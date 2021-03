Công ty thịt lợn Dabaco có thể đạt lợi nhuận gần 1.000 tỷ đồng

Theo SSI Research, với tình hình tài chính mạnh, Dabaco có lợi thế để khai thác HORECA và bất động sản để đạt lợi nhuận đột biến trong năm 2021, vượt kế hoạch lãi ròng đã đề ra.

Trung tâm Phân tích và Tư vấn đầu tư của Công ty CP Chứng khoán SSI - SSI Research vừa công bố báo cáo đánh giá về cổ phiếu DBC của Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam. Báo cáo này được ghi nhận sau cuộc họp với các chuyên viên phân tích và ban lãnh đạo để đánh giá về hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của “đại gia” ngành chăn nuôi này.

Theo SSI Research, kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2020 đã thể hiện chiến lược dài hạn của Dabaco là đầu tư vào lĩnh vực cốt lõi và mở rộng năng lực mảng chăn nuôi và đàn lợn, kể cả trong những năm khó khăn 2016-2018.

Hiện “đại gia” thịt lợn này đang có kế hoạch mở rộng về sản lượng tiêu thụ trong năm 2021 bằng cách nâng cao công suất hoạt động của các nhà máy hiện tại, cũng như hợp đồng canh tác. Theo đó, kỳ vọng giá lợn hơi cao và ổn định trong năm 2021 sẽ hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty.

Theo các chuyên gia tại đây, với tình hình tài chính mạnh như hiện tại, Dabaco có lợi thế để khai thác HORECA (thực phẩm, đồ uống cho khách sạn, nhà hàng) và bất động sản để đạt lợi nhuận đột biến trong năm 2021 và có thể vượt kế hoạch lợi nhuận ròng thận trọng của ban lãnh đạo đặt ra.

SSI Research ước tính doanh thu thuần năm nay của doanh nghiệp thịt lợn này đạt khoảng 11.900 tỷ đồng , tăng gần 19% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt khoảng 980 tỷ đồng , giảm 30% so với năm trước nhưng cao hơn 18,5% so với kế hoạch công ty đặt ra.

KẾT QUẢ KINH DOANH HÀNG NĂM CỦA DABACO

Nhãn 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ước tính của công ty 2021 ước tính của SSI Research Doanh thu column tỷ đồng 6397 5960 6796 7300 10189 12100 11900 Lợi nhuận sau thuế column

451 200 360 305 1400 827 980

Trong đó, động lực tăng trưởng của Dabaco sẽ đến từ các mảng kinh doanh không cốt lõi như bất động sản. Năm nay, tập đoàn này đặt kế hoạch doanh thu bên thứ 3 là 12.100 tỷ, tăng 20% và lợi nhuận sau thuế đạt 827 tỷ, giảm 41% so với cùng kỳ.

Kế hoạch này được xây dựng dựa trên ước tính giá lợn hơi trung bình giảm xuống mức 50.800 đồng/kg, thấp hơn 36% so với năm trước, nhưng sản lượng tiêu thụ tăng 52%; sản lượng tiêu thụ thức ăn chăn nuôi tăng 20%; sản lượng tiêu thụ gà giống tăng 62%...

Trong 2 tháng đầu năm nay, Dabaco đã ghi nhận 2.300 tỷ đồng doanh thu và lãi trước thuế 268 tỷ đồng , đều tăng so với cùng kỳ và hoàn thành gần 30% kế hoạch năm.

Trong giai đoạn 2021-2023, Dabaco dự kiến xây dựng và đưa vào vận hành 5 nhà máy mới trong các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt và sản xuất thức ăn thủy sản. Ngoài ra, Tập đoàn này cũng dự kiến hoàn thiện 2 dự án bất động sản là Lotus Centre và Huyền Quang với cam kết thu gần 1.100 tỷ đồng .

Theo SSI Research, trong tương lai, doanh thu bất động sản có thể mang lại dòng tiền dồi dào cho Dabaco và bổ sung vào nguồn lợi nhuận trong những năm tới. Hiện tập đoàn này có quỹ đất lớn tại tỉnh Bắc Ninh để triển khai các dự án khu dân cư mới (cũng như cụm công nghiệp).

Dự án khu dân cư phức hợp khác đang được triển khai là dự án Vạn An, có tổng diện tích hơn 36 ha.

Dabaco hiện là một trong những nhà chăn nuôi và sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất miền Bắc. Năm 2020, công ty ghi nhận kết quả kinh doanh tăng mạnh với 10.000 tỷ đồng doanh thu thuần và 1.400 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 359% so với năm liền trước và vượt hơn 300% kế hoạch lãi ròng cả năm. Đây là mức lợi nhuận cao kỷ lục của doanh nghiệp có địa chỉ tại tỉnh Bắc Ninh này.

Nguyên nhân chính giúp Dabaco lãi lớn năm vừa qua là nhờ giá lợn hơi cao và ổn định trong suốt cả năm, trung bình tăng 55% so với cùng kỳ đạt 75.000-80.000 đồng/kg.