Công ty cần làm gì trong xu hướng 'tuyển dụng thầm lặng'

Năm 2023, "tuyển dụng thầm lặng" (quiet hiring) sẽ trở nên phổ biến ở nơi làm việc. Nó mô tả việc công ty thuê nhân sự ngắn hạn hoặc luân chuyển vị trí của đội ngũ hiện tại.

Trong bối cảnh "tuyển dụng thầm lặng" các công ty cần quan tâm nhân viên hơn. Ảnh: MCI Institute.

Chia sẻ với CNBC Make It, bà Michelle Labbe - Giám đốc nhân sự của Công ty nhân sự Toptal - cho biết "tuyển dụng thầm lặng" (quiet hiring) đồng nghĩa với việc những công ty thành công nhất trong năm 2023 sẽ là công ty tập trung cao độ vào việc giữ chân nhân viên.

Một khảo sát điều hành nhân sự hàng năm của Mỹ cho thấy 47% chuyên gia nhân sự nhận định việc giữ chân nhân viên sẽ là "thách thức lớn nhất" của họ trong năm 2023.

CNBC Make It liệt kê những giải pháp dưới đây để nơi làm việc cải thiện khả năng giữ chân nhân viên.

Các giải pháp giữ chân nhân viên

Theo bà Labbe, các công ty phát triển lớn mạnh thường xuyên tiến hành nhiều cuộc khảo sát và tổ chức đăng ký để theo dõi mức độ tương tác của nhân viên. Ngược lại, các công ty thất bại thì không.

Mức độ tương tác thấp là dấu hiệu đầu tiên cho thấy nhân viên sẽ sớm nghỉ việc. Trước thực trạng này, người lãnh đạo công ty cần can thiệp để thay đổi, vì theo dữ liệu của Gallup, người quản lý có khoảng 70% trách nhiệm ảnh hưởng mức độ gắn kết của nhân viên.

Bà Labbe cho biết thêm để tăng khả năng giữ chân nhân viên, công ty cũng cần chú ý đến việc luân chuyển vị trí của nhân sự khi "tuyển dụng thầm lặng".

"Hầu hết mọi người có xu hướng thích làm những công việc mà họ giỏi. Do đó, nếu nhân viên trong công ty của bạn có những kỹ năng tốt hơn ở các bộ phận khác, bạn có thể thay đổi bộ phận làm việc của họ và cần truyền đạt lý do của việc thay đổi này là cần thiết. Đồng thời trấn an họ công việc cũ của họ vẫn mang lại giá trị và nó vẫn ở đó đợi họ đến khi hoàn thành xong nhiệm vụ mới này", bà Labbe nói.

Bên cạnh đó, bà Labbe cũng đề xuất một điều chỉnh đơn giản hơn để tăng tỷ lệ giữ chân nhân viên là công ty nên cung cấp lộ trình nghề nghiệp cho nhân sự. Việc trò chuyện với người quản lý hoặc bộ phận nhân sự về các cơ hội thăng tiến sẽ giúp nhân viên nhìn thấy bản thân được lợi như thế nào khi gắn bó với công ty.

Nhân viên không nên vội vàng nghỉ việc

Trang CNBC Make It nhận định trong trường hợp công ty không cố gắng cải thiện sự gắn kết hoặc hỗ trợ nghề nghiệp lâu dài, nhân viên có thể cân nhắc các lựa chọn của mình "một cách lặng lẽ"; tuy nhiên, không nên hấp tấp và ầm ĩ.

Đối với những nhân viên có ý định nghỉ việc, bà Labbe đề xuất "hình mẫu" nghỉ việc hiệu quả là "những nhân viên boomerang" hoặc những nhân viên trở lại công ty cũ sau một thời gian làm việc ở nơi khác. Những nhân viên này khi rời khỏi nơi làm việc đều không gây bất hòa với công ty cũ.

"Để đạt được mục tiêu nghỉ việc hiệu quả, các nhân viên đừng làm sếp ngạc nhiên, hãy giữ thái độ tích cực trong buổi phỏng vấn thôi việc và tạo một kế hoạch chuyển tiếp để bản thân giảm thiểu gánh nặng cho đồng nghiệp", bà Labbe nói.

Theo bà Labbe, việc để lại ấn tượng tích cực khi nghỉ việc sẽ giúp tương lai trở về công ty cũ của nhân viên trở nên rộng mở hơn nếu chẳng may họ không thể thích ứng với môi trường ở cơ quan mới.