Cruz Beckham làm ca sĩ

Con trai út của Beckham nối tiếp nghề của mẹ. Cruz đang rục rịch chuẩn bị cho việc ra mắt trong vai trò ca sĩ.

Cruz Beckham chuẩn bị ra mắt với vai trò ca sĩ.

Theo Mirror, trong gia đình, Cruz Beckham là thành viên duy nhất thừa hưởng năng khiếu âm nhạc từ mẹ Victoria. Anh đang chuẩn bị một số hoạt động cuối cùng trước khi ra mắt khán giả với vai trò ca sĩ.

Gần đây, con trai út của David Beckham đang hợp tác với nhạc sĩ người Thụy Điển - Koda (tên thật: Kristoffer Eriksson) trong sản phẩm âm nhạc mới nhất.

Đầu năm nay, anh cũng ký hợp đồng với Tap Music - công ty đại diện của Ellie Goulding, Lana Del Rey và phát hiện ra Dua Lipa. Cruz Beckham được cho là đã có buổi làm việc với nhạc sĩ Poo Bear - người đứng sau thành công của Justin Bieber với bản hit Where Are U Now.

Cruz Beckham thừa hưởng năng khiếu âm nhạc của mẹ. Ảnh: @cruzbeckham.

Những động thái kể trên của Cruz Beckham cho thấy anh đang nghiêm túc theo đuổi con đường ca sĩ. Cruz cũng muốn phát triển sự nghiệp âm nhạc ở thể loại pop.

Theo Heat Magazine, Cruz đã dành nhiều thời gian trong phòng thu để sáng tác, thu âm, gặp gỡ những nhân vật có tiếng trong ngành âm nhạc. Song chàng trai trẻ không muốn phát triển dưới danh nghĩa "con trai Beckham".

Cruz Beckham là con trai út của David Beckham và Victoria. Chàng trai 17 tuổi bắt đầu tạo dựng sự nghiệp âm nhạc thông qua mạng xã hội. Anh thường xuyên chia sẻ video, hình ảnh chơi piano hoặc guitar, khoe giọng hát thiên bẩm - phần lớn thừa hưởng từ mẹ.

Năm 2016, Cruz Beckham phát hành đĩa đơn đầu tay mang tên If Everyday Was Christmas. Thời điểm đó, con trai nhà Beck chỉ mới 11 tuổi. Ca khúc hiện đạt khoảng 4,5 triệu lượt xem.

Trong lần tương tác với bạn bè, người hâm mộ trên trang cá nhân, một người theo dõi đặt câu hỏi về ước mơ lớn nhất trong đời của Cruz.

"Ước mơ lớn nhất của tôi là tạo ra âm nhạc và chia sẻ điều đó với mọi người", Cruz nói.

Giọng hát của Cruz và sự hậu thuẫn của cha mẹ giúp đỡ nhiều cho sự nghiệp của chàng trai 17 tuổi. Trong cuộc phỏng vấn của The Sun, Simon Cowell - giám khảo nổi tiếng của Britain's Got Talent, X Factor - nói ông sẽ ký hợp đồng với Cruz cho hãng thu âm của mình khi cậu đủ tuổi và sẵn sàng làm điều đó.