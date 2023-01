Công ty ông Johnathan Hạnh Nguyễn lãi gấp 70 lần

Trong năm 2022, Sasco ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng mạnh lên mức 210 tỷ đồng, cao gấp 70 lần so với năm 2021.

Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco - mã chứng khoán: SAS) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với khoản doanh thu và lợi nhuận tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm 2021.

Theo đó, doanh thu thuần Sasco ghi nhận trong kỳ này đã đạt 559 tỷ đồng , cao gấp 9 lần so với cùng kỳ năm trước. Nhờ cải thiện biên lợi nhuận gộp lên mức 54,15%, lãi gộp công ty dịch vụ hàng không này thu về trong quý cuối năm 2022 cũng tăng gấp 12,4 lần cùng kỳ, đạt 303 tỷ đồng .

Không chỉ hoạt động kinh doanh chính, trong quý IV/2022, doanh thu tài chính của Sasco đã tăng gấp đôi và mang về cho doanh nghiệp 43 tỷ đồng .

Ở chiều ngược lại, các chi phí phát sinh trong kỳ cũng tăng mạnh với chi phí bán hàng tăng 7,6 lần, lên 165 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 5,3 lần, lên 96 tỷ đồng .

Với các số liệu kinh doanh kể trên, Sasco đã thu về khoản lợi nhuận trước thuế đạt 105 tỷ đồng riêng quý IV/2022, cao gấp 38 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế công ty đạt được là 89 tỷ đồng , gấp 32 lần so với năm 2021.

Lũy kế cả năm 2022, doanh thu thuần của Sasco đạt 1.400 tỷ đồng , tăng 4,4 lần so với năm liền trước. Lợi nhuận gộp theo đó cũng tăng mạnh, đạt 666 tỷ đồng , cao gấp gần 4 lần.

LỢI NHUẬN SASCO PHỤC HỒI MẠNH TRONG NĂM 2022 Nguồn: BCTC DN; Tổng hợp. Nhãn 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Doanh thu thuần tỷ đồng 2089 2369 2659 2895 918 321 1400 Lãi sau thuế

234 290 341 373 149 3 210

Với chỉ tiêu lợi nhuận, lãi sau thuế năm vừa qua của Sasco là 210 tỷ đồng , cao gấp 70 lần năm 2021.

Việc lợi nhuận ròng của Sasco năm 2022 tăng hàng chục lần so với năm liền trước chủ yếu đến từ nền so sánh thấp trong năm 2021 khi doanh nghiệp này cùng các công ty dịch vụ hàng không khác chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dịch Covid-19.

So với hai năm liền trước, kết quả kinh doanh năm 2022 là mức cao nhất mà công ty dịch vụ hàng không của ông Johnathan Hạnh Nguyễn ghi nhận được kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát. Tuy nhiên, nếu so với trước dịch, đây vẫn là mức lợi nhuận tương đối thấp so với quy mô hoạt động kinh doanh của Sasco.

Năm 2022, Sasco đặt mục tiêu doanh thu 1.340 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt hơn 82 tỷ đồng . Như vậy, công ty này đã vượt kế hoạch doanh thu 4,5% và vượt kế hoạch lợi nhuận gần 190%.

Sasco cho biết doanh thu và lợi nhuận năm nay tăng cao do ngành hàng không hồi phục, do đó hoạt động sản xuất kinh doanh tại sân bay cũng tốt lên.

Tại thị trường trong nước, Sasco là một trong những doanh nghiệp dịch vụ hàng không lớn nhất. Trong đó, công ty này chuyên quản lý và vận hành hệ thống cửa hàng miễn thuế, bán hàng lưu niệm, nhà hàng, phòng chờ tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Ngoài ra, công ty của ông Johnathan Hạnh Nguyễn còn vận hành hệ thống phòng chờ thương gia, cửa hàng miễn thuế tại sân bay Cam Ranh, cung cấp suất ăn hàng không và đầu tư một số dự án bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng ở Phú Quốc.