Công suất phòng Quảng Nam, Huế đạt đỉnh dịp lễ

Ngành du lịch của Quảng Nam và Thừa Thiên - Huế đều ghi nhận những tín hiệu tích cực trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Phố cổ Hội An thu hút lượng lớn du khách trong kỳ nghỉ lễ năm nay. Ảnh: Thanh Đức.

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, Quảng Nam và Thừa Thiên Huế không chỉ thu hút lượng lớn khách nội địa đến tham quan và lưu trú mà còn ghi nhận sự tăng trưởng tích cực về số lượng khách quốc tế.

Công suất phòng đạt đỉnh

Lượng khách đổ về đông kéo theo công suất phòng của hai địa phương này cũng đạt trên 85%.

Cụ thể, ở Thừa Thiên - Huế, trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, tổng lượng khách lưu trú ước đạt 54.400 lượt, tăng 70% so với năm 2022. Trong đó có 21.600 khách quốc tế, tăng gấp 27 lần so với cùng kỳ năm trước, công suất phòng đạt 85%.

Tính riêng trong 3 ngày 29-30/4 và 1/5, các khách sạn trên địa bàn thành phố Huế công suất phòng đạt 100%. Cụ thể, tổng lượng khách đến Huế ước đạt gần 80.000 người, lượng khách lưu trú đạt 42.000 lượt. Trong đó, các khách sạn 1-5 sao và các homestay đều kín phòng.

Du khách xếp hàng chờ mua vé tham quan ở Đại nội Huế. Ảnh: Điền Quang.

Còn ở Quảng Nam, khách lưu trú đạt 70.000 lượt, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 34.700 lượt, khách nội địa đạt 35.300 lượt.

Công suất sử dụng phòng trên địa bàn toàn tỉnh đạt 85-95%, nhóm khách sạn 3-5 sao đạt 95-100%. Riêng 3 ngày, 30/4-2/5, công suất sử dụng phòng của nhóm khách sạn này gần đạt 100%.

Trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, ông Phan Xuân Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, cho biết địa phương ghi nhận tín hiệu đáng mừng khi hầu hết cơ sở lưu trú trên địa bàn đạt công suất phòng cao.

Lượng khách quốc tế tăng cao

Trước đó, trao đổi với Zing ngày 2/5, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam, cho biết trong 3 ngày nghỉ dịp lễ 30/4-1/5, địa phương đạt tổng lượt khách hơn 155.000 lượt. Đến ngày 3/5, con số này đã đạt mức 245.000 lượt khách, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2022.

Cụ thể, khách tham quan đạt 175.000 lượt, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó khách quốc tế đạt 85.000 lượt, khách nội địa đạt 90.000 lượt.

Theo ông Nguyễn Thanh Hồng, kỳ nghỉ lễ năm nay diễn ra với thời tiết thuận lợi, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ tổ chức trên khắp địa bàn tỉnh, thu hút lượng lớn du khách, đặc biệt là khu vực phố cổ Hội An.

Còn với thị trường khách quốc tế, chính sách visa thông thoáng hơn là một trong những nguyên nhân giúp phục hồi lượng du khách nước ngoài trên địa bàn tỉnh, ông Hồng cho hay.

Lượng khách đến Quảng Nam tăng gấp 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: Thanh Đức.

Không chỉ Quảng Nam, ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực trong 5 ngày nghỉ lễ vừa qua. Cụ thể, tổng lượng khách đến Huế ước đạt 99.000 lượt, tăng 80% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 36.300 khách quốc tế, tăng gấp 26 lần so với năm 2022. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 153 tỷ đồng , tăng 80% so với năm trước.

Theo Sở Du lịch Thừa Thiên - Huế, lượng khách đến tham quan và lưu trú trên địa bàn tỉnh năm nay tăng đột biến.

Trong kỳ nghỉ lễ, quần thể di tích cố đô Huế ghi nhận lượng khách vào tham quan khu di sản văn hóa thế giới trong 3 ngày lễ cao kỷ lục, đạt hơn 54.000 lượt (cao gấp đôi cùng kỳ 2022, đón 27.063). Riêng ngày 1/5, khu di sản Huế đón 24.313 khách mua vé vào tham quan, cao nhất từ trước đến nay.

Lượng khách đến Huế dịp lễ năm nay đông nhờ hiệu ứng của tuần lễ Festival nghề truyền thống Huế và các lễ hội hưởng ứng của các địa phương. Ngoài ra, ngành du lịch đã tạo một số sản phẩm dịch vụ hấp dẫn thu hút du khách như phố đi bộ, điểm check-in mới ở các địa phương.