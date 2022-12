Công ty vệ sinh đổ trộm 7.000 m3 chất thải ra môi trường

Đổ trộm 7.000 m3 chất thải chưa qua xử lý ra môi trường, quản lý cùng nhiều nhân viên Công ty TNHH vệ sinh Công nghiệp Ngọc Minh Anh bị bắt giữ.

Ngày 7/12, Công an huyện Trảng Bom vừa tạm giữ hình sự Đinh Công Chất (66 tuổi), Đào Văn Tân 59 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi đổ chất thải trái quy định của pháp luật gây ô nhiễm môi trường.

Thời gian qua, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Nai và Công an huyện Trảng Bom trinh sát, phát hiện một số người thường xuyên đổ chất thải trái quy định tại khu vực ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom.

Nhóm này hoạt động có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, quá trình thực hiện hành vi liên tục có người cảnh giới, đổ chất thải ra môi trường với khối lượng lớn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và gây bức xúc cho người dân.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh, Công an huyện Trảng Bom xác lập chuyên án để đấu tranh. Sau thời gian thu thập tài liệu, ban chuyên án quyết định cất lưới.

Khu vực các nghi phạm đổ chất thải ra môi trường. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 6/12, ban chuyên án phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai triển khai 6 tổ công tác với hơn 30 cán bộ chiến sĩ mật phục, bắt quả tang Đinh Công Chất và Đào Văn Tân lái ôtô nhãn hiệu Foton (loại ôtô hút chất thải) đổ chất thải trái phép từ bồn chứa của ôtô xuống khu vực đất thuộc ấp An Chu, xã Bắc Sơn.

Thời điểm này, Chất và Tân không xuất trình được hoá đơn, chứng từ tiếp nhận, vận chuyển và giấy phép đổ thải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định.

Công an huyện Trảng Bom xác định Chất là người quản lý, điều hành Công ty TNHH vệ sinh Công nghiệp Ngọc Minh Anh (Công ty Ngọc Minh Anh), đăng ký trụ sở chính tại thôn An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom.

Tháng 2 đến nay, Chất nhiều lần chỉ đạo Đinh Gia Lượng, Nguyễn Viết Huy, Phạm Xuân Hậu, Đào Văn Tân, cùng cư trú tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, sử dụng các ôtô tiếp nhận chất thải từ bể phốt và hệ thống xử lý nước thải trong một số công ty ở Khu công nghiệp Sông Mây, sau đó đem đi đổ thải tại khu vực trên.

Nghi phạm cùng tang vật đổ chất thải ra môi trường bị tạm giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Khám xét khẩn cấp trụ sở của Công ty Ngọc Minh Anh và kho để xe của công ty, nhà chức trách đã phát hiện và tạm giữ một số phương tiện và tài liệu liên quan.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Trảng Bom phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đồng Nai đồng loạt tổ chức làm việc với các công ty có liên quan đến việc giao chất thải cho công ty trên.

Qua điều tra sơ bộ, Công ty Ngọc Minh Anh đã tiếp nhận chất thải từ các công ty nêu trên là khoảng 7.000 m3. Tất cả số chất thải trên không được công ty xử lý theo quy định và đổ thải trực tiếp ra môi trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom tiếp tục củng cố hồ sơ đấu tranh, xử lý các nghi phạm theo quy định của pháp luật.