CPI hạ nhiệt trong tháng 2

Dù vẫn tăng 0,45% so với tháng trước và cao hơn 4,31% so với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 2 đã hạ nhiệt so với mức tăng 4,89% ghi nhận vào tháng 1 trước đó.

Chỉ số giá nhóm giao thông là nguyên nhân chính khiến CPI tháng 2 tăng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo số liệu mới được Tổng cục Thống kê công bố hôm 28/2, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 đã tăng 0,45% so với tháng trước và cao hơn 4,31% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, chỉ số giá nhóm giao thông tăng 2,11% so với tháng 1 chủ yếu do giá xăng dầu tăng 5,66%, tác động làm CPI chung tăng 0,2 điểm phần trăm do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá vào ngày 13/2 và 21/2.

Tương tự, giá dịch vụ giao thông công cộng cũng tăng 2,58% trong tháng. Trong đó, giá dịch vụ vận tải hành khách bằng đường sắt tăng 32,92%; dịch vụ vận tải hành khách bằng đường hàng không tăng 6,63% do nhu cầu đi lại trong tháng Giêng âm lịch tăng cao.

Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm trước, nhóm giao thông vẫn giảm 0,18% do giá xăng dầu tăng cao trong các tháng đầu năm 2022, sau đó liên tiếp giảm vào các tháng cuối năm.

Nhóm có chỉ số giá tăng nhanh thứ hai trong tháng là nhà ở và vật liệu xây dựng (+1,81%). Trong đó, giá gas tăng 14,56% do từ ngày 1/2, giá gas trong nước điều chỉnh tăng 63.000 đồng/bình 12 kg sau khi giá thế giới tăng 192,5 USD /tấn (từ mức 597,5 USD /tấn lên mức 790 USD /tấn).

Tốc độ tăng/giảm CPI so với cùng kỳ năm trước Nguồn dữ liệu: Tổng cục Thống kê Nhãn Tháng 2/2022 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 1/2023 Tháng 2

% 1.42 2.41 2.64 2.86 3.37 3.14 2.89 3.94 4.3 4.37 4.55 4.89 4.31

Giá điện sinh hoạt tháng này cũng tăng 1,12% so với tháng trước do nhu cầu sử dụng điện dịp Tết Nguyên đán tăng cao.

Giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 0,99% do giá thép tăng cao, chủ yếu bởi giá nhập các loại nguyên liệu đầu vào sản xuất thép như quặng sắt, than mỡ, thép phế liệu, cuộn cán nóng… đi lên.

Đáng chú ý, theo Tổng cục Thống kê, giá thuê nhà đã tăng 0,28% so với tháng trước do nhu cầu thuê nhà để ở tăng cao sau dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

So với cùng kỳ năm trước, nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng đã tăng 7,88% do giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở và nhà ở thuê tăng.

Trong tháng 2, hai nhóm hàng hóa, dịch vụ ghi nhận chỉ số giá giảm mạnh nhất là hàng ăn, dịch vụ ăn uống và giáo dục. Trong đó, chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tháng 2 giảm 0,17% so với tháng trước, tác động làm CPI chung giảm 0,05 điểm phần trăm.

Chỉ số giá nhóm giáo dục tháng 2 giảm 0,57% so với tháng trước, tác động làm CPI chung giảm 0,04 điểm phần trăm, trong đó nhóm dịch vụ giáo dục giảm 0,66%.

Tốc độ tăng/giảm CPI tháng 2 so với tháng trước Nguồn dữ liệu: Tổng cục Thống kê Nhãn CPI chung Giao thông Nhà ở và vật liệu xây dựng Hàng hóa và dịch vụ khác Thiết bị và đồ dùng gia đình Đồ uống và thuốc lá Hàng ăn và dịch vụ ăn uống Giáo dục

% 0.45 2.11 1.81 0.12 0.09 -0.12 -0.17 -0.57

Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, nhóm này ghi nhận mức tăng kỷ lục 10,4% do một số địa phương tăng học phí trở lại sau khi đã miễn, giảm học phí trong năm học 2021-2022.

Cũng theo cơ quan thống kê, trong tháng 2 này, giá vàng trong nước biến động ngược chiều với thế giới. Trong đó, giá vàng thế giới giảm bởi đồng USD tăng giá sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Tính đến ngày 25/2, bình quân giá vàng thế giới ở mức 1.858,35 USD /ounce, giảm 0,98% so với tháng 1.

Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 2 tăng 0,92% so với tháng trước và 2,62% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 2 tháng đầu năm, chỉ số giá vàng trong nước đã tăng 3,1%.

Với tỷ giá, đồng USD tháng 2 trên thị trường thế giới tăng sau khi Fed thông báo nâng lãi suất tham chiếu thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa mức lãi suất lên mức 4,5%-4,7% và chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 của Mỹ được công bố.

Tính đến ngày 25/2, chỉ số USD trên thị trường quốc tế đạt mức 103,41 điểm, tăng 0,49% so với tháng trước. Trong nước, giá đồng bạc xanh bình quân trên thị trường tự do quanh mức 23.740 đồng/USD. Chỉ số giá USD tháng 2 tăng 0,2% so với tháng trước và 3,67% so với cùng kỳ năm trước.