Công ty của ‘nhà thiết kế triệu USD’ Quách Thái Công làm ăn thua lỗ

Dù tuyên bố khách phải mua 500.000 USD nội thất thì mới nhận công trình, công ty của Quách Thái Công chỉ ghi nhận 33,6 tỷ đồng doanh thu năm 2019. Doanh nghiệp báo lỗ hơn 1 tỷ.

Cuối năm 2012, nhà thiết kế nội thất Quách Thái Công từ Đức trở về Việt Nam. Hai năm sau, ông đứng ra thành lập Công ty TNHH Thái Công Việt Nam và làm tổng giám đốc, trụ sở chính công ty đặt tại 215A1 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP.HCM.

Công ty Thái Công chuyên thực hiện những dự án thiết kế, trang trí nội thất, cung cấp nội thất cho các biệt thự, căn hộ cá nhân và các nhà hàng, khách sạn, bất động sản sang trọng. Ngoài ra, doanh nghiệp này kinh doanh thêm một nhà hàng, với phong vị là ẩm thực Việt cao cấp.

Nhà thiết kế nội thất Quách Thái Công. Ảnh: thaicong.com.

Giai đoạn 2016-2019, kết quả kinh doanh của Thái Công Việt Nam tăng trưởng ổn định, nhưng ở mức bèo so với chia sẻ “Khách phải mua 500.000 USD (khoảng 11,5 tỷ đồng ) tiền nội thất thì bên tôi mới nhận công trình” mới đây của nhà thiết kế người Đức gốc Việt.

Cụ thể, năm 2016, doanh thu thuần của công ty chỉ đạt 8,6 tỷ đồng , lãi gộp 4,6 tỷ, tương ứng với biên lợi nhuận gộp khoảng 53%. Cuối năm, Thái Công báo lỗ 6 triệu đồng.

Đến năm 2017 và 2018, nguồn thu của doanh nghiệp cải thiện dần lên 17 tỷ đồng rồi 34 tỷ, lợi nhuận gộp lần lượt là 8 tỷ đồng rồi 11 tỷ. Lợi nhuận sau thuế từ 366 triệu đồng năm 2017 thành 514 triệu đồng trong năm 2018.

Sang năm 2019, doanh thu công ty của nhà thiết kế Quách Thái Công giảm nhẹ 2%, xuống 33,6 tỷ đồng . Tuy nhiên, lợi nhuận gộp lại tăng lên gần 12 tỷ đồng . Thái Công Việt Nam lúc này lỗ hơn 1 tỷ đồng .

KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA THÁI CÔNG VIỆT NAM

Nhãn Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Doanh thu thuần column tỷ đồng 8.6 17.3 34.4 33.6 Lợi nhuận sau thuế spline triệu đồng -6 366 514 -1133

Tại thời điểm 31/12/2019, quy mô tổng tài sản của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trang trí nội thất này đạt 65 tỷ đồng , trong đó vốn chủ sở hữu âm 317 triệu. Lỗ lũy kế đã vượt cả vốn điều lệ.

Năm 2020, sau nhiều lần kiên quyết từ chối bán hàng trực tuyến vì giá trị thẩm mỹ khác biệt của dòng sản phẩm nội thất, nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Thái Công Interior Design quyết định mở cửa hàng online. Bên cạnh đó, doanh nghiệp này tích cực sử dụng các kênh mạng xã hội để tăng tương tác với khách hàng.

Quách Thái Công (sinh năm 1972) là một nhà thiết kế nội thất người Đức gốc Việt. Năm 2004, ông cho ra đời thương hiệu Thái Công Interior Design, bắt đầu với một showroom ở phố Eppendorfer Weg, Hamburg, Đức. Ba năm sau, Công ty Thái Công GmbH & Co.KG được thành lập.

Ông từng đạt được nhiều giải thưởng trong lĩnh vực thiết kế và trang trí nội thất như Infinity Award do Hội đồng ICP ở New York, Mỹ trao tặng, Sư Tử Vàng ở Cannes, Pháp và giải Đồng do Hội đồng ADC ở Đức vinh danh.

Mới đây, Quách Thái Công chia sẻ trên Facebook: "Nhiều khách hàng đến đây nói chuyện xong rút lui rất mau vì bên tôi đưa điều kiện khá táo bạo: Khách phải mua 500.000 USD tiền nội thất thì bên tôi mới nhận công trình".

Quan điểm trên nhận được nhiều ý kiến tranh luận, phía đồng tình cho rằng làm như vậy sẽ lọc được phân khúc khách hàng phù hợp, trong khi phần còn lại lập luận hành động thể hiện sự tự cao, thích thể hiện và thiếu tôn trọng khách hàng.