Công viên dành cho chó đầu tiên tại Hà Nội

Công viên cách trung tâm thành phố 10-15 km, được mở cửa miễn phí. Đây là một trong những địa điểm vui chơi công cộng hiếm hoi dành cho thú cưng ở Hà Nội.

16h, chị Bạch Dương (quận Hai Bà Trưng) cùng các con đưa cún cưng đến khu vực vui chơi dành cho chó thuộc công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Đây là lần đầu tiên chị đến đây, nghe theo sự hướng dẫn của bạn bè và đọc thông tin từ Internet. Không khí thoáng đãng, sân vườn được quây rào riêng biệt là điểm chị ấn tượng nhất ở công viên thú cưng này.

“Khu vực này rộng rãi, có đủ chỗ cho chó chạy nhảy. Trên mỗi rào chắn, đơn vị tổ chức còn lắp đặt thêm thùng rác để mọi người xử lý chất thải của thú cưng, tôi thấy rất tiện lợi”, chị Dương nhận xét với Zing.

Công viên chó mở cửa từ giữa tháng 7/2022, thu hút nhiều gia đình dắt chó đi dạo.

Công viên chó đầu tiên ở Hà Nội

Công viên dành cho chó (Dog Parks) nằm trong khuôn viên công viên Yên Sở.

Đây là dự án do ông Gabe Hernandez (nhà thiết kế người Mỹ) tài trợ xây dựng, phối hợp cùng Think Playgrounds – đơn vị chuyên làm sân chơi miễn phí cho trẻ - và Ban quản lý công viên Yên Sở triển khai từ tháng 6/2022 với kinh phí gần 500 triệu đồng.

Công viên có diện tích 1.650 m2 bao gồm các hạng mục chính: Hàng rào, cổng vào, các thiết bị vận động, bàn ghế và bảng thông tin với mục đích nâng cao ý thức của người sử dụng. Các hạng mục của công trình đều đảm bảo theo tiêu chuẩn công viên chó tại Mỹ.

Nhiều bạn trẻ đưa chó cưng đến trải nghiệm công viên dành cho chó.

Ông Nguyễn Tiêu Quốc Đạt, đồng sáng lập Think Playgrounds, phụ trách dự án Dog Park, cho biết công viên chó mở cửa đón khách từ giữa tháng 7.

Địa điểm này thường đông đúc vào chiều tối (16-18h) và buổi sáng cuối tuần. Do chỉ được gửi xe tối đa đến 18h30, các gia đình cần lưu ý đưa chó về trước thời điểm này.

Theo ông Quốc Đạt, việc tạo không gian riêng dành cho chó là điều cần thiết và đem lại các lợi ích cho cộng đồng. Địa điểm này giúp công viên nói chung trở nên an toàn hơn với mọi người, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường, đồng thời xây dựng cộng đồng nuôi thú cưng thân thiện và văn minh. Ngoài ra, việc vận hành sân chơi cho chó cũng ít tốn nguồn lực và chi phí.

“Việc thiếu hoạt động ngoài trời và giao lưu với các chú chó khác có thể khiến chó nuôi trở nên dữ dằn và dễ bệnh tật. Các chú chó hạnh phúc cũng giúp gia đình chủ nuôi hạnh phúc và an tâm hơn. Khi đến đây, người nuôi chó có thể tham gia hoạt động với thú cưng, cùng nhiều người khác tạo nên cộng đồng vui chơi lành mạnh”, ông Quốc Đạt chia sẻ.

Các trò chơi đa phần đều được sản xuất từ đồ tái chế, ghép lại từ ván gỗ và lốp xe, sau đó sơn bóng lại.

Công viên chó được bao quanh bởi hàng rào sắt cao khoảng 1,4 m, bên trong gồm 3 khu vực bao gồm: Nơi vui chơi cho chó có 4 trò chơi chính; khu vực cho chó ăn được lắp đặt 3 bát sắt treo trên cao; khu vệ sinh quây riêng, rộng khoảng 8 m2 được bố trí thùng rác.

Công viên đặt 2 bộ bàn ghế để người dân có chỗ ngồi vui chơi với cún cưng.

Bên ngoài, đơn vị tổ chức lắp đặt các bảng chỉ dẫn cũng như nội quy khi đưa vật nuôi vào. Khi dẫn chó đi dạo, người dân cần luôn đi bên cạnh và giữ chặt thú nuôi, lưu ý rời khỏi công viên khi thấy con vật trở nên hung dữ hơn. Đặc biệt, họ cần phải dọn dẹp mỗi khi thú nuôi đi vệ sinh bừa bãi.

Cần thêm không gian vui chơi cho thú cưng

Thùy Dương (quận Hoàng Mai) đưa chó đến công viên Yên Sở vui chơi mỗi ngày. Cô dẫn chó đi dạo lúc 16-18h, khi trời tắt nắng và không khí dịu mát.

