Cư dân TP.HCM giăng biểu ngữ, lập nhóm đòi công bằng cho bé gái 8 tuổi

Nhiều người giăng khẩu hiệu trước chung cư Saigon Pearl và kêu gọi chữ ký trên các diễn đàn với mong muốn đòi công bằng cho bé V.A., làm rõ vai trò của người bố nạn nhân.

Dắt theo 3 cô con gái, chị Phương Lê (42 tuổi, doanh nhân) đến trước chung cư Saigon Pearl (quận Bình Thạnh) để kêu gọi công bằng cho bé V.A. nói riêng và trẻ em nói chung.

Với chị Phương Lê, bất kỳ đứa trẻ nào cũng đáng được nâng niu, yêu thương và tạo mọi điều kiện tốt nhất để phát triển. Cũng vì vậy, cảm xúc trong chị bị bóp nghẹn từ giây phút nhận tin bé V.A. qua đời vì bạo hành.

"Hãy yêu thương trẻ em"

"Tôi quyết định đứng ra kêu gọi các cấp chính quyền xử lý nghiêm vụ việc vì tôi cũng là mẹ của 3 con gái. Tôi căm phẫn với hành động của người cha ruột khi dung túng, thậm chí tiếp tay để cho người tình hành hạ con gái ruột của mình”, Phương Lê chia sẻ.

Dù còn nhỏ, 3 cô con gái Michelle (Chiêu Nghi), Olivia (Băng Nghi) 10 tuổi và Victoria (Đông Nghi) 11 tuổi của chị Phương Lê đã được dạy các kỹ năng bảo vệ bản thân, phòng chống bạo hành.

Có mặt tại chung cư cùng mẹ, các bé giơ cao tấm biểu ngữ tự viết với nội dung: “Đừng đánh chúng con, đau lắm”, “Hãy yêu thương trẻ em”... Nhiều cư dân cũng có mặt tại thời điểm trên, cùng mẹ con chị Phương Lê đứng ra kêu gọi.

Sự việc diễn ra trong ôn hòa, công an có mặt hỗ trợ bảo vệ an ninh. Phía chung cư Saigon Pearl cũng không có động thái can thiệp. Đại diện ban quản lý từ chối đưa ra phản hồi về vụ việc trên.

Một vài người dân sinh sống tại khu vực này cùng chị Phương Lê đứng ra kêu gọi bảo vệ trẻ em. Ảnh: NVCC.

Người phụ nữ này cho biết bản thân muốn lên tiếng vì “im lặng là đồng thuận với cái xấu”.

Theo quan điểm của mình, chị Phương Lê không muốn các con hay đứa trẻ nào phải trải qua tình cảnh đau lòng này. Chị cũng mong muốn pháp luật sẽ xử lý nghiêm minh nhằm răn đe, giáo dục những người có tư tưởng bạo hành trẻ em.

Trong một nhóm chung cư, tài khoản Thúy Hồng khuyên mọi người hãy nêu lên ý kiến về vụ việc và không gây mất trật tự, hô hào. Đây không phải là biểu tình, tất chỉ nên kêu gọi các cơ quan có thẩm quyền nhìn thẳng vào sự việc không làm lòng dân hoang mang, tránh trường hợp hô hào để các đối tượng xấu thừa cơ lợi dụng đả kích trục lợi.

"Tôi ở xa quá, tiếc không thể tham gia cùng mọi người. Mấy ngày hôm nay biết việc này mà khi nào cũng vào nhóm xem tin tức và muốn làm một điều gì đó để nói lên tiếng nói của mình", một tài khoản bình luận.

Để không đứa trẻ nào bị bạo hành

Từ sau cái chết của bé V.A., nhiều hội nhóm dành riêng cho dân chung cư cũng được lập ra bày tỏ niềm tiếc thương cho sự ra đi của bé gái xấu số. Trong group chat của cư dân Masteri Thảo Điền, mọi người chia sẻ nhau link của nhóm "Đòi lại công bằng cho bé V.A." để kêu gọi mọi người góp tiếng nói.

Họ lan truyền các bài viết trên mạng xã hội kèm theo hashtag #justiceforan để mong pháp luật xử lý thích đáng với bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang và ông T. (bố bé V.A.), kêu gọi mọi người lên tiếng trước những hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

Riêng ở khu vực thuộc phạm vi chung cư, các bậc phụ huynh mong muốn đội ngũ ban quản lý và bảo vệ tòa nhà sẽ theo dõi sát sao hơn nữa những trường hợp đáng nghi ngờ.

Một số nhóm chat của cư dân còn kêu gọi nhau gửi phán ánh tới Cổng thông tin điện tử Chính phủ và nhiều tổ chức bảo vệ trẻ em khác. Đồng thời, họ thu thập chữ ký trên các diễn đàn với mong muốn đòi công bằng cho bé V.A., làm rõ vai trò của người bố nạn nhân.

Tòa nhà nơi gia đình bé V.A. sinh sống. Ảnh: Ngọc An.

Ngoài thúc đẩy trên các nhóm chung cư, các cư dân còn kêu gọi dán decal trên xe cá nhân và nhờ các tài xế dán lên xe thông điệp yêu cầu các đối tượng sai phạm phải đền tội, đòi lại công bằng cho bé V.A. với mong muốn tiếng nói của công luận sẽ thúc đẩy sự việc được giải quyết nhanh chóng, đúng người đúng tội".

Chị T. (cư dân Masteri An Phú) bày tỏ: "Chúng tôi phải lên tiếng để không một đứa trẻ nào phải chịu bạo hành nữa. Nếu im lặng thì nạn nhân tiếp theo có thể là những người thân của chúng ta".

Ngày 28/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) về tội Hành hạ người khác. Qua điều tra, công an xác định bé V.A. sống cùng với cha ruột và Trang tại block Topaz 2, chung cư Sài Gòn Pearl. Trong thời gian sinh sống, bé V.A. bị Nguyễn Võ Quỳnh Trang đánh đập trong thời gian dài. Cảnh sát cho rằng Trang đã hành hạ bé V.A. khiến nạn nhân tử vong ngày 22/12, trước khi được đưa vào viện. Lãnh đạo thành phố giao Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra làm rõ sự việc, xử lý nghiêm các cá nhân liên quan. Bà Rana Flowers, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam, bày tỏ sự đau buồn trước việc bé gái 8 tuổi tử vong do bị bạo hành. Bà kêu gọi cần hệ thống mạnh mẽ hơn để bảo vệ trẻ em.