Công thức thành công của VinFast

Chất lượng sản phẩm, chính sách hấp dẫn, dịch vụ tận tâm là những yếu tố đóng góp lớn nhất vào thành công của VinFast trên thị trường sau 2 năm chính thức kinh doanh xe.

Trong một ngày hè tháng 6 cách đây 2 năm, tổ hợp nhà máy sản xuất ôtô, xe máy điện VinFast chính thức được khánh thành. Chỉ 3 ngày sau đó, những chiếc ôtô thương hiệu Việt đầu tiên đã bắt đầu lăn bánh trên nhiều nẻo đường tại 3 miền đất nước.

Đến nay, sau tròn hai năm, VinFast không chỉ có được niềm tin của đông đảo người tiêu dùng trong nước, mà bắt đầu có những bước đi vững chắc trong hành trình vươn ra quốc tế.

Có không ít hoài nghi khi Vingroup chính thức khởi công xây dựng tổ hợp nhà máy sản xuất ôtô, xe máy điện tại Cát Hải, Hải Phòng vào ngày 2/9/2017, bởi đây là dự án lớn với tầm nhìn chưa từng có trước đó tại Việt Nam. Thế rồi, với những nỗ lực không ngừng nghỉ của hàng nghìn người, chỉ sau 21 tháng kể từ ngày khởi công, tổ hợp nhà máy sản xuất ôtô, xe máy điện VinFast đã chính thức khánh thành vào ngày 14/6/2019.

Song song với quá trình xây dựng nhà máy, đội ngũ kỹ sư, chuyên gia phát triển sản phẩm của VinFast đã kịp hoàn thiện thiết kế, sản xuất thử và gửi xe đi kiểm nghiệm chất lượng tại khắp nơi trên thế giới. Để 3 ngày sau, vào 17/6/2019, 650 xe Fadil đầu tiên đã được bàn giao đến tay khách hàng trên cả 3 miền đất nước. Hành trình “thần tốc” của VinFast khi đó không chỉ khiến người tiêu dùng trong nước ngạc nhiên, mà còn nhận được sự quan tâm của truyền thông quốc tế.

Thách thức lớn với không chỉ VinFast mà tất cả hãng xe lần đầu tham gia thị trường chính là xây dựng hệ thống showroom, đại lý, xưởng dịch vụ để tiếp cận và phục vụ khách hàng. VinFast đã sớm chuẩn bị cho việc này từ năm 2018, khi còn đang xây dựng nhà máy và chưa có sản phẩm ra thị trường, với quyết định mua lại hệ thống kinh doanh của GM tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, VinFast cũng hợp tác với các doanh nghiệp lớn trong nước, tận dụng hệ sinh thái của Tập đoàn Vingroup để mở rộng mạng lưới phân phối và mang đến những dịch vụ hậu mãi tốt nhất có thể cho người dùng.

Hiện tại, thương hiệu xe Việt đã xây dựng được hệ thống phân phối trải dài từ Bắc tới Nam với hơn 80 showroom, đại lý ôtô ủy quyền và gần 200 điểm bán xe máy điện. Đây là những con số ấn tượng đối với một thương hiệu mới kinh doanh trên thị trường chỉ 2 năm. Với tiêu chí luôn đặt sự thuận tiện về dịch vụ cho khách hàng lên trên hết, thay vì chỉ tập trung ở các đô thị lớn, VinFast đã mở rộng hệ thống phân phối đến cả các tỉnh thành xa hay những nơi có dung lượng thị trường thấp.

Trong 3 tháng gần đây, VinFast đã khai trương gần 100 showroom xe máy điện kết hợp trung tâm trải nghiệm Vin3S tại 30 tỉnh, thành phố. Với sự đầu tư bài bản, dài hạn cùng định hướng ứng dụng công nghệ hiện đại, Vin3S là điểm thu hút hàng triệu khách hàng tới trải nghiệm, mua sắm không chỉ các sản phẩm xe điện của VinFast mà còn các sản phẩm, dịch vụ tiện lợi khác của Tập đoàn Vingroup.

Các mẫu xe VinFast đều đạt tiêu chuẩn cao về chất lượng nhờ nền tảng khung gầm và hệ thống động cơ công nghệ Đức có độ hoàn thiện cao, được sản xuất bởi hàng nghìn robot và quy trình kiểm soát nghiêm ngặt. Trong đó, hai mẫu Lux SA2.0 và Lux A2.0 được đánh giá có chất lượng tương đương những mẫu xe sang cỡ E của châu Âu. Còn Fadil là một trong những mẫu xe đô thị năng động, nhỏ gọn nhưng chắc chắn, mạnh mẽ và an toàn nhất phân khúc.

Theo kết quả kiểm định độc lập của chương trình đánh giá xe mới khu vực Đông Nam Á (ASEAN NCAP), VinFast Lux SA2.0 và Lux A2.0 đạt chứng nhận 5 sao, còn Fadil đạt 4 sao về độ an toàn. Đây là kết quả cao nhất mà một mẫu xe trong phân khúc tương ứng có thể đạt được. Ngoài ra, VinFast cũng được vinh danh là Hãng xe mới có cam kết cao về an toàn tại lễ trao giải thưởng ASEAN NCAP Grand Prix Awards 2020, cho thấy chất lượng đạt chuẩn quốc tế những chiếc ôtô “made in Vietnam”.

