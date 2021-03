Cử lực lượng hỗ trợ Kinh Môn chống dịch Covid-19

Ngoài chỉ đạo thành lập đội xử lý khẩn cấp về y tế, lãnh đạo tỉnh Hải Dương giao công an, bộ chỉ huy quân sự và 6 sở vào cuộc hỗ trợ thị xã Kinh Môn phòng chống dịch Covid-19.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương vừa quyết định phân công Tổ công tác tại Cẩm Giàng, Kim Thành do Phó chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản phụ trách tăng cường, lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại thị xã Kinh Môn.

Ngày 5/3, ông Lưu Văn Bản đã ký văn bản thông báo chỉ đạo những nhiệm vụ cấp bách phòng chống, đẩy lùi dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Kinh Môn trong trạng thái mới.

Trong đó, Phó chủ tịch Hải Dương yêu cầu thực hiện việc rà soát đánh giá nguy cơ về dịch bệnh, đề ra các giải pháp đồng bộ nhằm đẩy lùi hoàn toàn dịch bệnh.

Ông Lưu Văn Bản đặc biệt lưu ý đối với các địa bàn xã, phường có nhiều ca bệnh F0, F1 cần tiếp tục khoanh vùng cách ly đối với khu vực xóm, thôn, khu dân cư, thậm chí là xã, phường còn tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh để quản lý, giám sát chặt chẽ hơn thêm một thời gian.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản. Ảnh: Nguyễn Dương.

Đồng thời, ngành chức năng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nhằm loại bỏ hoàn toàn mầm bệnh (nếu còn) trong cộng đồng.

Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo thành lập ngay Đội xử lý tình trạng khẩn cấp về y tế do Chủ tịch UBND thị xã làm Đội trưởng, các thành viên gồm đại diện lãnh đạo và cán bộ thuộc các phòng, cơ quan, đơn vị liên quan gồm công an, quân đội và y tế... để thực hiện kịp thời công tác truy vết, cách ly, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm...

Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cũng giao Công an tỉnh hỗ trợ tăng cường lực lượng, phối hợp, hướng dẫn Công an thị xã Kinh Môn và các lực lượng liên quan nhanh chóng điều tra, truy vết nguyên nhân và các mối liên quan đến các ca bệnh Covid-19 mới trên địa bàn.

Tỉnh Hải Dương chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch đối với thị xã Kinh Môn. Ảnh: Thạch Thảo.

Bên cạnh đó, thống nhất với các lực lượng y tế liên quan trong việc trao đổi, cung cấp thông tin để đảm bảo nhanh chóng, khẩn trương trong công tác truy vết và xét nghiệm đạt hiệu quả cao nhất.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh hỗ trợ UBND thị xã Kinh Môn trong việc bố trí cán bộ quân đội làm việc trong các tổ (đội) tại các khu cách ly tập trung; chịu trách nhiệm toàn diện về đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong các khu này.

6 sở, ngành liên quan cũng được lãnh đạo tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể trong việc hỗ trợ, triển khai các giải pháp giúp thị xã Kinh Môn phòng, chống dịch bệnh.

Trước đó, UBND tỉnh Hải Dương đồng ý với việc thực hiện áp dụng biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng đối với 10 xã, phường ở thị xã Kinh Môn.

Những địa phương này gồm: An Lưu, Hiệp An, Long Xuyên, Thái Thịnh, Hiến Thành, An Phụ, Phạm Thái, Hiệp Sơn, Lê Ninh, Bạch Đằng.

Theo quyết định ngày 2/3 của UBND tỉnh Hải Dương, thị xã Kinh Môn, TP Hải Dương, huyện Kim Thành và huyện Cẩm Giàng được chuyển sang trạng thái phòng chống dịch theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng.

Tuy nhiên, trước những diễn biến mới của dịch bệnh tại Kinh Môn, UBND tỉnh có quyết định nêu trên. Như vậy, 13 xã, phường còn lại ở Kinh Môn áp dụng Chỉ thị 15 của Thủ tướng.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, đến cuối giờ chiều 5/3, thị xã Kinh Môn ghi nhận 64 ca mắc Covid-19. Cơ quan chức năng truy vết và xác định được 4.559 F1 và 18.364 F2.

Hải Dương là địa phương ghi nhận nhiều bệnh nhân nhất từ trước đến nay. Các ca bệnh chủ yếu là F1, được sàng lọc trong khu phong tỏa. Từ 0h ngày 3/3, Hải Dương gỡ cách ly xã hội toàn tỉnh, bỏ phong tỏa TP Chí Linh, huyện Cẩm Giàng.