Công ty của bầu Đức bất ngờ có doanh thu từ bán bò thịt

Mảng kinh doanh mới là heo và bò thịt đã bổ sung một phần hao hụt của mảng trái cây, mủ cao su do không còn hợp nhất với HAGL Agrico.

Công ty Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu thuần giảm mạnh 20% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống mức 550 tỷ đồng .

Nguồn thu chủ lực vẫn đến từ bán trái cây với giá trị 220 tỷ đồng , chiếm 40% doanh thu thuần. Tuy nhiên con số nay đã giảm 58% so với cùng kỳ do tập đoàn không còn hợp nhất doanh thu với nhóm công ty HAGL Agrico.

Trong khi đó nguồn thu từ mủ cao su tiếp tục biến mất kể từ đầu năm 2020 đến nay do không còn hợp nhất với HAGL Agrico.

CƠ CẤU DOANH THU CỦA HAGL

Nhãn Trái cây Bán heo Bán hàng hóa Bán bò thịt Mủ cao su Dịch vụ khác Quý III/2021 Tỷ đồng 220 183 85 26 0 40 Quý III/2020

527 0 21 0 54 99

Mảng kinh doanh mới là chăn nuôi heo thu về 183 tỷ đồng và lũy kế 9 tháng đầu năm thu về 442 tỷ. Mảng này bắt đầu phát sinh doanh thu từ quý IV/2020 khi tập đoàn bắt đầu hợp nhất công ty Chăn nuôi Gia Lai.

Đáng chú ý hơn khi HAGL cũng bắt đầu ghi nhận một nguồn thu mới từ bán bò thịt với doanh số 27 tỷ đồng . Nguồn thu từ bò chỉ chính thức phát sinh từ quý này sau một thời gian dài không có ghi nhận.

Trước đây HAGL từng có dự án nuôi bò sữa và bò thịt từ giữa năm 2014 với tổng vốn đầu tư lên đến hơn 6.000 tỷ đồng , kế hoạch nuôi 236.000 còn bò. Dự án được kỳ vọng thay đổi cơ cấu doanh thu cho tập đoàn với nguồn thu chuyển dịch sang bò thịt, sữa tươi và thậm chí là phân bò.

Công ty lần đầu phát sinh doanh thu từ bò từ quý II/2015 với con số 766 tỷ đồng và có lãi 289 tỷ. Tính riêng giai đoạn 2015-2016, doanh thu từ đàn bò của tập đoàn mang về hơn 6.000 tỷ đồng . Tuy nhiên mảng kinh doanh này sau đó liên tục sa sút do bầu Đức muốn tập trung vào mảng trái cây, doanh thu giai đoạn 2017-2018 chưa đến 900 tỷ đồng và từ năm 2019 đã không còn ghi nhận doanh thu.

KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA HAGL

Nhãn Quý III/2019 Quý IV Quý I/2020 Quý II Quý III Quý IV Quý I/2021 Quý II Quý III Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng -560 -343 -78 -65 -568 -1526 -69 87 22

Tái cơ cấu các nguồn thu cũng dẫn đến biến động về hiệu quả, HAGL ghi nhận lợi nhuận gộp quý III lên gần 177 tỷ đồng , cải thiện đáng kể so với khoản lỗ gộp 56 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái; biên lãi gộp bình quân gần 32%.

Cụ thể lãi gộp từ mảng trái cây đạt 85 tỷ đồng , tương ứng tỷ suất sinh lời gần 39% nhưng vẫn thấp hơn mức đỉnh cao trước đây từng lên đến 56%. Chăn nuôi heo mang về 53 tỷ đồng lợi nhuận gộp, còn bán bò thịt thu lãi gộp gần 1 tỷ đồng .

Một điểm đáng lưu ý khác là chi phí tài chính đột biến 691 tỷ đồng do trích lập dự phòng giảm giá khoản đầu tư vào HAGL Agrico. Bù lại tập đoàn đã hoàn nhập gần 500 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp nên vẫn có lãi ròng gần 24 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 187 tỷ). Đây là quý thứ 2 liên tiếp công ty của bầu Đức có lãi trở lại sau chuỗi ngày chìm trong thua lỗ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, HAGL ghi nhận doanh thu giảm phân nửa so với cùng kỳ chỉ còn 1.386 tỷ đồng . Trừ đi giá vốn và chi phí hoạt động cao khiến, tập đoàn có lãi trở lại hơn 30 tỷ đồng , cải thiện đáng kể so với mức lỗ 1.965 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Theo kế hoạch sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ tổ chức vào tháng 11 tới đây, ban lãnh đạo đặt kế hoạch năm 2021 với doanh thu thuần 2.055 tỷ đồng và dự kiến có lãi sau thuế 104 tỷ đồng sau thuế. Như vậy công ty đã thực hiện được 29% kế hoạch lợi nhuận năm.