Không chỉ được các tổ chức quốc tế đánh giá cao, những mẫu xe VinFast cũng từng bước chinh phục người tiêu dùng trong nước bằng chính chất lượng khi vươn lên dẫn đầu phân khúc về số lượng xe bán ra hàng tháng. Sau hai năm, số lượng ôtô VinFast bán ra thị trường đã vượt mốc 50.000 chiếc, một con số ngoài mong đợi đối với một hãng xe mới tại thị trường Việt Nam. VinFast Lux SA2.0, Lux A2.0 và Fadil cũng được bình chọn là mẫu xe được yêu thích nhất phân khúc trong chương trình “Xe của năm 2021”.

Chưa dừng lại ở đó, hãng đã tạo nên một cộng đồng sử dụng ôtô thương hiệu Việt ngày càng lớn mạnh, với hơn 60 hội nhóm được thành lập trên mạng xã hội, thu hút trên 700.000 thành viên. Đây không chỉ là nơi trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng xe, mà còn có các hoạt động gắn kết, tương tác thường xuyên, thể hiện sự tin yêu của khách hàng dành cho thương hiệu xe Việt.

Bên cạnh các dòng sản phẩm chất lượng, VinFast còn để lại dấu ấn trên thị trường nhờ chính sách bán hàng độc đáo cùng dịch vụ chăm sóc khách hàng khác biệt. Bảo hành được nâng lên mức 5 năm hoặc 165.000 km đối với dòng xe Lux.

Cùng với đó, chủ nhân xe VinFast có thể sử dụng dịch vụ cứu hộ miễn phí 24/7 trong suốt thời gian bảo hành. Gửi xe miễn phí 6 tiếng/lần tại Vincom, Vinhomes đến hết năm 2022 cũng là một trong những chính sách giúp hãng xe này được khách hàng đánh giá cao.

Ngoài ra, VinFast còn là một trong những hãng xe đầu tiên trên thị trường tặng quà tri ân cho khách hàng cũ, với những quà tặng giá trị như kỳ nghỉ dưỡng miễn phí, mã giảm giá khi mua xe thứ hai… lên tới cả trăm triệu đồng.

Về chính sách bán hàng, VinFast triển khai các chương trình ưu đãi, kích cầu hấp dẫn như hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, miễn lãi 2 năm đầu cho khách mua xe trả góp, đổi cũ lấy mới, hay áp dụng voucher dành cho người mua nhà Vinhomes để mua xe VinFast.

Qua đó, VinFast cho thấy nỗ lực giúp nhiều người Việt dễ dàng sở hữu những mẫu xe sang trọng, cao cấp với mức giá phù hợp.

Tiếp nối thành công trong việc phát triển các dòng ôtô chạy xăng, VinFast mạnh mẽ tiến bước vào kỷ nguyên xe điện bằng việc giới thiệu 3 dòng ôtô chạy điện đầu tiên mang tên VF e34, VF e35, VF e36. Đây là bước đầu tiên trong hành trình xây dựng một hệ sinh thái xe điện thông minh, thân thiện môi trường mà VinFast đang hướng tới, qua đó góp phần kiến tạo tương lai xanh bền vững cho Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung.

Ba mẫu ôtô điện mới của VinFast đều thuộc phân khúc SUV đang nhận được sự quan tâm lớn của người tiêu dùng toàn cầu. Trong đó, VF e35 và VF e36 được lên kế hoạch bán ra thị trường quốc tế, hứa hẹn mở lối cho con đường toàn cầu hoá của thương hiệu ôtô “made in Vietnam”. Chưa dừng lại ở đó, VinFast còn hướng tới mục tiêu phát triển những mẫu xe thông minh với việc nghiên cứu, tích hợp công nghệ tự hành ở cấp độ ngày càng cao.

Trước ôtô điện, VinFast đã đưa vào vận hành xe buýt điện thông minh VinBus từ tháng 4/2021. Loại hình giao thông công cộng mới này được kỳ vọng giải quyết những vấn đề tồn đọng nhiều năm qua của các đô thị lớn như ùn tắc giao thông, ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn...

Bên cạnh đó, hãng cũng xem xe máy điện thông minh sẽ là sản phẩm chủ lực, được kỳ vọng sử dụng phổ biến tại Việt Nam, góp phần bảo vệ môi trường. Không chỉ bền bỉ, chống chịu được những điều kiện vận hành khắc nghiệt như trơn trượt, ngập nước, xe máy điện VinFast còn có thể kết nối với điện thoại thông minh để quản lý xe, định vị, chống trộm và trong tương lai có thể bổ sung thêm nhiều tính năng độc đáo khác.

Để hoàn thiện mô hình hệ sinh thái giao thông xanh, VinFast đang triển khai xây dựng các trạm sạc cho ôtô, xe máy điện trên toàn quốc. Dự kiến đến hết năm 2021, hãng có hơn 2.000 trạm sạc với hơn 40.000 cổng sạc được xây dựng tại Việt Nam, đảm bảo phủ khắp 63 tỉnh thành, mang đến sự thuận tiện cho khách hàng trong quá trình sử dụng.

Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ và tầm nhìn chiến lược dài hạn, VinFast đã xây dựng thành công hình ảnh một thương hiệu xe hơi chuyên nghiệp, cao cấp và đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái giao thông xanh, ứng dụng công nghệ hiện đại tại Việt Nam. Công thức thành công của VinFast đang dần thuyết phục được nhiều khách hàng trong nước, tạo nền móng vững chắc cho tiến trình bước ra thế giới, chinh phục thị trường toàn cầu.