'Công tố viên quân sự Do Bae Man' tái hiện loạt bê bối của sao Hàn

Các vụ án xuất hiện trong "Công tố viên quân sự Do Bae Man" hầu hết dựa trên những câu chuyện có thật từng gây rúng động dư luận Hàn Quốc. Phim đang được phát sóng trên FPT Play.

Công tố viên quân sự Do Bae Man (Military Prosecutor Doberman) sau khi tiên phong đưa chủ đề tòa án binh lên màn ảnh nhỏ đã nhanh chóng chứng tỏ sức hút với lượng rating tăng dần đều.

Xoay quanh hành trình vạch trần âm mưu đủ sức đẩy quân đội đến bờ vực sụp đổ của 2 công tố viên Do Bae Man (Ahn Bo Hyun) và Cha Woo In (Jo Bo Ah), phim ghi điểm nhờ sở hữu kịch bản chặt chẽ, những cảnh hành động mãn nhãn cùng dàn diễn viên hợp vai.

Bên cạnh đó, tính hiện thực cũng là yếu tố quan trọng làm nên thành công cho tác phẩm. Nếu thường xuyên theo dõi tin tức Kbiz, người xem dễ dàng nhận ra loạt bê bối xuất hiện trong series này vốn được lấy cảm hứng từ sự kiện có thật, từng khiến báo giới Hàn Quốc tốn không ít giấy mực.

Những vụ trốn nhập ngũ động trời

Nhìn chung, giới nam nghệ sĩ nói riêng và người nổi tiếng nói chung tại Hàn Quốc đều khá e ngại chuyện đi lính. Bởi lẽ, sự thay đổi chóng mặt, khó lường của thị hiếu khán giả trong thời gian dài tòng quân đủ để đào thải họ khỏi thị trường giải trí.

Công tố viên quân sự Do Bae Man tái hiện nhiều bê bối của các sao Kbiz.

Năm 2010, MC Mong - chủ nhân bản hit Sick enough to die - từng nhổ 2 chiếc răng hàm để "được" miễn trừ nghĩa vụ quân sự. Sau khi báo chí vào cuộc làm rõ, nam ca sĩ phải ngồi tù 6 tháng và chịu lệnh cấm sóng từ nhà đài suốt nửa thập niên.

Giữ cương vị huấn luyện viên tại chương trình Produce 101 mùa 2, rapper Don Mills cũng nhận án phạt 24 tháng tù treo vì phạm tội tương tự. Lợi dụng quy định nghiêm ngặt về cân nặng, Don Mills chủ động tăng trọng lượng cơ thể lên 116 kg để không đạt tiêu chuẩn phục vụ quân đội.

Tình tiết tương tự cũng được đề cập trong Công tố viên quân sự Do Bae Man. Cụ thể, Chủ tịch No Tae Nam của Tập đoàn IM Defense bị ám ảnh bởi thông báo triệu tập nghĩa vụ. Do đó, Tae Nam không ngại dùng tiền "nhờ vả" Do Bae Man ngụy tạo bệnh án, thậm chí mua chuộc bác sĩ khám sức khỏe để đạt được mục đích của mình.

Thực trạng trốn nhập ngũ của sao nam Hàn Quốc được đề cập trong bộ phim.

Biệt đãi cho người nổi tiếng

Ngoài vấn nạn né tránh nhập ngũ, hàng loạt nam nghệ sĩ Hàn Quốc còn bị tố nhận đãi ngộ vô lý trong thời gian tòng quân. Theo đài KBS, những binh sĩ nổi tiếng hoặc "có điều kiện" nhận trung bình 82 ngày phép, tức nhiều hơn một tháng so với công dân bình thường.

Trong đó, nổi bật có thể kể đến Kim Min Suk - tài tử tham gia series Hậu duệ mặt trời và Chuyện tình bác sĩ - từng nghỉ tổng cộng 88 ngày; hay Lee Jong Hyun - cựu thành viên đầy tai tiếng của nhóm nhạc CNBlue - nghỉ 81 ngày nhờ đặc quyền.

Diễn biến gay cấn đến từ những âm mưu, thủ đoạn trong bộ phim.

Trước đó, việc Bi Rain tự ý ra ngoài hẹn hò, Park Yoo Chun - thành viên nhóm JYJ - tấn công tình dục phụ nữ khi đang thực hiện dịch vụ cộng đồng, ca sĩ Se7en trốn trại đi massage,... càng góp phần phơi bày góc khuất ở môi trường quân ngũ Hàn Quốc.

Trong Công tố viên quân sự Do Bae Man, bê bối biệt đãi được tái hiện qua câu chuyện của trung sĩ Soo Ho. Lợi dụng thân thế con trai chủ tịch ngân hàng danh tiếng, Soo Ho "đề nghị" trung đội trưởng giặt quần áo giúp, đòi hỏi ở phòng riêng và từ chối lao động chân tay như những quân nhân khác.

Nhập ngũ để trốn tội

Không chỉ tồn tại những "đãi ngộ" đặc biệt, doanh trại đôi khi cũng bị một số kẻ phạm tội lợi dụng biến thành nơi "tránh bão". Netizen hẳn chưa quên được scandal môi giới mại dâm với "nhóm chat tình dục" của Yong Jun Hyung - thành viên nhóm Highlight và Seungri - thành viên nhóm Big Bang hồi tháng 4/2019. Khi dư luận Hàn Quốc đang sôi sục, 2 ca sĩ liên quan mật thiết đến bê bối này đã bất ngờ tuyên bố lên đường nhập ngũ.

Tình huống tương tự cũng diễn ra trong Công tố viên quân sự Do Bae Man. Khi hành vi quấy rối tình dục và quay lén của Chủ tịch No Tae Nam bị phát giác, mẹ gã là tư lệnh No lập tức bắt con đi lính hòng hoãn việc xét xử, đợi dư luận lắng dịu.

Góc tối của môi trường quân ngũ Hàn Quốc được phơi bày trong phim.

Bên cạnh hàng loạt vấn nạn nhức nhối kể trên, Công tố viên quân sự Do Bae Man còn ghi điểm bởi nhiều trọng án có quy mô lớn khác: Tai biến y khoa tại Bệnh viện Quân y, hình tượng "anh hùng bom mìn", sự chi phối vào nội tình quân đội của hội kín Ái Quốc...

Để nhổ sạch gốc rễ những ung nhọt đang làm xấu hình ảnh người lính, bộ đôi công tố viên quân sự Do Bae Man và Cha Woo In vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách phải vượt qua. Diễn biến phim hứa hẹn ngày càng hấp dẫn bởi quy mô và độ phức tạp của những vụ án.