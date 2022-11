Công ty vay Lee Seung Gi 3,5 triệu USD không trả lãi

Hook Entertainment đã vay 4,7 tỷ won (khoảng 3,5 triệu USD) của Lee Seung Gi suốt 6 năm. Trong thời gian đó, giám đốc điều hành của công ty mua được căn hộ sang trọng.

Nam diễn viên kiêm ca sĩ Lee Seung Gi. Ảnh: Spotv News.

Ngày 26/11, tờ Ten Asia đưa tin công ty Hook Entertainment đã vay 4,7 tỷ won (khoảng 3,5 triệu USD ) của Lee Seung Gi không trả lãi trong 6 năm. Thời gian đó, Kwon Jin Young, Giám đốc điều hành của Hook Entertainment, đã mua căn hộ tại Hannam The Hill ở Hannam-dong, Seoul bằng tiền mặt.

Trong báo cáo kiểm toán, Hook Entertainment liệt kê khoản tiền 4,7 tỷ won của Lee Seung Gi dưới dạng vay ngắn hạn. Tuy nhiên, các khoản vay ngắn hạn có thời hạn hoàn trả dưới một năm. Các khoản vay trên một năm nên được phân loại "vay dài hạn". Lee Seung Gi đã nhận lại tiền vào năm 2021, khi Hook Entertainment được Green Snake Media mua lại.

Hannam The Hill là khu chung cư cao cấp nổi tiếng và nơi quy tụ các nhân vật nổi tiếng, công chức cấp cao, đại biểu quốc hội, các gia đình đại gia sinh sống. Tháng 5/2016, CEO Kwon mua một căn hộ ở Hannam Hill, Hannam-dong, Seoul với giá 3,4 tỷ won bằng tiền mặt mà không cần vay mượn. Kwon sở hữu căn hộ cho đến nay. Căn hộ hiện có giá chào bán vượt quá 8 tỷ won (khoảng 6 triệu USD )

Tháng 7/2016, hai tháng sau khi mua căn hộ, CEO Kwon vay ngân hàng 1,8 tỷ won ( 1,34 triệu USD ) bằng cách sử dụng căn hộ làm tài sản thế chấp. Tháng 7/2017, toàn bộ số tiền 1,8 tỷ won được hoàn trả.

Lee Seung Gi cho biết bị công ty quỵt lương từ mảng âm nhạc suốt 18 năm. Ảnh: Spotv News.

Sự việc giữa Lee Seung Gi và Hook Entertainment gây tranh cãi suốt những ngày qua. Nam ca sĩ kiêm diễn viên cho biết doanh thu ở mảng âm nhạc trong suốt 18 năm anh hoạt động tại Hook Entertainment là 0 won. Truyền thông Hàn Quốc thậm chí đưa tin Lee Seung Gi bị thao túng tâm lý và dọa giết nếu công khai vấn đề trên.

Trả lời truyền thông Hàn Quốc, Hook Entertainment khẳng định thông tin Lee Seung Gi không nhận được doanh thu từ âm nhạc là sai sự thật. Công ty khẳng định sẽ chịu trách nhiệm và không trốn tránh sự việc.

Lee Seung Gi sinh năm 1987 ra mắt với vai trò ca sĩ. Năm 2004, nam ca sĩ nổi tiếng khi phát hành ca khúc đầu tay Because You're My Woman. Sau đó, anh có thêm nhiều bản hit làm nên tên tuổi như Delete, Return, Words That Are Hard To Say, I'll Will... Sau 18 năm ra mắt, anh có tổng cộng 137 bài hát và 27 album.

Ngoài tư cách ca sĩ, anh còn tham gia nhiều bộ phim thành công như Những nàng công chúa nổi tiếng, Brilliant Legacy - Người thừa kế sáng giá, Bạn gái tôi là hồ ly, The King 2 Hearts, Gu Family Book hay Lãng khách…