Công ty liên quan đường dây buôn lậu xăng dầu hoạt động ra sao?

Công ty cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm có hàng chục cửa hàng bán lẻ và đại lý ở miền Nam. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn đang khảo sát xây dựng tổng kho xăng dầu ở Hà Tĩnh.

Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Huy Lập (61 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm) về tội Buôn lậu.

Đây là động thái mới nhất khi Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an mở rộng điều tra chuyên án buôn lậu xăng dầu 920G do Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP.HCM) cầm đầu.

Slogan ‘niềm tin là sức mạnh’

Công an tỉnh Đồng Nai xác định Công ty cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm (trụ sở tại số 60A đường Hoàng Quốc Việt, quận 7, TP.HCM) có 6 cổ đông. Doanh nghiệp này đăng ký hoạt động lần đầu ngày 31/12/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 29/6/2020, với vốn đầu tư 153 tỷ đồng .

Phúc Lâm Petro có 11 cửa hàng bán lẻ và hàng chục đại lý ở khắp các tỉnh thành phía nam. Ngày 26/5/2020, Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Phúc Lâm nhận quyết định trở thành Thương nhân Xuất Nhập Khẩu Xăng Dầu - Đầu mối xăng dầu từ Bộ Công Thương.

Trên trang web, công ty này giới thiệu sản phẩm xăng dầu của họ được nhập khẩu từ Singapore (dầu DO) và Hàn Quốc (xăng A95).

Công an khám xét Công ty cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm. Ảnh: T.L.

Phúc Lâm Petro chọn slogan: "Niềm tin là sức mạnh” và đặt mục tiêu trở thành đơn vị phân phối dẫn đầu trong lĩnh vực, cung cấp xăng dầu đúng tiêu chuẩn với giá tốt nhất.

"Thông qua nguồn nhiên liệu chất lượng, Phúc Lâm mong muốn hỗ trợ hết mình cho việc kinh doanh và sản xuất của nhiều đối tác và kết nối giao thông thuận tiện cho cộng đồng, qua đó góp phần phát triển xã hội và mang lại cuộc sống thoải mái và thịnh vượng hơn", website của công ty này đề cập.

Ngoài ra, khi giới thiệu công ty, Phúc Lâm Petro còn bày tỏ mong muốn thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài với khách hàng, cam kết giữ vững chất lượng sản phẩm, đảm bảo về số lượng với mức giá chiết khấu tốt nhất.

Đầu tư dự án tổng kho xăng dầu tại Hà Tĩnh

Trong 7 năm hoạt động, Phúc Lâm Petro chủ yếu hoạt động tại các tỉnh thành phía nam và khu vực Tây Nguyên. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đang có xu hướng đẩy mạnh phát triển ra các tỉnh phía bắc. Trong đó, dự án tổng kho xăng dầu Phúc Lâm Petro Hà Tĩnh được xem là đòn bẩy.

Tháng 8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ký văn bản chấp thuận về mặt chủ trương cho Công ty cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm được khảo sát, nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất đầu tư dự án tổng kho xăng dầu tại Phúc Lâm Petro Hà Tĩnh tại Khu kinh tế Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh).

Công an khám xét một cây xăng ở TP.HCM liên quan đến đường dây xăng dầu giả. Ảnh: Lê Trai.

Theo văn bản này, UBND tỉnh Hà Tĩnh cho phép Công ty Cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm thực hiện các nội dung nêu trên đến ngày 30/10/2020 và tự chịu trách nhiệm về toàn bộ chi phí đã bỏ ra trong quá trình triển khai.

Để thực hiện dự án, Phúc Lâm Petro làm việc với Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng để thống nhất phương án thoả thuận dùng chung cảng xăng, dầu hiện có. Trường hợp cần thiết phải đầu tư xây dựng thêm càng xăng, dầu, công ty cần nghiên cứu, khảo sát, lựa chọn vị trí, quy mô phù hợp để báo cáo UBND tỉnh.

Dự án xây dựng kho xăng dầu được chia làm 3 giai đoạn, với sức chứa dự kiến khoảng 60.000 m3.

Đêm 6/2, cảnh sát đồng loạt khám xét các cây xăng, kho hàng tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM để điều tra đường dây buôn lậu xăng giả do Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP.HCM) cầm đầu. Hôm đó, cơ quan điều tra thu giữ 2 tàu biển có tải trọng 1.500 tấn, 5 sà lan có tải trọng từ 400 đến 1.000 tấn, 6 xe bồn, gần 2,7 triệu lít xăng, 4 thùng hóa chất để tạo màu, trên 100 tỷ đồng ... Đường dây này bị cáo buộc cung cấp trung bình trên 1 triệu lít xăng giả ra thị trường mỗi ngày. Từ tháng 8/2020 đến khi bị phát hiện, 200 triệu lít xăng giả đã được nhóm nghi phạm cung cấp ra thị trường. Đến nay, cảnh sát đã khởi tố 53 bị can về tội Buôn lậu, một bị can về tội Hối lộ.