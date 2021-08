Công ty Thiên Hương phản hồi về mì chứa Ethylene Oxide

Ngày 29/8, đại diện Công ty CP Thực phẩm Thiên Hương đã có buổi làm việc, cung cấp mẫu phẩm, quy trình sản xuất cho Ban an toàn thực phẩm TP.HCM.

Liên quan đến vụ việc Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo sản phẩm mì khô vị bò gà có tên tiếng Anh “Dried noodles with chicken and beefspices” chứa Ethylene Oxide, Bộ Công Thương đã đề nghị Ban an toàn thực phẩm TP.HCM tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm của công ty Thiên Hương.

Bộ cũng chỉ đạo cơ quan này khẩn trương lấy mẫu kiểm nghiệm chỉ tiêu Ethylene Oxide đối với một số sản phẩm do công ty sản xuất đang lưu hành ở Việt Nam, đặc biệt là sản phẩm mì khô vị bò gà.

Chia sẻ với Zing, doanh nghiệp cho biết đã gửi quy trình sản xuất sản phẩm nêu trên cho cơ quan quản lý.

Sản phẩm mì khô vị bò gà chưa hàm lượng Ethylene Oxide vượt tiêu chuẩn EU. Ảnh: Công ty Thiên Hương.

Đại diện công ty cho biết lô hàng mì khô vị bò gà đang bị thu hồi là sản phẩm gia công xuất khẩu theo đơn đặt hàng riêng của đối tác tại Na Uy.



Công ty khẳng định toàn bộ sản phẩm được gia công nghiêm ngặt, không sử dụng Ethylene Oxide trong bất kỳ khâu nào. Quy trình sản xuất hiện tuân theo tiêu chuẩn IFS, ISO 22000, HACCP.

Ngoài việc cung cấp mẫu phẩm cho cơ quan quản lý, Thiên Hương đang kiểm tra, sàng lọc, phân tích và đánh giá diện rộng ở tất cả khâu nguyên liệu, thiết bị, quy trình gia công/sản xuất. Công ty cũng sẽ kiểm chứng thông tin sản phẩm gia công tại thị trường Na Uy.

“Sau khi có đầy đủ kết quả, chúng tôi sẽ nhanh chóng công bố”, đại diện công ty thông báo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin sản phẩm mì khô vị bò gà của công ty Thiên Hương chứa 0,052 mg/kg - ppm Ethylene Oxide, vi phạm Chỉ thị số 91/414/EEC của EU, Bộ Công Thương lập tức yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về quy trình sản xuất để đánh giá sự xuất hiện chất Ethylene Oxide (là chất không thuộc danh mục được quy định về giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm theo Thông tư 50/2016/TT-BYT của Bộ Y tế).

Ngoài sản phẩm mì khô vị bò gà, cơ quan quản lý tại châu Âu còn thu hồi 2 sản phẩm mì ăn liền do Acecook Việt Nam sản xuất có chứa Ethylene Oxide.