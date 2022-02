Công ty giải trí nhỏ đe dọa vị trí của YG, SM

Nhiều công ty vừa và nhỏ đang vươn lên ở thị trường âm nhạc Hàn Quốc. Điều này góp phần thay đổi cục diện Kpop vốn bị thống trị bởi SM, YG, JYP hay HYBE.

Ngày 21/2, tờ The Korea Times đưa tin về sự phát triển của các công ty giải trí vừa và nhỏ ở Hàn Quốc. Theo The Korea Times, ngành công nghiệp Kpop phần lớn bị chi phối bởi những công ty giải trí được gọi là "Big 4" gồm SM, YG, JYP và HYBE.

Họ đại diện cho những ngôi sao có khả năng phát triển tốt nhất, như BTS, NCT, BlackPink hay TWICE. Sức ảnh hưởng lớn của họ thể hiện rõ nhất ở doanh số bán album vật lý. Các ca sĩ từ 4 công ty giải trí kể trên chiếm 60,9% tổng doanh thu vào năm 2021, theo Gaon Chart.

The Korea Times nhận định Kpop là môi trường không dễ cạnh tranh. Tuy nhiên, hiện tại có khá nhiều công ty vừa và nhỏ đang tạo ra những bước đột phá. Họ có những nhóm nhạc mới nổi để dẫn dắt thế hệ tiếp theo của Kpop. Trong số đó nổi bật nhất có thể kể đến KQ Entertainment và High-Up Entertainment. Họ là công ty quản lý của nhóm nhạc ATEEZ và StayC.

ATEEZ bán được 700.000 bản album. Ảnh: KQ Entertainment.

KQ Entertainment trước đây được gọi là Seven Seasons, nhưng đổi tên vào năm 2016. KQ Entertainment đang điều hành 2 công ty con là Seven Seasons và KQ Produce. Đây cũng là công ty từng quản lý Block B và ca sĩ kiêm nhạc sĩ Eden, Maddox.

Năm 2018, KQ Entertainment ra mắt ATEEZ - nhóm nhạc 8 thành viên gồm Hong Joong, Seong Hwa, Yunho, Yeo Sang, San, Mingi, Woo Young và Jong Ho. Nhiều chuyên gia Kpop chỉ ra công ty đã sử dụng một chiến thuật thông minh. Họ tích cực quảng bá ATEEZ trên thị trường quốc tế ngay khi nhóm ra mắt, nhờ đó xây dựng lượng người hâm mộ toàn cầu đông đảo.

Nhóm chiến thắng giải thưởng Worldwide Fans 'Choice tại Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2019 ngay sau khi ra mắt và gần đây kết thúc chuyến lưu diễn tại Mỹ mang tên The Fellowship: Beginning Of The End. Chuyến lưu diễn thu hút 70.000 khán giả.

"Sau chuyến lưu diễn tại Mỹ của ATEEZ, khoảng 100.000 người đã gia nhập cộng đồng người hâm mộ chính thức của nhóm", KQ Entertainment cho biết. Không nằm trong Big 4 nhưng ATEEZ vẫn vào top 20 album có doanh thu cao nhất năm 2020 trên Gaon. Họ là nhóm duy nhất nằm ngoài Big 4 đạt được thành tích trên. Nhóm đứng hạng 18 với album ZERO: FEVER Part. 3 bán được hơn 700.000 bản.

StayC nổi tiếng ngay khi ra mắt. Ảnh: High-Up Entertainment.

Một công ty quy mô nhỏ khác đang thu hút sự chú ý của công chúng là High-Up Entertainment. Công ty được thành lập năm 2017 bởi bộ đôi nhà sản xuất, sáng tác âm nhạc nổi tiếng Black Eyed Pilseung. Họ cho ra mắt vô số bản hit, chẳng hạn như Only You của miss A (2015) và Cheer Up của TWICE (2016).

StayC - bao gồm Sumin, Sieun, Isa, Seeun, Yoon và J - là nhóm nhạc nữ đầu tiên được tạo ra bởi High-Up. Kể từ khi ra mắt với ca khúc So Bad vào năm 2020, nhóm nhạc 6 thành viên đã giành nhiều giải thưởng, bao gồm hạng mục Tân binh của năm tại lễ trao giải Golden Disc 2022.

Những bài hát chất lượng do Black Eyed Pilseung sáng tác đã đóng vai trò quan trọng trong việc nâng tầm danh tiếng của StayC. Ngay sau khi ra mắt, nhóm trở thành ngôi sao với ca khúc ASAP sôi động. Bài hát mới nhất của nhóm Stereotype cũng tiếp nối thành công và đứng đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc ngay sau khi phát hành. Chỉ mất 10 tháng để StayC đạt được thành tích này.