Cử chỉ gây chú ý của Messi, Mbappe ở chung kết World Cup

Người hâm mộ chia sẻ hai khoảnh khắc trong trận đấu trên sân Lusail. Sau khi có bàn thắng mở tỷ số, Lionel Messi trở về phần sân của Argentina và có hành động nắm tay ăn mừng hướng về phía Kylian Mbappe. Tiền đạo sinh năm 1998 có chút bất ngờ. Anh tưởng rằng "El Pulga" ăn mừng với đồng đội ở ghế dự bị nên quay ngoái nhìn về phía sau.

Sau đó, Mbappe ghi liền 2 bàn ở những phút cuối để gỡ hòa 2-2 cho Pháp. Chân sút 23 tuổi có cũng hướng về phía Messi và có hành động như thể đáp trả lại màn ăn mừng trước đó của đàn anh trong màu áo PSG.

Về phương diện cá nhân, Mbappe đánh bại Messi trong lần đối đầu trực tiếp tại World Cup. Lần đầu tiên kể từ năm 1966, người hâm mộ mới lại được chứng kiến một ngôi sao lập hat-trick trong một trận chung kết cúp thế giới. Trước đó, chỉ có một người làm được điều này, đó là Geoff Hurst của tuyển Anh.

Nếu tính cả cú đá luân lưu thành công, Mbappe xé lưới Argentina tổng cộng 4 lần. Tuy nhiên, nỗ lực của anh vẫn không đủ để giúp Pháp bảo vệ ngôi vương.

Hai cú đá luân lưu hỏng của Kingsley Coman và Aurelien Tchouameni khiến "Les Bleus" lỡ cơ hội trở thành đội tuyển đầu tiên sau 60 năm vô địch 2 kỳ World Cup liên tiếp.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019