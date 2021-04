Công ty bất động sản cho phép trả tiền thuê nhà bằng Bitcoin

Công ty bất động sản của tỷ phú Rick Caruso mới đây thông báo đã đầu tư vào Bitcoin và sẽ cho phép khách hàng dùng loại tiền mã hóa này để trả tiền thuê nhà.

CNBC đưa tin công ty bất động sản Caruso của tỷ phú Rick Caruso là một trong những tổ chức mới nhất tham gia vào tiền mã hóa. Công ty đã đầu tư một phần vốn vào Bitcoin, hợp tác với sàn giao dịch tiền mã hóa Gemini và chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin.

"Chúng tôi tin rằng tiền mã hóa có thể tiếp tục phát triển. Bitcoin sẽ là khoản đầu tư đúng đắn của chúng tôi", tỷ phú Caruso khẳng định trong cuộc phỏng vấn với CNBC.

Caruso sở hữu một trung tâm mua sắm ngoài trời The Grove ở Los Angeles và khu căn hộ cao cấp The Americana at Brand tại Glendale (bang California).

Bitcoin - đồng tiền mã hóa phổ biến nhất thế giới - đang được ngày càng nhiều tổ chức đầu tư và công ty lớn chấp nhận. Đó là một trong những động lực khiến giá Bitcoin tăng phi mã 12 tháng qua. Tính từ đầu năm nay, đồng tiền này đã tăng giá trị hơn 94%. Hiện, Bitcoin được giao dịch quanh ngưỡng 56.600 USD /đồng, theo dữ liệu của Coin Desk.

Hồi đầu năm nay, hãng xe điện Tesla của tỷ phú Elon Musk thông báo đã đầu tư vào Bitcoin và chấp nhận thanh toán bằng loại tiền mã hóa này. CEO Twitter Jack Dorsey cũng là một trong những nhà đầu tư của Bitcoin.

Trung tâm mua sắm ngoài trời The Grove ở Los Angeles của Caruso. Ảnh: Getty Images.

Hôm 31/3, Goldman Sachs cho biết đang tìm cách mở rộng hoạt động đầu tư, từ "Bitcoin, các hợp đồng phái sinh đến những công cụ đầu tư truyền thống khác". Ngân hàng New York Mellon Corp. cũng phát triển một nền tảng cho các tài sản kỹ thuật số và truyền thống.

"Bạn có thể sử dụng tiền mã hóa để chi tiêu trên các khu bất động sản của chúng tôi, từ nghỉ dưỡng đến trả tiền thuê nhà", ông Caruso khẳng định. Vị tỷ phú khẳng định ván cược của công ty vào tiền mã hóa là "dài hạn".

"Đó không phải một năm hay năm năm tới. Chúng tôi trông chờ vào cả thập kỷ tiếp theo", ông nói thêm.