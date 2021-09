Công nhân liên quan vụ 'bánh mì không phải thực phẩm' bị phạt 2 triệu

UBND phường Vĩnh Hòa (TP Nha Trang) xử phạt Trần Văn Em 2 triệu đồng vì ra đường khi không cần thiết. Ngoài ra, công nhân này còn bị điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Chiều 3/9, bà Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết công nhân Trần Văn Em đã đến trụ sở nhận quyết định xử phạt hành chính mức 2 triệu đồng vì ra đường khi không cần thiết trong thời gian giãn cách xã hội. Sau khi tống đạt quyết định xử phạt, UBND phường Vĩnh Hòa đã trả lại giấy tờ tùy thân, phương tiện cho người này.

“UBND phường đã chỉ đạo công an củng cố hồ sơ điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ đối với Trần Văn Em. Nếu đủ chứng cứ cấu thành tội, đến mức phải xử lý hình sự, Công an phường Vĩnh Hòa sẽ chuyển hồ sơ lên Công an TP Nha Trang xử lý theo thẩm quyền”, bà Hà cho biết thêm.

Trần Văn Em bị phạt vì ra đường trong trường hợp không cần thiết. Ảnh cắt từ clip màn hình.

Trưa 1/9, tổ công tác kiểm soát dịch Covid-19 UBND phường Vĩnh Hòa phát hiện anh Trần Văn Em đi xe máy trên đường Điện Biên Phủ nên kiểm tra giấy tờ.

Lúc này, tài xế không xuất trình được giấy đi đường, giấy xét nghiệm âm tính và các loại giấy tờ liên quan. Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện vi phạm.

Trong quá trình lập biên bản, Trần Văn Em có thái độ không hợp tác, chửi bới tổ công tác nên được đưa về phường làm việc. Tại UBND phường Vĩnh Hòa, Em đã ném đá vào trụ sở.

Trần Văn Em được nhiều người biết đến sau vụ “bánh mì không phải thực phẩm thiết yếu” liên quan nguyên Phó chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa Trần Lê Hữu Thọ.

Sự việc xảy ra chiều 18/7, khi tổ công tác UBND phường Vĩnh Hòa do ông Trần Lê Hữu Thọ dẫn đầu chặn xe máy của công nhân Trần Văn Em. Lúc này, tài xế xuất trình giấy ra vào cổng do công ty cấp và cho biết đang ra ngoài để mua bánh mì, nước uống nhưng vẫn bị tổ công tác giữ phương tiện vì ra đường không lý do chính đáng.

Cán bộ chỉ huy tổ công tác cho rằng mua bánh mì, nước uống không phải nhu cầu thiết yếu. Sự việc được dư luận quan tâm và UBND TP Nha Trang sau đó chỉ đạo phường Vĩnh Hòa trả lại xe và xin lỗi anh Trần Văn Em.

Hôm 21/8, UBND TP Nha Trang cũng quyết định cho thôi việc đối với ông Trần Lê Hữu Thọ, Phó chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa, từ ngày 1/9. Theo UBND TP Nha Trang, ông Trần Lê Hữu Thọ có đơn xin nghỉ việc và được thành phố chấp nhận.

Về phía Trần Văn Em, sau sự việc trên, anh này được chủ đầu tư tại dự án Vega City nhận vào làm việc.