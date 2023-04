Công ty do ông Lê Thanh Thản làm Chủ tịch HĐQT lãi tăng 114% quý I

Một doanh nghiệp kinh doanh khách sạn, nhà hàng ở Nghệ An do đại gia Lê Thanh Thản làm Chủ tịch HĐQT ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận tới 114% chỉ trong 3 tháng đầu năm.

Theo báo cáo tài chính quý I vừa công bố của Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông (PDC), trong 3 tháng đầu năm, doanh nghiệp do ông Lê Thanh Thản làm Chủ tịch HĐQT ghi nhận 12,8 tỷ đồng doanh thu, tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá vốn hàng bán chiếm 8 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp này chỉ đạt 4,7 tỷ đồng , gấp 2,3 lần so với quý I/2022. Sau khi trừ các loại chi phí và thuế, PDC lãi 1,8 tỷ đồng , trong khi cùng kỳ năm ngoái ghi nhận mức lỗ gần 265 triệu đồng.

Lý giải về mức tăng đột biến này, ban lãnh đạo doanh nghiệp kinh doanh khách sạn, nhà hàng này cho biết do nguyên nhân mức độ tăng của doanh thu lớn hơn so với mức độ tăng của chi phí dẫn đến lợi nhuận sau thuế quý này tăng 114% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong năm 2023, công ty của đại gia Lê Thanh Thản lên kế hoạch doanh thu đạt 62,2 tỷ đồng , lãi trước thuế 7,5 tỷ đồng . Như vậy, kết thúc 3 tháng đầu năm doanh nghiệp này mới đạt hơn 20% kế hoạch doanh thu và 24% kế hoạch lợi nhuận.

Kết thúc quý I, tổng tài sản của PDC ở mức 271 tỷ đồng , tăng nhẹ so với đầu năm, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền chỉ chiếm hơn 6,5 tỷ đồng . Nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 138 tỷ đồng , chủ yếu là nợ ngắn hạn.

KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG

Nhãn Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Quý I/2023 Doanh thu tỷ đồng 54 94.5 60.2 53.1 42.6 21.2 49.5 12.8 Lợi nhuận sau thuế

4.9 6.4 0.1 1.7 -8.6 -14.8 4.8 1.8

Đáng chú ý, tại doanh nghiệp này, ông Lê Thanh Thản (73 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) đang nắm 3 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 20% vốn điều lệ công ty; ông Đỗ Trung Kiên, con rể ông Thản đang nắm 2,85 triệu cổ phiếu PDC chiếm tỷ lệ 19%; bà Lê Thị Hoàng Yến, con gái ông Thản và là thành viên HĐQT nắm hơn 1,4 triệu cổ phiếu PDC tương ứng tỷ lệ 9,37% vốn điều lệ.

Như vậy, riêng gia đình ông Lê Thanh Thản đang sở hữu khoảng 7,25 triệu cổ phiếu PDC tương ứng khoảng 48,37% vốn điều lệ Du lịch dầu khí Phương Đông.

Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông tiền thân là Khách sạn Phượng Hoàng thành lập năm 1994. Tháng 2/2008, doanh nghiệp chuyển sang hình thức cổ phần với vốn điều lệ ban đầu là 150 tỷ đồng . Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là dịch vụ nhà hàng, khách sạn, và điều hành tour du lịch.

Từ tháng 3/2010, công ty trở thành đơn vị thành viên của Tổng Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) sau khi Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ 60,39% vốn góp tại Du lịch Dầu khí Phương Đông.

Đến năm 2011, PTSC chuyển nhượng lại toàn bộ cổ phần nắm giữ cho hai tổ chức là Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (tỷ lệ 49,5%) và OceanBank (tỷ lệ 10,9%). Hai đơn vị này lần lượt bán hết cổ phần vào năm 2015 và 2018.

Hiện, danh sách cổ đông lớn nhất của PDC là bà Lê Kim Giang, ông Lê Thanh Thản, bà Lê Thị Hoàng Yến (nhóm lãnh đạo tại Tập đoàn khách sạn Mường Thanh). Đáng chú ý, mặc dù là Chủ tịch HĐQT trong doanh nghiệp này nhưng đại gia Lê Thanh Thản chỉ nhận mức thù lao 3 triệu đồng/tháng trong năm vừa qua.

Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông hiện có 1 đơn vị trực thuộc là khách sạn Mường Thanh Phương Đông hoạt động lĩnh vực chính là kinh doanh khách sạn, nhà hàng, biệt thự, lữ hành, thương mại...

Mới đây, VKSND TP Hà Nội vừa ra thông báo về việc truy tố bị can Lê Thanh Thản ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử về tội Lừa dối khách hàng. VKS cáo buộc ông Lê Thanh Thản đã bán 488 căn hộ cho 488 khách hàng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ). Qua đó, bị can thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 481 tỷ đồng .