểm ngay sau đại dịch.

Quantumania nối dài chuỗi phim thất bại của Marvel.

Nhìn chung, thành tích phòng vé Multiverse Saga (Giai đoạn 4-5-6) của MCU thua kém rất xa Infinity Saga (Giai đoạn 1-2-3).

Khởi động từ Iron Man (2008) và kết thúc bởi Endgame (2019), Infinity Saga bao gồm 23 bộ phim, với tổng doanh thu khổng lồ 22,587 tỷ USD , theo Marvel Cinematic Universe Wiki. Trong khi đó, Multiverse Saga mới gặt hái 6,1 tỷ USD cho tới hiện tại, chưa xét tới lạm phát.

Nhiều ý kiến cho rằng yếu tố Multiverse (Đa vũ trụ) đang không được triển khai một cách hiệu quả. Xưởng phim khổng lồ đang trên đà lao dốc, liên tục ra mắt các sản phẩm gây thất vọng. Không ngoa khi nhận xét rằng, Marvel đã đánh mất phong độ đỉnh cao như cuối Giai đoạn 3 trong Infinity Saga.

Bước sang giai đoạn 4, yếu tố đa vũ trụ mở ra khiến MCU rơi vào trạng thái khủng hoảng. Chỉ có Spider-Man: No Way Home được giới chuyên khen ngợi, cũng đồng thời là phim có doanh thu cao ( 1,91 tỷ USD ). Ngoài ra, các phim còn lại đều nhận đánh giá tiêu cực vì kịch bản mỏng, thiếu chiều sâu, chất lượng kỹ xảo cũng trồi sụt thất thường.

Vậy nên, Quantumania không chỉ mở ra Giai đoạn 5, mà còn mang trọng trách giúp Marvel vực lại niềm tin khán giả sau Giai đoạn 4 thảm họa. Song, doanh thu phòng vé lại như một cú tát đau dành cho hãng phim siêu anh hùng.

Đây là một thất bại không thể chối cãi. Và Marvel cần phải tỉnh ngộ để lấy lại vị thế vốn có trước đây.