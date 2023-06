Cột mốc lịch sử cho kỳ World Cup nữ của tuyển Việt Nam

Trên trang cá nhân, Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, thông báo: "Rất vui được chia sẻ với thế giới rằng FIFA đã bán được một triệu vé cho kỳ World Cup nữ 2023 do Australia và New Zealand đồng tổ chức. Khi tôi viết những dòng này, 1.032.884 vé đã được bán. Điều này có nghĩa chúng tôi đã vượt qua số lượng vé bán tại Pháp vào năm 2019 dù còn hơn một tháng nữa giải đấu mới khởi tranh".

"World Cup nữ 2023 sẽ trở thành Giải vô địch bóng đá nữ thế giới có nhiều người dự khán nhất trong lịch sử. Tương lai là của phụ nữ. Xin cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ giải đấu vĩ đại nhất từ trước đến nay. Tôi mong chờ được gặp các bạn để chứng kiến những ngôi sao bóng đá nữ tỏa sáng trên đấu trường thế giới", ông Infantino nói thêm.

Theo Goal, giới chuyên môn kỳ vọng rằng World Cup nữ 20223 sẽ thu hút 2 tỷ khán giả truyền hình trong suốt giải đấu kéo dài một tháng. Đây cũng sẽ là một kỷ lục khác của giải đấu.

Bóng đá nữ ngày càng thu hút sự quan tâm của giới mộ điệu. Tháng 3/2022, 91.553 người đến Camp Nou để theo dõi trận tứ kết lượt về giải nữ Champions League 2021/22 giữa Barcelona và Real Madrid, qua đó trở thành trận đấu bóng đá nữ có lượng khán giả vào sân cao nhất lịch sử.

Sự quan tâm tăng đồng nghĩa các cầu thủ nữ nhận được mức thưởng lớn hơn. 30.000 USD là số tiền thưởng tối thiểu cho mỗi cầu thủ tham dự ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh. Trong khi đó, đội vô địch sẽ bỏ túi số tiền 27.000 USD . Đây là một phần trong tổng số 110 triệu USD mà FIFA bỏ ra để trao thưởng cho các đội. Con số này cao hơn khoảng 300% so với kỳ World Cup nữ năm 2019.

Đội tuyển nữ Việt Nam vinh dự góp mặt ở kỳ World Cup năm nay. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ lần lượt chạm trán các đội Mỹ, Bồ Đào Nha và Hà Lan. Trong đó Mỹ và Hà Lan đang là đương kim vô địch và á quân của giải.

Điểm số trên bảng xếp hạng FIFA của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp từ các trận đấu này. Tuy nhiên đây là cơ hội rất tốt để thầy Huỳnh Như và đồng đội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm quý báu trước các đội tuyển hàng đầu.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

