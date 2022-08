Công ty bầu Đức chuẩn bị bán gà

Hoàng Anh Gia Lai đang nuôi thí điểm 100.000 con gà trên diện tích 2 ha tại huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai và dự kiến ra mắt sản phẩm vào tháng 11.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã soát xét, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - mã: HAG) thu về 2.036 tỷ đồng , tăng 147% so với cùng kỳ năm 2021. Lãi sau thuế theo đó vượt 522 tỷ đồng , vượt trội con số 8,3 tỷ đồng trong năm ngoái.

Lợi nhuận gộp của doanh nghiệp tăng 357 tỷ đồng , chủ yếu đến từ doanh thu bán trái cây và hàng hóa. Bên cạnh đó, hoạt động bán heo cũng mang lại nguồn lợi lớn cho công ty.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm 188 tỷ đồng nhờ khoản lãi từ hoạt động thanh lý các khoản đầu tư giảm so với cùng kỳ năm 2021. Mặt khác, chi phí tài chính tăng 675 tỷ đồng do tập đoàn trích dự phòng các khoản đầu tư vào nhóm công ty HNG. Ngoài ra, lỗ chênh lệch tỷ giá cũng tăng cao so với năm ngoái.

Đáng chú ý, đơn vị kiểm toán lưu ý doanh nghiệp có khoản lỗ lũy kế 3.938 tỷ đồng tính tới cuối quý II. Điều kiện này cùng một số vấn đề khác cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của tập đoàn.

LỢI NHUẬN CỦA HAGL DẦN CẢI THIỆN Nguồn: BCTC DN; Tổng hợp Nhãn 2016 2017 2018 2019 2020 2021 7 tháng/2022 Kế hoạch 2022 Lợi nhuận sau thuế tỷ đồng -1503 372 6 -1809 -2383 128 657 1120

Theo giải trình từ phía doanh nghiệp, tại ngày lập báo cáo, HAGL cho biết đã lập kế hoạch cho 12 tháng tiếp theo bao gồm dòng tiền tạo ra từ việc thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính, thu hồi nợ từ các đối tác, phát hành cổ phiếu riêng lẻ, tiền đi vay ngân hàng thương mại và từ các dự án đang triển khai.

Bên cạnh nuôi heo, tập đoàn đang nuôi thí điểm 100.000 con gà trên diện tích 2 ha tại huyện Mang Yang, Gia Lai và dự kiến đưa sản phẩm ra thị trường vào tháng 11.

Lãnh đạo doanh nghiệp đặt mục tiêu sản xuất một triệu con heo mang thương hiệu Heo ăn chuối Bapi trong năm 2023, đồng thời tìm đối tác mở rộng sản xuất và các sản phẩm chế biến từ heo.

Dự kiến doanh thu từ các sản phẩm chuối, heo và gà sẽ giúp HAGL trả nợ và mở rộng kinh doanh.

Sản phẩm Heo ăn chuối Bapi được doanh nghiệp ra mắt từ tháng 3. Sơ bộ nửa đầu năm, công ty của bầu Đức tiêu thụ đến 82.529 con heo thịt và 109.807 tấn chuối (trong đó chuối cho xuất khẩu là 81.569 tấn và 28.238 tấn chuối dùng cho sản xuất thức ăn chăn nuôi).

Doanh thu đạt tổng cộng 1.867 tỷ đồng , gồm 1.094 tỷ từ ngành trái cây, 439 tỷ đồng từ hoạt động chăn nuôi và và ngành phụ trợ đạt 334 tỷ đồng .

Tính riêng tháng 7, tập đoàn xuất bán được 23.432 con heo thịt và tiêu thụ 28.986 tấn cây ăn trái. Trong đó sản lượng chuối xuất khẩu chiếm 18.687 tấn và chuối dùng làm thức ăn cho gia súc là 10.299 tấn.

Tính lũy kế từ đầu năm, ông lớn ngành nông nghiệp xuất bán 105.961 con heo thịt và tiêu thụ 138.792 tấn trái cây (trong đó trái cây xuất khẩu chiếm 100.255 tấn và dùng cho sản xuất nội bộ 38.537 tấn).

Doanh thu thuần sau 7 tháng hoạt động là 2.260 tỷ và lợi nhuận sau thuế thu về 657 tỷ đồng .

Mới đây, HAGL được chấp thuận dự án có quy mô trồng 1.550 ha cây ăn trái và xây dựng chuồng trại chăn nuôi 560.000 con heo thịt, 24.000 con heo giống trên diện tích 108 ha tại địa bàn tỉnh Gia Lai, dự kiến đi vào kinh doanh vào cuối năm. Tổng mức đầu tư của dự án vào khoảng 1.852 tỷ đồng ; trong đó hơn 538 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có từ tỉnh Gia Lai và vốn hỗ trợ từ HAGL là 1.313 tỷ đồng .

Tập đoàn đang triển khai phương án chào bán riêng lẻ gần 162 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/đơn vị cho 9 nhà đầu tư (2 tổ chức và 7 cá nhân). Công ty TNHH Glory Land mua 38 triệu cổ phiếu và Công ty Quản lý quỹ Cát Việt mua 47,6 triệu cổ phiếu.