“Ngày trước, tôi thường đưa thú cưng đi dạo ở khu vực khác của công viên, nơi đó là bãi đất cao, không rào chắn. Chú chó nhà tôi leo trèo cao, tôi khó lòng kiểm soát được. Nhưng từ khi công viên này hoạt động, chú chó của tôi có khoảng sân rộng rãi, chơi đùa thoải mái hơn”, Thùy Dương cho hay.

Dương từng đau đầu khi không biết phải dẫn chó cưng đến đâu để vui chơi, đi dạo. Một số công viên trong thành phố có quy định hạn chế thú cưng. Còn nếu dắt chó ra vỉa hè, lề đường, cô e ngại ảnh hưởng đến người khác, gây mất an toàn cho cả chú chó và người đi đường.

“Tôi ở gần công viên Yên Sở nên đến đây cũng đỡ vất vả. Nhưng những bạn sống trong trung tâm thành phố có lẽ phải đi khá xa, mệt mỏi. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều công viên thú cưng thế này để người dân thuận tiện đưa chó, mèo đi chơi”, cô chia sẻ.

Chú chó của Thùy Dương được đưa đến công viên chơi mỗi ngày.

Tương tự, anh Đặng Huấn (quận Hoàng Mai) cũng rất vui mừng khi biết đến công viên chó này. Mỗi ngày, anh đều đưa thú cưng đến đây đi dạo kết hợp tập thể dục

Anh cho biết giống chó mình nuôi có thân hình to, cao nên dễ khiến người đi đường e ngại. Khi không có chỗ chơi, anh đành nhốt chó trong nhà.

“Từ khi có công viên này, tôi có thêm nơi để đưa chó nhà mình đến vui chơi. Tại đây, tôi cũng có thể nói chuyện và kết bạn với những người cùng sở thích nuôi chó, tâm trạng trở nên thoải mái hơn nhiều”, anh tâm sự.

“Nhưng thành phố vẫn còn quá ít khu vui chơi dành cho chó, đây mới là địa điểm đầu tiên mà tôi biết đến. Tôi mong mô hình này được nhân rộng để người dân có địa điểm dẫn chó đi dạo một cách văn minh, vệ sinh và an toàn", anh nói thêm.

Trong khi đó, đối với chị Bạch Dương, công viên chó là địa điểm rất sáng tạo và hợp lý, nhưng vẫn cần nâng cấp nhằm trở nên tiên tiến, thuận tiện hơn.

Theo chị, công viên còn ít trò chơi cho thú, chỉ xoay quanh 4 thiết bị vận động bao gồm cầu trượt, cầu thăng bằng, khu hầm lốp và chướng ngại vật làm bằng lốp xe ôtô và gỗ.

Chị đề xuất đơn vị tổ chức lắp thêm vòi nước, giúp chủ nuôi tiện rửa chân tay và vệ sinh mỗi lần dắt chó đi dạo.

“Công viên vẫn còn thô sơ, nhưng với tôi là rất tuyệt vời rồi. Ai nuôi thú cưng mới hiểu ở Hà Nội rất thiếu chỗ chơi công cộng dành cho chó, mèo. Đặc biệt, loài chó sống tình cảm, rất cần được đi dạo thường xuyên thay vì nhốt trong nhà”, chị nói.

Chủ nuôi này cho biết thêm sẽ đưa chó trở lại công viên này vui chơi vào một dịp thuận tiện.

“Nhà tôi ở khá xa công viên Yên Sở nên đi lại bất tiện. Nếu có dịp tiện đường, tôi nhất định sẽ dẫn chó ghé qua đây đi dạo tiếp”, chị cho hay.

Tuân thủ nội quy cả trong lẫn ngoài khuôn viên, đảm bảo an toàn cho các gia đình dắt chó đi dạo khác.

Mô hình công viên chó ở Việt Nam còn tương đối mới mẻ. Tuy nhiên, ở các quốc gia phát triển trên thế giới như Mỹ, Anh, Pháp... công viên dành cho thú cưng xuất hiện khá nhiều.

Vào năm 1979, công viên chó đầu tiên được thành lập ở thành phố Berkeley, quận California, Hoa Kỳ. Kể từ đó, các công viên dành cho chó trở thành một trong những tiêu chuẩn tiện nghi ở vùng ngoại ô và trung tâm thành phố.

Theo The New York Times, thống kê từ Trust for Public Land chỉ ra số lượng công viên chó đã tăng 40% so với năm 2009.

Cuộc khảo sát năm 2018 do Hiệp hội Công viên và Giải trí Quốc gia (N.R.P.A) cho thấy, 91% người Mỹ tin rằng các công viên dành cho chó mang lại lợi ích cộng đồng. Điều này đặc biệt đúng với thế hệ Millenials và Gen X.

Nghiên cứu cũng chỉ ra 2 lý do hàng đầu để ủng hộ công viên chó: 60% cho rằng chó cần không gian an toàn để tập thể dục và nghỉ ngơi. Trong đó, 48% cảm thấy công viên chó giúp vật nuôi giao lưu với nhau.