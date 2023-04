Coteccons hụt lãi dù doanh thu tăng mạnh quý I

Lợi nhuận quý I nhà thầu xây dựng lớn nhất thị trường trong nước đã giảm gần 25% chủ yếu do ảnh hưởng của chi phí tài chính và giá vốn tăng cao.

Công ty CP Xây dựng Coteccons (Mã: CTD) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I với doanh thu thuần đạt gần 3.130 tỷ đồng , tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, giá vốn tăng mạnh khiến lợi nhuận gộp doanh nghiệp thu về đã giảm 17% so với quý I/2022, còn 56 tỷ đồng .

Bên cạnh đó, các chi phí tài chính, quản lý doanh nghiệp và bán hàng của nhà thầu xây dựng này đều tăng cao trong quý đầu năm, qua đó ăn mòn hết lợi nhuận gộp của công ty.

Phải nhờ khoản doanh thu tài chính gần 85 tỷ đồng mà Coteccons mới thoát lỗ kinh doanh quý I.

Kết quả, sau khi trừ đi các chi phí, doanh nghiệp xây dựng này báo lãi ròng 22 tỷ đồng quý đầu năm nay, giảm gần 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, biên lợi nhuận gộp của công ty cũng giảm về gần 1,8% và biên lãi thuần ở mức 0,7% trong quý đầu năm.

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên mới đây, ban lãnh đạo Coteccons cho biết không riêng biên lãi gộp, doanh thu quý đầu năm nay của doanh nghiệp cũng thấp.

"Thông thường, doanh thu sẽ có nhiều vào quý III, IV. Doanh thu thực hiện được trong quý I đang đúng với kế hoạch đã dự báo", lãnh đạo Coteccons nói và cho biết những quý sau số liệu tài chính sẽ khả quan hơn.

TÌNH HÌNH KINH DOANH HÀNG QUÝ CỦA COTECCONS Dữ liệu: BCTC Coteccons. Nhãn I/2021 II III IV I/2022 II III IV I/2023 Doanh thu thuần Tỷ đồng 2569 2550 1070 2918 1912 3281 3113 6230 3130 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 55 45 -12 -63 29 -24 -4 19 22

Tuy kết quả kinh doanh chưa được khả quan, bảng cân đối kế toán của nhà thầu xây dựng này lại ghi nhận nhiều điểm tích cực.

Cụ thể, tại thời điểm 31/3, tổng tài sản của Coteccons đã tăng hơn 5% so với đầu năm, vượt mức 20.000 tỷ đồng . Trong đó, khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất là các khoản phải thu ngắn hạn, đạt trên 11.000 tỷ đồng , đi ngang so với đầu năm.

Mặt khác, nợ phải trả của doanh nghiệp tăng 10%, lên hơn 11.800 tỷ đồng . Nguyên nhân tăng chủ yếu do phát sinh khoản phải trả bao thanh toán hơn 1.150 tỷ đồng , trong khi đầu năm không ghi nhận khoản này. Đồng thời, tổng nợ vay của Coteccons cũng tăng 8%, lên gần 1.163 tỷ đồng , do tăng các khoản vay ngân hàng ngắn hạn.

Sang năm tài chính 2023, công ty xây dựng này đưa ra chỉ tiêu doanh thu đạt 7.644 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 44 tỷ đồng .

Do Coteccons mới chuyển đổi năm tài chính từ 2023 khi chu kỳ sẽ kết thúc vào ngày 30/6. Do vậy, nếu so sánh với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2022, chỉ tiêu doanh thu của công ty đã tăng trưởng 144% và lợi nhuận tăng 880%.

Do có sự khác biệt về năm tài chính, doanh nghiệp này cũng đưa ra kế hoạch kinh doanh đủ 12 tháng với chỉ tiêu doanh thu cho cả năm dương lịch là 16.249 tỷ đồng và lợi nhuận 233 tỷ đồng , lần lượt tăng 12% và gấp hơn 11 lần so với cả năm 2022.

Trên thị trường, hoạt động kinh doanh của Coteccons được xem là "Hòa Phát trong ngành xây dựng" khi những dự báo của công ty này thường đi sát với thực tế thị trường và được giới đầu tư quan tâm.

Kế hoạch tăng trưởng cao Coteccons đặt ra năm nay cho thấy quan điểm của doanh nghiệp này về sự phục hồi tích cực của thị trường bất động sản, xây dựng trong giai đoạn cuối năm.